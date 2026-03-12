Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology3.70 લાખની કાર પર 42500 રૂપિયાનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, મળશે 33.85 km/kg માઇલેજ

3.70 લાખની કાર પર 42500 રૂપિયાનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, મળશે 33.85 km/kg માઇલેજ

જો તમને કહીએ કે 4 લાખ રૂપિયાથી સસ્તી કાર પર તમને 40 હજાર રૂપિયાથી વધુની છૂટ મળી રહી છે તો તમે લગભગ વિશ્વાસ નહીં કરો, પરંતુ માર્ચના મહિનામાં આ સંભવ થઈ રહ્યું છે. મારૂતિની સસ્તી કાર અલ્ટો કે10 પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:17 PM IST
  • માર્ચમાં મારૂતિ સુઝુકીએ કરી ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત
  • મારૂતિ અલ્ટો કે10 પર મળશે 42500ની છૂ
  • દેશની બીજી સૌથી સસ્તી કાર છે અલ્ટો કે10

Trending Photos

3.70 લાખની કાર પર 42500 રૂપિયાનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, મળશે 33.85 km/kg માઇલેજ

Maruti Alto K10 Discount Offers This Month : જો તમે નવી કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. હવે માર્ચ 2026મા કાર પર શાનદાર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. દેશની સૌથી મોટી કાર કંપની મારૂતિ સુઝુકીએ પણ ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. મારૂતિની સસ્તી કાર અલ્ટો પર 42500 રૂપિયાનો ફાયદો મળી શકે છે. આ કારની શરૂઆતી કિંમત 3.70 લાખ રૂપિયા છે.

કેટલો ફાયદો
હવે સૌથી પહેલા મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો કે10 પર આ મહિને મળનાર ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓફર્સની વાત કરીએ તો આ મિની હેચબેક પર ગ્રાહકોને માર્ચમાં 10 હજારના કેશ ડિસ્કાઉન્ટની સાથે 32500 રૂપિયા સુધીના વધારાના ફાયદા મળી જશે, જેમાં એક્સચેન્જ બોનસ અને કોર્પોરેટ ડિસ્કાઉન્ટ સહિત અન્ય છે. કુલ મળી આ કાર પર 42500 રૂપિયા સુધીની છૂટ મળી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

લોકોને પસંદ છે આ સસ્તી કાર
તમને જણાવી દઈએ કે મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો કે10 ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ભારતીય બજારમાં સૌથી વધુ વેચાનારી કારની લિસ્ટમાં 18મા નંબર પર રહી અને તેને 9787 ગ્રાહકોએ ખરીદી, જે 15 ટકાનો વાર્ષિક ગ્રાથ દર્શાવે છે. પાછલા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં અલ્ટો કે10ના 8541 યુનિટનું વેચાણ થયું હતું. મારૂતિની એન્ટ્રી લેવલ કારના છેલ્લા છ મહિનાના વેચાણના આંકડા જોઈએ તો સપ્ટેમ્બરમાં તેના 5434 યુનિટનું વેચાણ થયું. ત્યારબાદ ઓક્ટોબરમાં 6210 યુનિટ, નવેમ્બરમાં 10600 યુનિટ અને ડિસેમ્બરમાં 10829 યુનિટ વેચાયા હતા. આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં 12314 ગ્રાહકોએ અલ્ટો કે10 ખરીદી હતી.

કિંમત અને ખાસિયત
મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો કે10ને તમે STD, LXi, VXi, અને VXi+ જેવા ટ્રિમના કુલ વેરિએન્ટમાં ખરીદી શકો છો અને તેની એક્સ શોરૂમ કિંમત 3.70 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈ 5.45 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. મારૂતિ અલ્ટો નાના પરિવાર માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થાય છે. આ એન્ટ્રી લેવલ હેચબેક 998 સીસીનું 3-સિલિન્ડર કે-સિરીઝ એન્જિન લાગેલું છે, જે 66 પીએચપીનો પાવર અને 89 ન્યૂટન મીટર ટોર્ક જનરેટ કરે છે. 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને એએમટી ટ્રાન્સમિશન સાથે આવનાતી આ કારની પેટ્રોલમાં માઇલેજ 24.9 kmpl સુધી અને સીએનજી વેરિએન્ટની માઇલેજ 33.85 km/kg છે. બાકી તેમાં ડિજિટલ સ્પીડોમીટર અને એન્ડ્રોયડ ઓટો અને એપલ કાર પ્લે સપોર્ટવાળી 7-ઇંચની ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, કીલેસ એન્ટ્રી, પાવર વિન્ડો અને છ એરબેગ મળે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Maruti Alto K10

Trending news