/33.73 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને 6 એરબેગ! આ કાર ખરીદવા પડાપડી!, કિંમત માત્ર ₹6.26 લાખથી શરૂ

Maruti Suzuki એ એપ્રિલ 2026મા એકવાર ફરી ભારતીય બજારમાં પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે. કંપનીના વેચાણમાં 35 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. ડિઝાયર કંપનીની સૌથી વધુ વેચાતી કાર છે. તો વેગનઆર, બલેનો, ફ્રોન્ક્સ અને સ્વિફ્ટની માંગમાં પણ વધારો થયો છે.
Maruti Suzuki દેશની સૌથી મોટી કાર નિર્માતા કંપની છે. પાછલા મહિને પણ તેણે નંબર-1નો તાજ પોતાની પાસે રાખ્યો છે. એપ્રિલ 2025મા કંપનીએ કુલ 1,87,704 યુનિટનું વેચાણ કર્યું છે. આ આંકડા એપ્રિલ 2025માં તેના કુલ વેચાણ 1,38,704 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક સ્તરે 35.33 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. સેલ્સ રિપોર્ટમાં પ્રથમ નંબર પર Maruti Suzuki Dzire છે. આ સિવાય Ertiga, Fronx, Wagon R, Baleno અને Swift જેવી કારોની માંગ વધી છે. તો બ્રેઝા અને XL6 ની માંગ ઘટી છે. આવો કંપનીના મોડલ-વાઇઝ સેલ્સ રિપોર્ટ પર એક નજર કરીએ.
Maruti Suzuki Dzire
વેચાણના મામલામાં પ્રથમ નંબર પર મારૂતિ ડિઝાયર છે. પાછલા મહિને તેના કુલ 23580 યુનિટ વેયાયા છે. આ આંકડો એપ્રિલ 2025મા તેના 16966 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક સ્તર પર આવેલા 38.74 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે.
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹6.26 લાખથી શરૂ થઈ 9.31 લાખ સુધી જાય છે. તેની મોડર્ન ડિઝાઇન અને LED લાઇટ્સ અને પ્રીમિયમ સ્ટાઇલિંગની સાથે આવે છે. ઈન્ટીરિયર સ્પેશિય ડુઅલ-ટોન કેબિન, 9 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો-એપલ કારપ્લે, સનરૂફ 360° કેમેરા અને ઘણા પ્રીમિયમ ફીચર્સથી લેસ છે.
સેફ્ટીમાં 5-સ્ટાર ગ્લોબલ NCAP રેટિંગ, 6 એરબેગ, ESP અને ABS સ્ટાન્ડર્ડ છે. 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન (80 bhp) ની સાથે મેનુઅલ/AMT વિકલ્પમાં ઉપલબ્ધ છે. માઇલેજ 24.7થી 25.7 કિમી સુધી મળે છે. આ આરામદાયક અને પરિવાર માટે પરફેક્ટ સેડાન છે. CNG વેરિએન્ટ ARAI પ્રમાણે 33.73 km/kg સુધીની માઇલેજ આપે છે.
Maruti Suzuki Ertiga
વેચાણના મામલામાં બીજા નંબર પર અર્ટિગા છે. પાછલા મહિને આ 7-સીટર કારને કુલ 19063 લોકોએ ખરીદી છે. આ આંકડો એપ્રિલ 2025ના વેચાણમાં તેના કુલ 15,789 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક સ્તર પર આવેલા 20.80 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે.
Maruti Suzuki Fronx
ફ્રોન્ક્સના સેલમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. પાછલા મહિને તેને 18829 નવા ગ્રાહકો મળ્યા છે. વાર્ષિક આધાર પર તેના વેચાણમાં 31.26 ટકાનો વધારો થયો છે.
Maruti Suzuki Wagon R
વેચાણના મામલામાં ચોથા નંબર પર વેગનઆર છે. પાછલા મહિને આ ટોલબોય હેચને 18648 ગ્રાહકોએ ખરીદી છે. આ આંકડો એપ્રિલ 2025મા વેચવામાં આવેલા તેના કુલ 13413 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક સ્તર પર આવેલા 39 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે.
Maruti Baleno
વેચાણમાં ધમાકેદાર વધારાના દમ પર બલેનોએ ટોપ-5 કારના લિસ્ટમાં પોતાનું નામ સામેલ કરાવ્યું છે. પાછલા મહિને તેના કુલ 18306 યુનિટ વેચાયા છે.
ઉપર જણાવવામાં આવેલી કંપનીની ટોપ-5 કારો સિવાય પાછલા મહિને સ્વિફ્ટના 1829 યુનિટ, બ્રેઝાના 14124 યુનિટ, Victoris ના 13701 યુનિટ, ઈક્કોના 13087 યુનિટ, અલ્ટોના 10856 યુનિટ, Grand Vitara ના 7718 યુનિટ, S Presso ના 5210 યુનિટ, XL6 ના 3527 યુનિટ, સેલેરિયોના 296 યુનિટ, Jimny ના 693 યુનિટ અને Invicto ને માત્ર 237 નવા ગ્રાહકો મળ્યા છે.