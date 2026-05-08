/₹5.99 લાખની આ 5-સીટર પર તૂટી પડ્યા ગ્રાહક, બની દેશની નંબર-1 કાર, 30 km આપે છે માઇલેજ

મારૂતિ સુઝુકીની કાર દેશમાં સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. દર મહિને ટોપ-10 વેચાણના લિસ્ટમાં મારૂતિની ઘણી કાર સામેલ હોય છે. મારૂતિ સુઝુકી બલેનો એપ્રિલ-2026મા સૌથી વધુ વેચાતી હેચબેક રહી છે. આવો આ કાર વિશે જાણીએ.
મારૂતિ સુઝુકી બનેલો ભારતીય માર્કેટમાં હંમેશા ગ્રાહકોની પસંદ રહી છે. બનેલોએ એપ્રિલ 2026મા ધમાલ મચાવી છે. એપ્રિલમાં તે દેશની સૌથી વધુ વેચાનારી પ્રીમિયમ હેચબેક કાર બની ગઈ છે. મારૂતિ બલેનોને પાછલા મહિને કુલ 18306 લોકોએ ખરીદી છે. આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર બલેનોના વેચાણમાં 39 ટકાનો વધારો થયો છે. જ્યારે એક વર્ષ પહેલા એપ્રિલ 2025મા આ આંકડો 13180 યુનિટ હતો. જ્યારે ઓવરઓલ મારૂતિ બલેનો વેચાણના આ લિસ્ટમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહી. આવો જાણીએ મારૂતિ સુઝુકી બલેનોના ફીચર્સ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે.
મારૂતિ બલેનોનું પાવરટ્રેન
મારૂતિ સુઝુકી બલેનોમાં પાવરટ્રેન તરીકે 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 90bhp નો મહત્તમ પાવર અને 113Nm નો પીક ટોર્ક જનરેટ કરવામાં સક્ષમ છે. આ સિવાય કારમાં સીએનજી પાવરટ્રેનનો વિકલ્પ પણ આપવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે ભારતીય ગ્રાહકો માટે મારૂતિ સુઝુકી બલેનોના કુલ 4 વેરિએન્ટ અને 6 કલર ઓપ્શનમાં ઉપલબ્ધ છે.
કારમાં છે 6-એરબેગની સેફ્ટી
બીજીતરફ ફીચર્સની વાત કરીએ તે બલેનોમાં 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ ચાર્જર, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, એપ્પલ કાર પ્લે એન્ડ એન્ડ્રોયડ કનેક્ટિવિટી સિવાય એલઈડી પ્રોજેક્ટર હેડલાઇટ આપવામાં આવી છે. તો સેફ્ટી માટે મારૂતિ સુઝુકી બલેનોમાં 6-એરબેગ અને 360 ડિગ્રી કેમેરા જેવા ફીચર્સ પણ ઉપલબ્ધ છે.
આશરે 30 કિમીની માઇલેજ
ભારતીય માર્કેટમાં મારૂતિ સુઝુકી બલેનોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.99 લાખથી લઈને 9.10 લાખ રૂપિયા સુધી છે. મહત્વનું છે કે મારૂતિ સુઝુકી બલેનો પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં 20થી 22 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. જ્યારે સીએનજી મોડ પર આશરે 30 કિમી સુધીની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે.
ઘણા નવા મોડલની એન્ટ્રીની તૈયારી
બીજીતરફ મારૂતિ સુઝુકી ભારતીય માર્કેટમાં પોતાના નવા મોડલ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ ક્રમમાં મારૂતિની કોમ્પેક્ટ એસયુવી બ્રેઝા ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી છે. નવી બ્રેઝાની ડિઝાઇન અને ફીચર્સમાં મોટા ફેરફારની સંભાવના છે. પરંતુ કારના પાવરટ્રેનમાં કોઈ મોટા ફેરફારની સંભાવના નથી. આ સિવાય મારૂતિ સુઝુકી નવા મોડલો પર કામ કરી રહી છે. તેમાં નવી કોમ્પેક્ટ એસયુવી સિવાય ઈલેક્ટ્રિક મોડલ પણ સામેલ છે.