/Maruti નો મોટો પ્લાન! નવા લુકમાં આવશે Brezza, Fronx અને Grand Vitara, મળશે નવા ફીચર્સ

મારૂતિ સુઝુકી આવનાર સમયમાં ભારતીય SUV બજારમાં પોતાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કંપનીનું લક્ષ્ય વર્ષ 2030 સુધી પોતાના વાહન પોર્ટફોલિયોને 18 મોડલથી વધારી 28 મોડલ સુધી પહોંચાડવાનું છે. તે માટે કંપની SUV સેગમેન્ટ પર ધ્યાન આપી રહી છે. આ યોજના હેઠળ મારૂતિ પોતાની ત્રણ સૌથી લોકપ્રિય SUV Brezza, Fronx અને Grand Vitara ને મોટા અપડેટની સાથે રજૂ કરવાની તૈયારીમાં છે.
જાણકારી પ્રમાણે નવી Maruti Brezza અને Grand Vitara ફેસલિફ્ટને 2026ની દિવાળી સિઝનની આસપાસ લોન્ચ કરી શકાય છે. તો અપડેટેડ Maruti Fronx ની એન્ટ્રી 2027મા થવાની સંભાવના છે.
નવી Maruti Brezza માં શું હશે ખાસ?
2026 Maruti Brezza ફેસલિફ્ટમાં ડિઝાઇન સાથે જોડાયેલા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. SUV માં નવું બંપર, અપડેટેડ ફ્રંટ ગ્રિલ, નવી ડિઝાઇનના અલોય વ્હીલ અને બદલાયેલું ફોગ લેમ્પ સેટઅપ આપવામાં આવી શકે છે. કેબિનમાં નવા ફીચર્સ સામેલ કરવામાં આવી શકે છે.
નવી Brezza માં મોટી 10.1 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો અને એપલ કાર પ્લે કનેક્ટિવિટી, નવું સીટ ફેબ્રિક અને સારૂ ઈન્ટીરિયર ફિનિશ મળી શકે છે.
એન્જિનની વાત કરીએ તો કંપની Fronx માં મળનાર 1.0 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન બ્રેઝામાં આપી શકે છે. આ એન્જિન 6-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે આવી શકે છે. સાથે સીએનજી વર્ઝનમાં અન્ડરબોડી સીએનજી ટેન્કનો વિકલ્પ મળી શકે છે.
Grand Vitara ને પણ મળશે નવો લુક
Maruti Grand Vitara ફેસલિફ્ટમાં ડિઝાઇનના સ્તર પર મોટો ફેરફાર થશે નહીં, પરંતુ તેને પહેલાથી વધુ પ્રીમિયમ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. એસયુવીમાં નવા ગ્રિક, નવું ફ્રંટ અને રિયર બંપર, નવા અલોય વ્હીલ અને અપડેટેડ LED લાઇટિંગ આપી શકાય છે.
ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં ટચસ્ક્રીન, સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને લેવલ2 ADAS જેવા એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ મળવાની સંભાવના છે. પરંતુ તેના એન્જિન અને મિકેનિકલ સેટઅપમાં કોઈ મોટા ફેરફારની આશા નથી.
Fronx બનશે નવી હાઇબ્રિડ SUV
Maruti Fronx ના આગામી અપડેટની સૌથી મોટી ખાસિયત નવું હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન હોઈ શકે છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તે મારૂતિની પ્રથમ એવી કાર હશે જેમાં કંપનીએ ખુદ વિકસિત કરેલી સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ મળશે.
આ સિસ્ટમ 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન પર આધારિત હોઈ શકે છે, જેનાથી સારી માઇલેજ અને ઓછા ઈંધણ ખર્ચનો ફાયદો મળશે. બાદમાં આ હાઇબ્રિડ તકનીક નવી Baleno, Swift અને Brezza માં પણ જોવા મળી શકે છે.
નવી Fronx માં લેવલ-2 ADAS, વેન્ટિલેટેડ સિટ્સ અને મોટી ટચસ્ક્રીન જેવા ફીચર્સ જોડવામાં આવી શકે છે. તેના એક્સટીરિયરમાં થોડા ફેરફાર કરવામાં આવશે જેથી આ એસયુવી વધુ ફ્રેશ અને આધુનિક લાગે.