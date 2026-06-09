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Maruti નો મોટો પ્લાન! નવા લુકમાં આવશે Brezza, Fronx અને Grand Vitara, મળશે નવા ફીચર્સ

Maruti Suzuki પોતાની લોકપ્રિય SUV Brezza, Fronx અને Grand Vitara ને મોટા અપડેટની સાથે લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. 2026મા બ્રેઝા અને ગ્રાન્ડ વિટારા ફેસલિફ્ટ મોડલ બજારમાં આવી શકે છે, જ્યારે નવી Fronx 2027 માં લોન્ચ થવાની સંભાવના છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 09, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:56 PM IST
Maruti નો મોટો પ્લાન! નવા લુકમાં આવશે Brezza, Fronx અને Grand Vitara, મળશે નવા ફીચર્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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