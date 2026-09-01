/ઓગસ્ટમાં મારુતિનો કારોબાર ધમધમ્યો: એક જ મહિનામાં 2.19 લાખ કાર વેચાઈ, SUV મોડેલ્સની બમ્પર ડિમાન્ડ

દેશની સૌથી મોટી કાર કંપનીઓમાં સામેલ મારૂતિ સુઝુકી માટે ઓગસ્ટ 2026નો મહિનો શાનદાર રહ્યો છે. કંપનીના કુલ વેચાણમાં વાર્ષિક આધાર પર 21.3 ટકાનો વધારો થયો છે. મારૂતિએ ઓગસ્ટમાં કુલ 2,19,220 ગાડીઓ વેચી, જ્યારે પાછલા વર્ષે ઓગસ્ટમાં કંપનીનું કુલ વેચાણ 180683 યુનિટ હતું.
કંપનીના વેચાણમાં સૌથી મોટું યોગદાન ઘરેલું બજારનું રહ્યું. ઓગસ્ટમાં ઘરેલું વેચાણ, જેમાં હળવા કોમર્શિયલ વાહન પણ સામેલ છે, 34.3 ટકા વધી 1,80,078 યુનિટ થઈ ગયું. એક વર્ષ પહેલા આ મહિને આંકડો 134050 યુનિટ હતો.
SUV ની વધી માગ
મારૂતિના ઘરેલું પેસેન્જર વ્હીકલના વેચાણમાં પણ સારી તેજી જોવા મળી. ઓગસ્ટમાં કંપનીએ 1,76,971 કાર વેચી છે, જે પાછલા વર્ષના 1,31,278 યુનિટથી 34.8 ટકા વધુ છે. તેમાં સૌથી મોટું યોગદાન એસયુવી અને યુટિલિટી વ્હીકલ્સનું રહ્યું. આ કેટેગરીનું વેચાણ 46.3 ટકા વધી 79045 યુનિટ થઈ ગયું. આ સેગમેન્ટમાં Brezza, Ertiga, e Vitara, Fronx, Grand Vitara, Invicto, Jimny, Victoris અને XL6 જેવા મોડલ સામેલ છે.
તો અલ્ટો અને S-Presso જેવી નાની કારના વેચાણમાં પણ વધારો થયો છે. તેનું વેચાણ 6853 યુનિટથી વધી 8799 યુનિટ થઈ ગયું. Baleno, Celerio, Ciaz, Dzire, Ignis, Swift અને WagonR જેવા મોડલોનું વેચાણ પણ 59597થી વધી 77166 યુનિટ પહોંચી ગયું છે.
એક્સપોર્ટમાં ઘટાડો
ઘરેલું બજારમાં શાનદાર પ્રદર્શન છતાં ઓગસ્ટમાં કંપનીના એક્સપોર્ટમાં ઘટાડો થયો છે. મારૂતિએ ઓગસ્ટમાં 33844 યુનિટનું એક્સપોર્ટ કર્યું, જે પાછલા વર્ષના 36538 યુનિટથી 7.4 ટકા ઓછું છે. પરંતુ એપ્રિલથી ઓગસ્ટ વચ્ચે કંપનીનું એક્સપોર્ટ 14.2 ટકા વધી 1,88,636 યુનિટ રહ્યું. એટલે કે નાણાકીય વર્ષ 2026-2027ના શરૂઆતી પાંચ મહિનામાં કંપનીનું પ્રદર્શન કુલ મળી મજબૂત રહ્યું છે.
મારૂતિએ જણાવ્યું કે એપ્રિલ-ઓગસ્ટ દરમિયાન તેનું કુલ વેચાણ 11,43,365 યુનિટ રહ્યું, જ્યારે પાછલા વર્ષે આ સમયગાળામાં 8,89,070 યુનિટનું વેચાણ થયું હતું. એટલે કે કંપનીએ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં 11 લાખ યુનિટનો આંકડો પાર કરી લીધો. ઓગસ્ટના મજબૂત આંકડા એવા સમયે આવ્યા છે, જ્યારે ભારતમાં તહેવારની સિઝન શરૂ થવાની છે. આ દરમિયાન સામાન્ય રીતે કારની માગ અને વેચાણમાં વધુ તેજી જોવા મળે છે.