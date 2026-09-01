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ઓગસ્ટમાં મારુતિનો કારોબાર ધમધમ્યો: એક જ મહિનામાં 2.19 લાખ કાર વેચાઈ, SUV મોડેલ્સની બમ્પર ડિમાન્ડ

Maruti Suzuki નું ઓગસ્ટ 2026મા કુલ વેચાણ 21.3 ટકા વધી 219220 યુનિટ થઈ ગયું છે. ઘરેલું બજારમાં એસયુવી અને બીજી કારોની મજબૂત માગથી કંપનીને ફાયદો મળ્યો. પરંતુ એક્સપોર્ટમાં 7.4 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:34 PM IST
ઓગસ્ટમાં મારુતિનો કારોબાર ધમધમ્યો: એક જ મહિનામાં 2.19 લાખ કાર વેચાઈ, SUV મોડેલ્સની બમ્પર ડિમાન્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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