/મારુતિએ ગ્રાહકોને આપ્યો મોટો ઝટકો, કારના ભાવમાં ₹30,000 સુધીનો વધારો, જાણો શું છે કારણ

Maruti Car Price Hike : દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની મારુતિ સુઝુકીએ મંગળવારે તેની તમામ તમામ ગાડીઓના ભાવમાં વધારાની જાહેરાત કરી હતી. કંપની વિવિધ કાર મોડલ્સ પર ₹30,000 સુધીનો ભાવ વધારો કરશે. વધારા બાદ આ નવી કિંમતો ઓગસ્ટ 2026માં અમલમાં આવશે.
કંપનીએ આ વધારાનું મુખ્ય કારણ ઇનપુટ ખર્ચમાં સતત વધારો, ખાસ કરીને ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો ગણાવ્યો છે. જો તમે આવતા મહિને નવી મારુતિ કાર ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો હવે તમારે વધુ પૈસા ખર્ચવા પડશે.
કંપનીએ કેમ કર્યો ભાવ વધારો ?
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં મારુતિ સુઝુકીએ જણાવ્યું હતું કે તે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી વધતા ખર્ચની અસરને ઘટાડવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહી છે. આ માટે કંપનીએ ખર્ચ ઘટાડવાના અનેક પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે. જો કે, કાચા માલ અને ઇનપુટ ખર્ચ અંગે મોંઘવારીનું દબાણ ચાલુ છે. આ પ્રતિકૂળ ખર્ચને કારણે કંપનીને વધેલા ખર્ચનો એક ભાગ ગ્રાહકો પર નાખવાની ફરજ પડી છે. તેમ છતાં કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તેણે અસરને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
વધતા ઇનપુટ ખર્ચને કારણે ભાવ વધારો
નોંધનીય છે કે કંપનીએ કોમોડિટી, લોજિસ્ટિક્સ અને ઓપરેશનલ ખર્ચમાં વધારાને કારણે ફરી એકવાર ભાવમાં સુધારો કર્યો છે. આ પહેલા, મે મહિનામાં, કંપનીએ ખર્ચ ઘટાડવાના પગલાં દ્વારા ભાવને નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ફેબ્રુઆરીમાં પણ, મારુતિ સુઝુકીએ જણાવ્યું હતું કે તે ભાવ વધારાનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે. હકીકતમાં, કિંમતી ધાતુઓ અને અન્ય કાચા માલના વધતા ખર્ચને કારણે દબાણ વધી રહ્યું હતું.