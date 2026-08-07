/34KMની માઇલેજ, ₹5 લાખથી ઓછી કિંમત! જુલાઈમાં 23,398 લોકોએ ખરીદી મારુતિની આ પોપ્યુલર કાર

જુલાઈનો મહિનો મારૂતિના નામે રહ્યો છે. કંપનીએ આ મહિને જોરદાર વેચાણ કર્યું છે. સ્થિતિ એવી છે કે ટાટા પંચ જૂનમાં ટોપ સેલિંગ કાર હતી, તે જુલાઈમાં મુશ્કેલથી ટોપ-5મા જગ્યા બનાવી શકે છે. જુલાઈમાં વેચાયેલી ટોપ-5 કારમાં મારૂતિ સુઝુકીની ચાર ગાડીઓ સામેલ છે.
તેવામાં એક મારૂતિની કારની ચર્ચા અમે કરીશું, જેને 23 હજારથી વધુ લોકોએ જુલાઈના મહિનામાં ખરીદી છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆરની, જે જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાનારી બીજી કાર રહી છે. તેના 23791 યુનિટ્સનું વેચાણ જુલાઈમાં થયું છે.
પાછલા વર્ષે જુલાઈ (2025) ના મુકાબલે તેના વેચાણમાં 59 ટકાનો વધારો થયો છે. કંપનીએ જુલાઈ 2025મા તેના 14710 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું હતું. મારૂતિ દર મહિને આ કારના હજારો યુનિટ્સનું વેચાણ કરે છે. તેનું કારણ વધુ માઇલેજ, ઓછી કિંમત છે. આવો જાણીએ આ કાર વિશે.
કેટલી છે કિંમત?
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆરની કિંમત 4,98,900 રૂપિયા એક્સ-શોરૂમથી શરૂ થાય છે. આ કાર મલ્ટીપલ કલર ઓપ્શનમાં આવે છે. કારનું ટોપ વેરિએન્ટ ડુઅલ કલર ટોનમાં આવે છે. મારૂતિએ આ કારમાં 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ આપી છે, જેથી ગ્રાહકોને વધુ સુરક્ષા મળશે.
આ સિવાય ગાડીમાં ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, હીલ હોલ્ડ અસિસ્ટ, એબીએસ જેવા બીજા સેફ્ટી ફીચર્સ પણ મળે છે. આ બધા ફીચર્સ કારના બેસ વેરિએન્ટમાં મળી જશે. આ કારને તમે પેટ્રોલ અને સીએનજી બંને વિકલ્પમાં ખરીદી શકો છો. કંપનીએ તાજેતરમાં તેનું ફ્લેક્સ ફ્યૂલ વેરિએન્ટ પણ લોન્ચ કર્યું છે.
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆરમાં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 66.9kw નો પાવર જનરેટ કરે છે. તમે તેને મેનુઅલ અને એએસજી (ઓટોમેટિક ગિયર શિફ્ટ) માં ખરીદી શકો છો. તો કારના બેસ વેરિએન્ટમાં 1 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 50.4kw નો પાવર અને 91.1 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કર છે.
કેટલી માઇલેજ મળશે?
મારૂતિ વેગનઆરના સીએનજી વેરિએન્ટની વાત કરીએ તો 34.05 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોગ્રામની માઇલેજ આપે છે. તેમાં 1.0 લીટરનું એન્જિન મળે છે. તો 1 લીટર પેટ્રોલ વેરિએન્ટની ક્લેમ્ડ માઇલેજ 24.35 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર છે, જ્યારે 1.2 લીટરવાળા પેટ્રોલ વેરિએન્ટની માઇલેજ 23.56 કિમી પ્રતિ લીટર છે.