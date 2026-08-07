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34KMની માઇલેજ, ₹5 લાખથી ઓછી કિંમત! જુલાઈમાં 23,398 લોકોએ ખરીદી મારુતિની આ પોપ્યુલર કાર

મારૂતિ સુઝુકી માટે જુલાઈનો મહિનો શાનદાર રહ્યો છે. આમ તો કંપની ભારતમાં દર મહિને સૌથી વધુ ગાડીઓ વેચે છે, પરંતુ જુલાઈની કહાની ખાસ છે. ટોપ સેલિંગ-5 મોડલોમાં મારૂતિની ચાર કાર સામેલ છે. તેમાં મારૂતિની કોમ્પેક્ટ સેડાનથી લઈને 7 સીટર સુધી સામેલ છે. આવો આવી એક કારની કહાની જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:22 PM IST
34KMની માઇલેજ, ₹5 લાખથી ઓછી કિંમત! જુલાઈમાં 23,398 લોકોએ ખરીદી મારુતિની આ પોપ્યુલર કાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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