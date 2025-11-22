Prev
SUVs ને પછાડી ચમકી Maruti ની આ કાર, ઓક્ટોબરમાં બની નંબર-1 સેડાન

ઓક્ટોબર 2025 મારુતિ સુઝુકી માટે એક મહત્વપૂર્ણ મહિનો હતો. ઓટો કંપનીએ 30 મિલિયન કાર વેચાણનો સીમાચિહ્ન પાર કર્યો. ઓક્ટોબર 2025 માં, મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર બ્રેઝા અને ગ્રાન્ડ વિટારા જેવા લોકપ્રિય મોડેલોને પાછળ છોડી દીધી, જેના કારણે ગ્રાહકોની ભાવના નાની હેચબેક અને સેડાનથી SUV અને MPV તરફ વળી ગઈ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:44 AM IST

Auto News: મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર ભારતીય બજારમાં સૌથી વધુ વેચાતી કારમાંથી એક છે અને ઓક્ટોબર 2025મા તેણે વેચાણના મામલામાં SUVના દબદબાને ખતમ કરી દીધો છે. ઓક્ટોબર 2025મા સૌથી વધુ વેચાનારી કાર મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર રહી, જેના 20791 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું હતું. આ સાથે દેશના યાત્રી વાહન બજારના ખાનગી અને મોટા બંને સેક્ટરમાં ખૂબ લોકપ્રિય સબ-કોમ્પેક્ટ સેડાને મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગા અને વેગનઆરને પછાડી દીધી, જે પાછલા મહિને ઓઈએમના વેચાણ ચાર્ટમાં બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહી.

મારૂતિ સુઝુકી માટે ખાસ રહ્યો મહિનો
ઓક્ટોબર 2025 મારૂતિ સુઝુકી માટે ખાસ મહિનો રહ્યો. ઓટો કંપનીએ ત્રણ કરોડ કારના વેચાણના આંકડાને પાર કરી લીધો. સપ્ટેમ્બર 2025 થી લાગુ થયેલા નવા કર શાસન હેઠળ GST દરોમાં ઘટાડાને કારણે નાની કારના વેચાણમાં સુધારો થવાથી વેચાણ પ્રદર્શનમાં વધુ વધારો થયો છે. ડિઝાયર બધી કારોમાં ચમકી, મારુતિ સુઝુકીનું સૌથી વધુ વેચાતું મોડેલ અને ટાટા નેક્સન પછી દેશમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ વેચાતી પેસેન્જર કાર બની. ડિઝાયરનું ગયા મહિને વાર્ષિક ધોરણે વેચાણ વૃદ્ધિ 64% નોંધાઈ, જે ઓક્ટોબર 2024 માં નોંધાયેલા 12,698 યુનિટથી વધુ છે.

મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર
ઓક્ટોબર 2025મા મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરે બ્રેઝા અને ગ્રાન્ડ વિટારા જેવા લોકપ્રિય મોડલોને પછાડી નાની હેચબેક અને સેડાનની જગ્યાએ એસયુવી અને એમપીવી તરફ વધતા ગ્રાહકોના ટ્રાન્ડને પડકાર આપ્યો. આવો તમને જણાવીએ તે કયા કારણ છે જેના કારણે ડિઝાયર લોકોની પસંદગીની કાર છે.

જીએસટી દરમાં ઘટાડો
GST દર ઘટાડાથી મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયરને ફાયદો થયો છે. સપ્ટેમ્બર 2025 માં લાગુ કરાયેલા નવા કર શાસન હેઠળ, પેસેન્જર વાહનો પરનો GST દર 28% થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવ્યો છે. સેસ પણ દૂર કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી નાની કાર પરના એકંદર કરના બોજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. આ કર માળખાથી ડિઝાયરને ફાયદો થયો છે.

તહેવારોની છૂટ
ઓક્ટોબર 2025 ભારતમાં તહેવારોની મોસમ હતી, જે દરમિયાન મારુતિ સુઝુકી સહિત ઘણા ઓટોમેકર્સે તેમની સમગ્ર લાઇનઅપમાં નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ અને ઑફર્સ ઓફર કરી હતી. GST દર ઘટાડાને કારણે, ડિઝાયરની કિંમત વેરિઅન્ટના આધારે ₹72,000 થી ₹88,000 ની વચ્ચે ઘટી ગઈ હતી. વધુમાં, તહેવારોની છૂટ અને ઑફર્સે ગ્રાહકોમાં સેડાનની લોકપ્રિયતામાં વધુ વધારો કર્યો.

નવા જનરેશનનું મોડલ
નવા જનરેશનની મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર પાછલા જનરેશનના મોડલની તુલનામાં ઘણા ફેરફારો સાથે આવી છે. તેની ડિઝાઇનમાં ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જે તેને વધુ આધુનિક અને સ્ટાઇલિશ બનાવે છે. સાથે તેના ઈન્ટીરિયરમાં ઘણા ફીચર્સ પણ સામેલ છે. પાવરટ્રેન પણ અપગ્રેડેડ છે. આ બધા ફેરફાર ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરે છે. ડિઝાયરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.26 લાખથી 9.32 લાખ સુધી છે.
 

