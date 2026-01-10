Maruti ની આ કારે તોડ્યા વેચાણના બધા રેકોર્ડ, બની દેશની મોસ્ટ-સેલિંગ કાર, જુઓ આંકડા
Maruti Dzire Sales Report: મારૂતિ ડિઝાયર ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની ગઈ છે. તેનું વેચાણ 2.14 લાખ યુનિટથી વધુ રહ્યું છે, જે ક્રેટા અને નેક્સોન જેવી પોપુલર SUVs થી પણ વધુ છે.
ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર કઈ છે? તમને તે જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ કોઈ SUV નહીં પરંતુ એક સેડાન છે. તેનાથી સ્પષ્ટ જાણવા મળે છે કે ભારતીય કાર બજારની રૂચિને મારૂતિ સુઝુકી આજે પણ સારી રીતે સમજે છે, ભલે આજકાલ લોકોમાં SUVનો ક્રેઝ વધી રહ્યો હોય.
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની ગઈ છે. તેનું વેચાણ 2.14 લાખ યુનિટથી વધુ રહ્યું છે, જે Hyundai Creta અને Tata Nexon જેવી પોપુલર SUVs થી વધુ વધુ છે. નવા જનરેશનની ડિઝાયર પોતાની નવી ડિઝાઇન, નવા પ્લેટફોર્મ અને શાનદાર માઇલેજ આપનાર પેટ્રોલ એન્જિનને કારણે હિટ સાબિત થઈ છે.
પહેલાથી પ્રીમિયમ થઈ ગઈ Maruti Dzire
નવી ડિઝાયરનું ઈન્ટીરિયર પહેલાથી વધુ પ્રીમિયમ છે. તેમાં હવે સનરૂફ જેવી સુવિધા મળે છે અને સેફ્ટી ફીચર્સમાં પણ સુધાર કરવામાં આવ્યો છે. એસયુવીથી ભરેલી બજારમાં ડિઝાયર એકમાત્ર સેડાન છે, જે આટલી મોટી સફળતા મેળવી શકે છે. તો વાત કરીએ ક્રેટા અને નેક્સોનની, તો આ બંને પણ પાછળ નથી. તેનું વેચાણ પર બે લાખ યુનિટથી વધુ રહ્યું છે, જે એક મોટી સિદ્ધિ છે. આ કોઈ સસ્તી હેચબેક કાર નથી, પરંતુ પ્રીમિયમ ફીચર્સવાળી કોમ્પેક્ટ SUVs છે. ખાસ કરી ક્રેટા, જેની કિંમત 10 લાખ રૂપિયાથી ઉપર છે.
મારૂતિની કારનું શાનદાર વેચાણ
મોટા SUVs ની વધતી માંગ તે દર્શાવે છે કે ભારતીય ગ્રાહકોની પસંદ બદલાઈ રહી છે. અહીં સૌથી સસ્તી કાર સૌથી વધુ વેચાઈ, તે જરૂરી નથી. મારૂતિ ડિઝાયર પણ કોઈ એન્ટ્રી લેવલ કાર નહીં પરંતુ એક પ્રીમિયમ સબ-કોમ્પેક્ટ સેડાન છે. આ સિવાય મારૂતિ સુઝુકી વેગન-આર, સ્વિફ્ટ અને અર્ટિગા જેવી કાર પણ આખું વર્ષ શાનદાર વેચાણ કરતી રહી છે. તેથી ભલે કેટલાક મામલામાં SUVs વધુ જોવા મળતી હોય, પરંતુ ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કાર આજે પણ એક સેડાન છે. તે સાબિત કરે છે કે ભારતીય બજારમાં હજુ પણ મારૂતિની પકડ મજબૂત છે.
