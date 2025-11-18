Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ડિસેમ્બરમાં ગાડીઓનું 'મહા-લોન્ચિંગ'! મારૂતિ, ટાટા અને Kia ની નવી કાર મચાવશે ધૂમ

Upcoming Cars in December 2025: નવી ગાડી ખરીદવાનો પ્લાન હોય તો ડિસેમ્બરમાં ઘણા નવા મોડલ લોન્ચ થવાના છે. આગામી મહિને મારૂતિની પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક કાર પણ લોન્ચ થવાની છે. જાણો આગામી મહિને કયા-કયા નવા મોડલ્સ લાઇનઅપમાં છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:35 AM IST

Trending Photos

ડિસેમ્બરમાં ગાડીઓનું 'મહા-લોન્ચિંગ'! મારૂતિ, ટાટા અને Kia ની નવી કાર મચાવશે ધૂમ

જો તમે પણ નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો પૈસા તૈયાર રાખો કારણ કે આગામી મહિને ઘણી નવી ગાડીઓ રસ્તા પર રાજ કરવા આવી રહી છે. ડિસેમ્બરમાં મારૂતિ સુઝુકી, ટાટા મોટર્સ અને કિઆની નવી એસયુવી માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરી શકે છે. અમે તમને ડિસેમ્બર મહિનામાં લોન્ચ થનારી ટોપ કાર વિશે માહિતી આપીશું.

Maruti Suzuki e Vitara: મારૂતિ સુઝુકીની પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક કારને ડિસેમ્બરમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. આ એસયુવીને 49kWh અને 61kWh બે બેટરી વિકલ્પમાં ઉતારવામાં આવી શકે છે. આ કારની કિંમત 17થી 22.5 લાખ રૂપિયા સુધી રહી શકે છે. મારૂતિની નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર સિંગલ ચાર્જ પર 500 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ આપી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

Tata Safari (પેટ્રોલ વેરિએન્ટ):  એસયુવી સેગમેન્ટમાં ટાટા સફારી મોટું નામ છે. કંપની આગામી મહિને 9 ડિસેમ્બરે આ એસયુવીના પેટ્રોલ વેરિએન્ટને લોન્ચ કરી શકે છે.

Tata Harrier (પેટ્રોલ વેરિએન્ટ): ટાટાની સફારી સાથે હેરિયરને પણ પેટ્રોલ વર્ઝનમાં 9 ડિસેમ્બરે લોન્ચ કરવામાં આવશે. હાલ તે વાતની જાણકારી સામે આવી નથી કે તેને કયા એન્જિન વિકલ્પ સાથે લોન્ચ કરવામાં આવશે.

Kia Seltos (2nd Generation): નેક્સ્ટ જનરેશન કિઆ સેલ્ટોસને 10 ડિસેમ્બરે ગ્લોબલ લોન્ચ અને 2026ની શરૂઆતમાં તેને ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Maruti Suzuki e VitaraKia Seltos Second Generation

Trending news