ડિસેમ્બરમાં ગાડીઓનું 'મહા-લોન્ચિંગ'! મારૂતિ, ટાટા અને Kia ની નવી કાર મચાવશે ધૂમ
Upcoming Cars in December 2025: નવી ગાડી ખરીદવાનો પ્લાન હોય તો ડિસેમ્બરમાં ઘણા નવા મોડલ લોન્ચ થવાના છે. આગામી મહિને મારૂતિની પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક કાર પણ લોન્ચ થવાની છે. જાણો આગામી મહિને કયા-કયા નવા મોડલ્સ લાઇનઅપમાં છે?
જો તમે પણ નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો પૈસા તૈયાર રાખો કારણ કે આગામી મહિને ઘણી નવી ગાડીઓ રસ્તા પર રાજ કરવા આવી રહી છે. ડિસેમ્બરમાં મારૂતિ સુઝુકી, ટાટા મોટર્સ અને કિઆની નવી એસયુવી માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરી શકે છે. અમે તમને ડિસેમ્બર મહિનામાં લોન્ચ થનારી ટોપ કાર વિશે માહિતી આપીશું.
Maruti Suzuki e Vitara: મારૂતિ સુઝુકીની પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક કારને ડિસેમ્બરમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. આ એસયુવીને 49kWh અને 61kWh બે બેટરી વિકલ્પમાં ઉતારવામાં આવી શકે છે. આ કારની કિંમત 17થી 22.5 લાખ રૂપિયા સુધી રહી શકે છે. મારૂતિની નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર સિંગલ ચાર્જ પર 500 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ આપી શકે છે.
Tata Safari (પેટ્રોલ વેરિએન્ટ): એસયુવી સેગમેન્ટમાં ટાટા સફારી મોટું નામ છે. કંપની આગામી મહિને 9 ડિસેમ્બરે આ એસયુવીના પેટ્રોલ વેરિએન્ટને લોન્ચ કરી શકે છે.
Tata Harrier (પેટ્રોલ વેરિએન્ટ): ટાટાની સફારી સાથે હેરિયરને પણ પેટ્રોલ વર્ઝનમાં 9 ડિસેમ્બરે લોન્ચ કરવામાં આવશે. હાલ તે વાતની જાણકારી સામે આવી નથી કે તેને કયા એન્જિન વિકલ્પ સાથે લોન્ચ કરવામાં આવશે.
Kia Seltos (2nd Generation): નેક્સ્ટ જનરેશન કિઆ સેલ્ટોસને 10 ડિસેમ્બરે ગ્લોબલ લોન્ચ અને 2026ની શરૂઆતમાં તેને ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.
