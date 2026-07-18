/દેશની સૌથી સસ્તી 7 સીટર કાર, 6 મહિનામાં 71 હજાર લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે માત્ર 5 લાખ !

Maruti Suzuki : ભારતીય બજારમાં મારુતિ સુઝુકીની કારોને ગ્રાહકોનો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં (જાન્યુઆરીથી જૂન) મારુતિ સુઝુકી ઈકો વાન સેગમેન્ટમાં દેશની સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 71,424 ગ્રાહકોએ મારુતિ ઈકો ખરીદી હતી. એટલું જ નહીં, કુલ કાર વેચાણની યાદીમાં પણ ઈકો 13મા ક્રમે રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે મારુતિ ઈકોને દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર વાન માનવામાં આવે છે.
શાનદાર છે ફીચર્સ
મારુતિ સુઝુકી ઈકોમાં પાવર સ્ટિયરિંગ, હીટર સાથે AC, EBD સાથે ABS, રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર, એન્જિન ઇમોબિલાઈઝર અને ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર જેવા જરૂરી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત તેમાં સીટબેલ્ટ રિમાઈન્ડર, સ્પીડ એલર્ટ સિસ્ટમ અને સ્ટાન્ડર્ડ 6 એરબેગ્સ જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ પણ મળે છે.
સિમ્પલ ડિઝાઇન
ઈકોની ડિઝાઇન સરળ અને બોક્સી સ્ટાઇલની છે. તેમાં સ્લાઈડિંગ ડોર, મોટી સાઈડ ગ્લાસ અને હાઈ રૂફ જેવી સુવિધાઓ હોવાથી મુસાફરો તેમજ સામાનના પરિવહન માટે તે અનુકૂળ બને છે. અંદરના કેબિનમાં વધુ બેઠક ક્ષમતા અને કાર્ગો સ્પેસ પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
પેટ્રોલ અને CNG બંને વિકલ્પ
મારુતિ ઈકોમાં 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 80 bhpનો પાવર અને 104.4 Nmનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. કંપની CNG વેરિઅન્ટ પણ ઓફર કરે છે. પેટ્રોલ મોડલમાં આશરે 19.7 કિમી/લિટર જ્યારે CNG મોડલમાં 26.8 કિમી/કિલો સુધીની માઈલેજ મળે છે.
કિંમત
ભારતીય બજારમાં મારુતિ સુઝુકી ઈકોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.23 લાખથી શરૂ થઈ ₹6.41 લાખ સુધી જાય છે.