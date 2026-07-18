Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /દેશની સૌથી સસ્તી 7 સીટર કાર, 6 મહિનામાં 71 હજાર લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે માત્ર 5 લાખ !

દેશની સૌથી સસ્તી 7 સીટર કાર, 6 મહિનામાં 71 હજાર લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે માત્ર 5 લાખ !

Maruti Suzuki : વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં મારુતિ સુઝુકી ઈકો દેશની સૌથી વધુ વેચાતી વાન બની છે. કુલ 71,424 યુનિટ વેચાયા છે. 7-સીટર ઈકોમાં 6 એરબેગ્સ, 1.2-લિટર પેટ્રોલ અને CNG એન્જિન સાથે 26.8 કિમી સુધીની માઈલેજ મળે છે. તેની કિંમત ₹5.23 લાખથી શરૂ થાય છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 18, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:45 PM IST
દેશની સૌથી સસ્તી 7 સીટર કાર, 6 મહિનામાં 71 હજાર લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે માત્ર 5 લાખ !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાગળ પર લાયસન્સ રદ, તો પછી વસ્ત્રાલમાં કોના આશીર્વાદથી ચાલતી હતી ફટાકડાની ફેક્ટરી?
Firecracker Factory Blast1 hr ago
2
Washington Sundar1 hr ago
3
Rohit Sharma2 hrs ago
4
National film Awards2 hrs ago
5
hunger strike2 hrs ago