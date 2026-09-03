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₹5.21 લાખની મારુતિ વેને રચ્યો ઇતિહાસ: 15 લાખ વેચાણનો આંકડો પાર, ગામડાંથી લઈને શહેર સુધી છવાયું આ મોડલ

Maruti Suzuki Eeco એ ભારતમાં 15 લાખ યુનિટના વેચાણનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. જાન્યુઆરી 2010મા લોન્ચ થયેલી આ વેનની લોકપ્રિયતા પરિવારોની સાથે નાના કારોબારીઓ અને ગ્રામીણ ગ્રાહકો વચ્ચે સતત વધી રહી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 03, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:41 PM IST
₹5.21 લાખની મારુતિ વેને રચ્યો ઇતિહાસ: 15 લાખ વેચાણનો આંકડો પાર, ગામડાંથી લઈને શહેર સુધી છવાયું આ મોડલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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