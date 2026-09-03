/₹5.21 લાખની મારુતિ વેને રચ્યો ઇતિહાસ: 15 લાખ વેચાણનો આંકડો પાર, ગામડાંથી લઈને શહેર સુધી છવાયું આ મોડલ

Maruti Suzuki Eeco એ ભારતમાં એક મોટી સિદ્ધિ હાસિલ કરી છે. કંપનીના આ લોકપ્રિય વેનનું કુલ વેચાણ અત્યાર સુધી 15 લાખ યુનિટને પાર પહોંચી ગયું છે. જાન્યુઆરી 2010મા લોન્ચ થયા બાદથી Eeco સતત ભારતીય ગ્રાહકોની વચ્ચે પોતાની જગ્યા મજબૂત કરતી આવી છે. ખાસ વાત છે કે આ વેનની લોકપ્રિયતા માત્ર વ્યક્તિગત ગ્રાહકો સુધી સીમિત નથી. નાના કારોબારી, દુકાનદાર, ઉદ્યમી, સંસ્થા અને ઘણા પ્રકારના વ્યવસાયમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
Eeco ની સફળતાનું સૌથી મોટું કારણ તેની વધુ જગ્યા, સરળ ઉપયોગ અને અલગ-અલગ જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉપલબ્ધ વિકલ્પ છે. આ કારણ છે કે વેન પરિવારની સાથે-સાથે કારોબાર માટે પણ ઉપયોગી સાબિત થઈ છે. વર્તમાનમાં તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.21 લાખથી શરૂ થઈ 6.46 લાખ સુધી જાય છે.
Eeco ની માગમાં સતત વધારો
Eeco ને શરૂઆતી 5 લાખ યુનિટના વેચાણનો આંકડો હાસિલ કરવામાં આશરે 8 વર્ષ લાગી ગયા હતા. ત્યારબાદ આગામી 5 વર્ષમાં 5 લાખ વાહન વેચાયા. તો તાજેતરના 5 લાખ યુનિટનો આંકડો માત્ર 3.5 વર્ષમાં પૂરો થઈ ગયો છે. તેનો મતલબ છે કે ઈકોની માગ સતત વધી રહી છે.
15 લાખ વેચાણ પર આવી સ્ટાર એડિશન
15 લાખના વેચાણનો આ આંકડો પૂરો થવા પર મારૂતિ સુઝુકીએ Eeco Star Edition પણ રજૂ કરી છે. આ ખાસ એડિશનમાં કુલ 18 નવા એક્સટીરિયર અને ઈન્ટીરિયર એક્સેસરીઝ આપવામાં આવી છે, તેનો ઉદ્દેશ્ય વેનને પહેલાથી વધુ સ્ટાઇલિશ અને પ્રીમિયમ લુક આપવાનો છે. સ્ટાર એડિશનમાં બોડી-કલર્ડ બમ્પર જેવા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ તેમાં કોઈ મોટા મિકેનિકલ ફેરફારની વાત નથી. કંપનીએ મુખ્ય રૂપથી તેના લુક અને કેબિન અનુભવને શાનદાર બનાવવા પર ધ્યાન આપ્યું છે.
13 વેરિએન્ટમાં મળે છે Eeco
Maruti Suzuki Eeco ને કંપની 13 અલગ-અલગ વેરિએન્ટમાં વેચે છે. તેમાં 5-સીટર અને 6-સીટર પેસેન્જર વર્ઝન સિવાય Tour V, Ambulance અને Cargo વેરિએન્ટ પણ સામેલ છે. તેની એક મોટી ખાસિયત છે કે ગ્રાહક પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે પેટ્રોલ કે S-CNG વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. આ કારણ છે કે ઈકોનો ઉપયોગ મુસાફરી, ટૂરિઝ્મ, સામાન, નાના કારોબાર અને જરૂરી સેવામાં કરવામાં આવે છે. કંપની પ્રમાણે ઈકોના વેચાણમાં ગ્રામીણ વિસ્તારનું પણ મોટું યોગદાન છે. FY 2025-26 માં તેનું કુલ 65 ટકા વેચાણ ગ્રામીણ બજારોથી આવ્યું. આ દરમિયાન ઈકોને ખરીદનાર આશરે 55 ટકા ગ્રાહક પ્રથમવાર કાર ખરીદનાર હતા. તો 51 ટકાથી વધુ ગ્રાહક બિઝનેસ ઓનર હતા.
કુલ મળી Maruti Eeco એ 16 વર્ષથી વધુની સફરમાં ભારતીય બજારમાં પોતાની એક મજબૂત ઓળખ બનાવી છે. તેના વેચાણમાં ગ્રામીણ ગ્રાહકો, પ્રથમવાર કાર ખરીદનારા અને નાના કારોબારીઓની મોટી ભૂમિકા રહી છે.