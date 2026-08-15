/26 KM માઇલેજ અને 6 એરબેગ... મારુતિની આ કાર ખરીદવા લોકોની પડાપડી ! જાણો કેટલી છે કિંમત

Maruti Suzuki : મારુતિ સુઝુકી ભારતીય બજારમાં સૌથી મોટી વાહન ઉત્પાદક કંપની છે. જુલાઈ મહિનો કંપની માટે શાનદાર રહ્યો છે. તેના વ્યાપક ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોને કારણે મારુતિ સુઝુકી ભારતીય બજારમાં અન્ય કંપનીઓ કરતાં વધુ ગાડીઓનું વેચાણ કર્યું હતું. કંપની હેચબેક, એસયુવી, એમપીવી, સેડાન અને વાન સહિત તમામ કેટેગરીમાં ગાડીઓ વેચે છે.
જુલાઈમાં મારુતિ સુઝુકીએ 1,96,203 કાર વેચી. જે છેલ્લા વર્ષના જુલાઈની સરખામણીમાં વેચાણમાં 42%નો વધારો દર્શાવે છે. કંપનીએ જૂનમાં 1,47,187 યુનિટ વેચ્યા, જે 33%નો માસિક વધારો દર્શાવે છે. વેચાણમાં આ અચાનક ઉછાળાનું એક મુખ્ય કારણ તહેવારોની સિઝન નજીક આવી રહી છે. ડીલરો હાલમાં તેની આગળ તેમની ઇન્વેન્ટરીનો સ્ટોક કરી રહ્યા છે. ત્યારે મારુતિ સુઝુકી ઇકો વાન મારુતિની એક એવી ગાડી છે, જેનો માર્કેટમાં કોઈ સ્પર્ધક નથી.
માર્કેટમાં કોઈ સ્પર્ધક નથી
આ કારનો બજારમાં કોઈ સીધો સ્પર્ધક નથી. અન્ય કોઈ ઓટોમેકર મારુતિ ઇકોનો વિકલ્પ ઓફર કરતી નથી. જુલાઈમાં મારુતિ સુઝુકીએ આ વાનના 13,896 યુનિટ વેચ્યા હતા. જે છેલ્લા વર્ષના જુલાઈમાં 12,341 યુનિટ વેચાયા હતા, જે વેચાણમાં 13% વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. વધુમાં, જૂનની સરખામણીમાં 36% વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.
કેટલી છે કિંમત ?
ઇકો ભારતમાં એક લોકપ્રિય વાન છે, જેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.23 લાખ છે. તે 5-સીટર અને 6-સીટરમાં આવે છે અને પેટ્રોલ અને CNG બંને વર્ઝનમાં ખરીદી શકાય છે. તે એમ્બ્યુલન્સ વેરિઅન્ટમાં પણ આવે છે, જેની શરૂઆતની કિંમત ₹6.39 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
CNG વેરિઅન્ટની કિંમત ₹6.40 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. મારુતિ સુઝુકી ઇકો 1.2-લિટર K-સિરીઝ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે, જે 80 bhp પાવર અને 104 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ 19.71 kmplની માઇલેજ આપે છે. CNG વેરિઅન્ટ 26.78 કિમી/કિલોગ્રામ માઇલેજ આપે છે. આ વેનમાં 6 સ્ટાન્ડર્ડ એરબેગ્સ છે, જેમાં ABS, EBD અને રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર પણ છે.