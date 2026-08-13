/1 રૂપિયામાં ચાલશે 1 KM! મારુતિ લાવી રહી છે 7 સીટર શાનદાર કાર, જાણો વિગત

મારૂતિ સુઝુકી એક નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર લઈને આવી રહી છે. આ કાર એક થ્રી-રો એમપીવી હોઈ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મારૂતિ સુઝુકી અપકમિંગ 7-સીટર એમપીવીને ઘણીવાર ટેસ્ટ કરતા જોવામાં આવી છે. આ કારનું કોડનેમ વાઈએમસી (YMC) જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. કારના સ્પાઈ શોટ્સથી તેની ડિઝાઇનનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.
આ કાર બોક્સી ડિઝાઇનની સાથે આવશે, જેમાં લોન્ગ વીલબેઝ મળશે. આ કાર 4.5 મીટર લાંબી હોઈ શકે છે. અપકમિંગ ઈલેક્ટ્રિક મારૂતિ સુઝુકી એમપીવીના ઘણા પાર્ટ્સ ઈ-વીટારાને મળતા હોઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ કારની ખાસ વાતો...
આ મારૂતિ સુઝુકીની બીજી ઈલેક્ટ્રિક કાર હોઈ શકે છે. ઈ-વિટારા બાદ કંપની આ કારને ફેમિલી બાયર્સને ટાર્ગેટ કરવા માટે ઉતારી શકે છે. ટેસ્ટ મ્યૂલમાં કાર હાઈ રૂફલાઈન, ગ્લાસ એરિયા અને સ્કોયર્ડ ઓફ રિયર સેક્શનની સાથે જોવા મળી રહી છે. રિયરની વાત કરીએ તો તેમાં વર્ટિકલ ટેલલેમ્પ્સ મળશે. તો ફ્રંટ ક્લોઝ્ડ ઓફ ગ્રિલની સાથે આવશે.
ચાર્જિંગ, રેન્જ અને કિંમત
મારૂતિ સુઝુકી વાઈએમસી (YMC) ઘણું ઈ-વિટારા સમાન હોઈ શકે છે. તેમાં 49kWh અને 61kWh ની બેટરી મળી શકે છે. મોટી બેટરીની સાથે આ કાર 500 કિલોમીટરથી વધુની રેન્જ ક્લેમ કરી શકે છે. આ કારને હાર્ટેક ઈ પ્લેટફોર્મ પર તૈયાર કરવામાં આવશે. તેમાં ડીસી ફાસ્ટ ચાર્જિંગનો સપોર્ટ મળશે.
જો કારના ચાર્જિંગ કોસ્ટની વાત કરીએ તો ઘર પર 61kWh ની બેટરીવાળી કારને ચાર્જ કરવામાં 500 રૂપિયાથી 700 રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે. તો પબ્લિક એસી ચાર્જરથી કારને ચાર્જ કરવામાં 800 રૂપિયાથી વધુ લાગશે, જ્યારે ડીસી ચાર્જરથી કારને ચાર્જ કરવામાં 1500 રૂપિયાની આસપાસ ખર્ચ થઈ શકે છે.
ક્યાં સુધી આવશે કાર?
આ કારનો આપણે ટોયોટા અવતાર પણ જોવા મળી શકે છે. જે રીતે ઈ-વિટારાને ટોયોટાએ અર્બન ક્રૂઝર ઇબેલા નામથી લોન્ચ કરી. આ રીતે મારૂતિ સુઝુકી વાઈએમસીને પણ ટોયાટા બીજા નામથી લોન્ચ કરી શકે છે. અપકમિંગ ઈલેક્ટ્રિક 7 સીટરનું પ્રોડક્શન મારૂતિ સુઝુકીના ગુજરાત સ્થિત પ્લાન્ટમાં થશે.
મારૂતિ સુઝુકી આ કારને એક્સપોર્ટ પણ કરી શકે છે. એટલે કે આપણે ગ્લોબલ માર્કેટમાં પણ જોવા મળશે. ઈલેક્ટ્રિક એમપીવીને આગામી વર્ષે લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. આ કારનો સીધો મુકાબલો કિઆ કોરેન્સ ક્લેવિસ ઈવી સાથે થશે. મારૂતિ તેને કોરેન્સ ક્લેવિસથી ઓછી કિંમત પર લોન્ચ કરી શકે છે.
એમપીવી માર્કેટમાં મારૂતિની પકડ મજબૂત છે. ખાસ કરી અર્ટિગાને કારણે લગભગ અડધા એમપીવી માર્કેટ પર મારૂતિ સુઝુકીનો કબજો છે. કંપની પેટ્રોલ અને સીએનજી અવતારમાં એમપીવી અર્ટિગા અને એક્સએલ6ના રૂપમાં વેચે છે. ઈલેક્ટ્રિક એમપીવીની એન્ટ્રીથી બાકીનો ગેસ પણ ભરાશે, જેમાં લોકોને ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવી છે.