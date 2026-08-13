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1 રૂપિયામાં ચાલશે 1 KM! મારુતિ લાવી રહી છે 7 સીટર શાનદાર કાર, જાણો વિગત

મારૂતિ સુઝુકી એક નવી કાર લાવી રહી છે, જે અર્ટિગાના સેગમેન્ટમાં હશે. આ કાર ઈલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેનની સાથે આવશે. મારૂતિની અપકમિંગ કાર એક 7 સીટર ઈલેક્ટ્રિક એમપીવી હશે. આ કાર સિંગલ ચાર્જમાં 500 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ ઓફર કરી શકે છે, આવો જાણીએ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 13, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:37 PM IST
1 રૂપિયામાં ચાલશે 1 KM! મારુતિ લાવી રહી છે 7 સીટર શાનદાર કાર, જાણો વિગત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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