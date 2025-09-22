ફેમિલી માટે બેસ્ટ છે આ કાર...GST ઘટાડા બાદ રૂપિયા 10 લાખથી ઓછામાં મળી રહી છે 7 સીટર કાર
GST સુધારા 2.0 પછી મારુતિ સુઝુકી અર્ટિગા લગભગ રૂપિયા 50,000 સસ્તી થઈ ગઈ છે. આ 7-સીટર MPV હવે રૂપિયા 10 લાખથી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે આ લેખમાં અર્ટિગાના એન્જિન, માઇલેજ, ફીચર્સ અન કિંમત વિશે જાણીશું.
જો તમે આ તહેવારોની સિઝનમાં તમારા પરિવાર માટે 7-સીટર કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે. તાજેતરના GST 2.0 સુધારાઓને પગલે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી MPV, મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગા લગભગ રૂપિયા 50,000 સસ્તી થઈ ગઈ છે. આ ઘટાડા સાથે એર્ટિગાની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત હવે રૂપિયા 10 લાખથી નીચે આવી ગઈ છે.
વેરિઅન્ટ મુજબ નવી કિંમતો
મારુતિ એર્ટિગા TOUR M 1.5 L 5MT વેરિઅન્ટ્સની નવી કિંમત 9,82,414 છે, તો LXI 1.5L 5MTની કિંમત 8,80,069 અને VXI 1.5L 5MT વેરિઅન્ટ્સની નવી કિંમત 9,85,310 છે. એટલે આ વેરિઅન્ટ હવે 10 લાખથી ઓછી કિંમતે મળી રહ્યા છે.
પાવરફુલ એન્જિન અને માઇલેજ
મારુતિ અર્ટિગા 1.5-લિટર ડ્યુઅલજેટ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે, જેમાં માઇલ્ડ-હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી પણ શામેલ છે. આ એન્જિન 103 bhp અને 136.8 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. માઇલેજની દ્રષ્ટિએ, પેટ્રોલ મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટ 20.51 kmpl, પેટ્રોલ ઓટોમેટિક 20.3 kmpl અને CNG વર્ઝન 26.11 km/kg માઇલેજ આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે ફેમિલી કાર હોવા ઉપરાંત આ કાર ચલાવવામાં પણ સસ્તી છે.
એર્ટિગાનું ઇન્ટિરિયર
એર્ટિગાનું ઇન્ટિરિયર ઘણી આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે. તેમાં 7-ઇંચની સ્માર્ટપ્લે ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ છે જે એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લેને સપોર્ટ કરે છે. વધુમાં, કાર ક્રુઝ કંટ્રોલ, ઓટો એસી અને આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા જેવી સુવિધાઓ આપે છે.
સેફ્ટી ફીચર્સ
મારુતિએ એર્ટિગામાં સલામતી સુવિધાઓ સાથે કોઈ સમાધાન કર્યું નથી. તેમાં ડ્યુઅલ એરબેગ્સ, ABS, બ્રેક આસિસ્ટ અને રીઅર પાર્કિંગ સેન્સર છે. આ સુવિધાઓ કારને ફક્ત ડ્રાઇવર માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર પરિવાર માટે સુરક્ષિત બનાવે છે.
મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગા હવે પહેલા કરતાં વધુ સસ્તી મળી રહી છે. બેસ્ટ માઇલેજ, અદ્યતન સુવિધાઓ અને બેસ્ટ સલામતી સાથે તે મોટા પરિવાર માટે એક સંપૂર્ણ 7-સીટર કાર સાબિત થઈ શકે છે.
