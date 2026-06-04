Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /મારુતિની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર આવી ગઈ, આ નવી વેગન આરની ખાસિયત ખાસ જાણો

મારુતિની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર આવી ગઈ, આ નવી વેગન આરની ખાસિયત ખાસ જાણો

Maruti Flex Fuel Car: મારુતિની વેગન આરનું એક નવું મોડલ બજારમાં આવ્યું છે. મારુતિ સુઝૂકીએ પોતાની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ  કાર લોન્ચ કરી છે. જાણો આ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ એટલે શું અને તેના પર વધુ ભાર કેમ મૂકાઈ રહ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 04, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:58 PM IST
મારુતિની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર આવી ગઈ, આ નવી વેગન આરની ખાસિયત ખાસ જાણો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mrityu Panchak 2026: 6થી 11 જૂન સુધી ખતરનાક મૃત્યુ પંચક, ભૂલમાં પણ ન કરતા આ કામ
mrityu panchak 20266 min ago
2
Chhotu Gas Cylinder17 min ago
3
crime news24 min ago
4
Pahlaj Nihalani28 min ago
5
Rajesh Exports40 min ago