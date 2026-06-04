/મારુતિની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર આવી ગઈ, આ નવી વેગન આરની ખાસિયત ખાસ જાણો

મારુતિની ગાડીઓ દેશમાં વધુ વેચાતી હોય છે. બજેટ ફ્રેન્ડલી કારો વધુ હોવાથી ગ્રાહકો માટે તે તેમના ખિસ્સાને પરવડતી હોય છે. એમાં પણ વેગનઆર કાર પર લોકો વધુ પસંદગી ઉતારતા હોય છે. દેશની સૌથી મોટી કાર નિર્માતા કંપની મારુતિ સુઝૂકીએ હવે આજે ઘરેલુ બજારમાં પોતાની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર (Wagon R Flex Fuel) ઉતારી છે. કેન્દ્રીય રોડ પરિવહન રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ આજે દિલ્હીમાં યોજાયેલી એક ઈવેન્ટમાં આ કારને લોન્ચ કરી. ખાસ વાત એ છે કે મારુતિની આ કાર હાયર ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગ ઉપર પણ સરળતાથી રસ્તા પર દોડી શકે છે.
આ અવસરે નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે દેશમાં વધતા પ્રદૂષણ પાછળ ઓટોમોટિવ ઈન્ડસ્ટ્રીનો મોટો ફાળો છે. લગભગ 40 ટકા પ્રદૂષણ વાહનોથી થાય છે. આવામાં ક્લીન ફ્યૂલનો ઉપયોગ ખુબ જરૂરી છે. મારુતિની આ કાર આ દિશમાં મોટું ડગલું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આવનારા સમયમાં વૈકલ્પિક ઈંધણનો ઉપયોગ વધશે.
જ્યારે કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું કે, E85 ઈંધણ જલદી રજૂ કરાશે તથા તેની કિંમત E20 પેટ્રોલથી ઘણી ઓછી હશે. જે હાલનો માપદંડ છે. એટલે કે આવનારા સમયમાં જ્યારે પેટ્રોલમાં ઈથેનોલનું પ્રમાણ વધશે તો પેટ્રોલનો ભાવ ઘટવાની આશા છે.
અત્રે જણાવવાનું કે મારુતિ સુઝૂકીએ ગત ઓટો એક્સ્પોમાં પોતાની વેગનઆર ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કોન્સેપ્ટ રજૂ કર્યો હતો. કોન્સેપ્ટ મોડલનો લૂક અને ડિઝાઈન બિલકુલ રેગ્યુલર ડિઝાઈન જેવા હતા. પરંતુ કંપનીએ આ કારના એન્જિન મિકેનિઝમમાં કેટલાક ફેરફાર કર્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. જેથીક રીને આ કાર E20 થી લઈને E85 ઈથેનોલ બ્લેન્ડ પેટ્રોલ ઉપર પણ સરળતાથી દોડી શકે છે.
મારુતિ સુઝૂકી લાંબા સમયથી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ ટેક્નોલોજી પર કામ કરતી હતી. કંપનીએ ગત વર્ષે જાપાન મોબિલિટી એક્સપો દરમિયાન પોતાની Fornx E-100ને શોકેસ કરી હતી. આ કાર 100 ટકા ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગ ઉપર પણ દોડી શકે છે.
ફ્લેક્સ ફ્યૂલ વિશે પણ જાણો
ફ્લેક્સ ફ્યૂલ એક એવી ટેકનોલોજી છે જેમાં વાહનનું એન્જિન પેટ્રોલ અને ઈથેનોલના અલગ અલગ મિશ્રણવાળા ફ્યૂલ પર દોડી શકે છે. સામાન્ય રીતે ફ્લેક્સ ફ્યૂલ વાહન E20 (20 ટકા ઈથેનોલ), E85 (85 ટકા ઈથેનોલ) કે તેની વચ્ચેના કોઈ પણ બ્લેન્ડિંગ પર સરળતાથી દોડી શકે છે. વાહનમાં લાગેલા સેન્સર ઈંધણમાં ઈથેનોલનું પ્રમાણ ઓળખીને એન્જિનના સેટિંગ આપોઆપ પોતાને એડજસ્ટ કરે છે. જેનાથી પરફોર્મન્સ પ્રભાવિત થતું નથી.
ફ્લેક્સ ફ્યૂલનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે હાયર બ્લેન્ડેડ ફ્યૂલના ઉપયોગના કારણે વાહનોના એન્જિન અને અન્ય કમ્પોનેન્ટ પર કોઈ ખરાબ અસર પડતી નથી. જેમ કે સરકાર આવનારા સમયમાં દેશમાં પેટ્રોલમાં ઈથેનોલનું પ્રમાણ વધારવા પર વિચાર કરી રહી છે. આ વાહનોમાં જો E85 ગ્રેડનું પેટ્રોલ પણ ઉપયોગમાં લેવાશે તો તેના પરફોર્મન્સ અને મેન્ટેનન્સ પર કોઈ અસર નહીં પડે. આ ઉપરાંત ફ્લેક્સ ફ્યૂલનો મુખ્ય હેતુ પેટ્રોલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો, પ્રદૂષણ ઘટાડવું અને શેરડી તથા મકાઈ જેવા પાકથી બનેલા ઈથેનોલના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તેનાથી ફ્યૂલ ઈમ્પોર્ટ ખર્ચો ઘટાડવામાં અને પર્યાવરણને સારું બનાવવામાં પણ મદદ મળે છે.