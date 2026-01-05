છપ્પરફાડ ડિસ્કાઉન્ટ ! આ 7-સીટર કાર પર થઈ રહ્યો છે 1.63 લાખ સુધીનો ફાયદો
મારુતિ સુઝુકી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન વિવિધ મોડેલો પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે. ગ્રાહકો મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટો પર 1,63,000 સુધીની બચત કરી શકે છે.
મારુતિ સુઝુકી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન તેના વિવિધ મોડેલો પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આ ક્રમમાં કંપની તેની ફેમસ 7-સીટર MPV Invicto પર પણ શાનદાર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગ્રાહકો Maruti Suzuki Invicto ખરીદવા પર 1,63,000 રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકે છે. આ ઓફરમાં 50,000 રૂપિયાનું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ 1,00,000 રૂપિયાનું એક્સચેન્જ બોનસ ઉપરાંત અન્ય લાભો શામેલ છે. ડિસ્કાઉન્ટ વિશે વધુ વિગતો માટે, ગ્રાહકો તેમની નજીકની ડીલરશીપનો સંપર્ક કરી શકે છે.
ઇન્વિક્ટોનું પાવરટ્રેન
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટો 2.0-લિટર પેટ્રોલ ઇનોવા હાઇક્રોસનું એન્જિન ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડાયેલું છે. બંને મળીને 186 બીએચપીનો મહત્તમ પાવર અને 206 એનએમનો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે. મારુતિ ઇન્વિક્ટો 9.5 સેકન્ડમાં 0થી 100 કિમી/કલાકની ઝડપ પકડી લે છે. મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટોની માઇલેજ 23.24 કિમી/લી છે.
ઇન્વિક્ટોની કિંમત અને ફીચર્સ
ફીચર્સમાં 10.1-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 7-ઇંચ ફુલ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે અને એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગનો સમાવેશ થાય છે. સેફ્ટી ફીચર્સમાં છ એરબેગ્સ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ અને 360-ડિગ્રી કેમેરાનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય બજારમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ટોપ-સ્પેક મોડેલ માટે 24.97 લાખથી 28.61 લાખ સુધીની છે.
