ત્રણ નવા મોડલ સાથે માર્કેટમાં ધુમ મચાવવા આવી રહી છે મારુતિ સુઝુકી, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ
Maruti Suzuki Upcoming Car: અનુભવી કાર ઉત્પાદક મારુતિ સુઝુકી તેના પોર્ટફોલિયોનું વિસ્તરણ કરી રહી છે. કંપની આગામી વર્ષોમાં તેના ગ્રાહકો માટે અનેક રોમાંચક અપડેટ્સ અને નવા મોડેલ્સ રજૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આમાં હાલની લોકપ્રિય કારોના ફેસલિફ્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, કંપની ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી અને ઇલેક્ટ્રિક સેગમેન્ટ સાથે ભારતીય બજારમાં નોંધપાત્ર પ્રવેશ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. મારુતિ તેની આગામી કારમાં નવી ટેકનોલોજી, સારી સુવિધાઓ અને શક્તિશાળી પ્રદર્શન પ્રદાન કરવા માંગે છે. ચાલો મારુતિ સુઝુકીની આવનારી આ ત્રણ ખાસ મોડેલ્સ વિશે જાણીએ.
નવી મારુતિ સુઝુકી ફ્રોન્ક્સ
મારુતિ સુઝુકી તેની લોકપ્રિય ક્રોસઓવર ફ્રોન્ક્સ, ભારતની પ્રથમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કાર તરીકે રજૂ કરી શકે છે. કંપની હાલમાં આ ટેકનોલોજીનું પરીક્ષણ કરી રહી છે. વધુમાં, ફ્રન્ટમાં સૌથી મોટું અપડેટ 'લેવલ 2 ADAS' (એડવાન્સ્ડ ડ્રાઈવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ)નો ઉમેરો હોઈ શકે છે. આ સુવિધા સલામતીની દ્રષ્ટિએ ગેમ-ચેન્જર સાબિત થશે.
મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ
મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા હંમેશા ભારતીય રસ્તાઓ પર હિટ રહી છે. હવે, કંપની તેને વધુ અપડેટ કરવા જઈ રહી છે. તાજેતરના ફોટા દર્શાવે છે કે બ્રેઝા ફેસલિફ્ટમાં મોટા આંતરિક ફેરફારો હશે. તેમાં મોટી ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને નવી આધુનિક સુવિધાઓ શામેલ થવાની અપેક્ષા છે. બહારના ડિઝાઇનમાં નાના ફેરફારો જોવા મળશે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર તેના CNG મોડલમાં થઈ શકે છે. અહીં, કંપની વધુ બૂટ સ્પેસ બનાવવા માટે ફ્લોર હેઠળ ઇંધણ ટાંકીને ફરીથી સ્થાન આપી શકે છે.
મારુતિ સુઝુકીનું નવું ઇલેક્ટ્રિક MPV
મારુતિ સુઝુકી હવે ઇલેક્ટ્રિક વાહન બજારમાં તેની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે એક નવા ઇલેક્ટ્રિક MPV પર કામ કરી રહી છે. તેને આંતરિક રીતે 'YMC' કોડનેમ આપવામાં આવ્યું છે. આ ઇલેક્ટ્રિક MPV મારુતિની આગામી e-Vitara જેવા જ પ્લેટફોર્મ અને બેટરી ગોઠવણી પર આધારિત હશે. ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, કાર e-Vitara જેવી જ હોઈ શકે છે.
