/Maruti ની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર WagonR કિંમત થઈ જાહેર, જાણો કેટલા લાખમાં આવશે નવી કાર

મારૂતિ સુઝુકી (Maruti Suzuki) એ દેશની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર WagonR Flex Fuel ની કિંમતો પરથી પડદો હટાવી દીધો છે. કંપનીએ આ ખાસ મોડલની કિંમત 7,23,900 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) નક્કી કરી છે. આ દેશની પ્રથમ મોટા પાયે તૈયર કરવામાં આવેલી ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ પેસેન્જર કાર માનવામાં આવી રહી છે, જે પેટ્રોલની સાથે હાઈ ઇથેનોલ મિશ્રણ ઈંધણ પર ચાલી શકે છે. કંપનીએ પોતાની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કારને આ મહિને 4 જૂને રજૂ કરી હતી. પરંતુ કિંમતની તુલના કરીએ તો આ કારના પેટ્રોલ વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત 498500 રૂપિયા છે.
શું છે ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ તકનીક
ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ તકનીકવાળી ગાડીઓ પેટ્રોલ અને ઇથેનોલના અલગ-અલગ મિશ્રણો પર ચાલવામાં સક્ષમ હોય છે. WagonR Flex Fuel ને E20 થી લઈને E10 સુધીના ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા ઈંધણ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેનો મતલબ છે કે આ કારમાં 20 ટકાથી 100 ટકા સુધી ઇથેનોલ મિશ્રિત ઈંધણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ તકનીક ભારતની કાચા તેલ પર આયાતની નિર્ભરતા ઓછી કરવા અને સ્વચ્છ ઈંધણને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
એન્જિનમાં કરવામાં આવ્યા ખાસ ફેરફાર
નવી WagonR Flex Fuel માં 1.2-લીટર પેટ્રોલ એન્જિનનું અપડેટેડ એડિશન આપવામાં આવ્યું છે, જેને હાઈ ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા ઈંધણને અનુકૂળ બનાવવામાં આવ્યું છે. તેના માટે એન્જિન અને ફ્યૂલ સિસ્ટમમાં તકનીકી ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી વિવિધ પ્રકારના ઇથેનોલ-પેટ્રોલ મિશ્રણો પર સારૂ પ્રદર્શન કરી શકે.
ડિઝાઇન અને ફીચર્સમાં શું મળશે?
ડિઝાઇનના મામલામાં WagonR Flex Fuel ઘણી હદ સુધી વર્તમાન WagonR જેવી જોવા મળે છે. તેમાં તે ટોલ બોય સ્ટાઇલ, મોટી કેબિન અને પ્રેક્ટિકલ ડિઝાઇન યથાવત રાખવામાં આવી છે. પરંતુ તેને ઓળખવા માટે કાર પર વિશેષ Flex Fuel બેઝ આપવામાં આવ્યો છે.
ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, Android Auto અને Apple CarPlay સપોર્ટ, સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ કંટ્રોલ, પાવર વિન્ડો, ઈલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ORVM અને મેનુઅલ એર કંડીશનિંગ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
સુરક્ષા પર પણ ધ્યાન અપાયું
મારૂતિએ આ મોડલમાં સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપી છે. આ કારમાં 6 એરબેગ, ABS ની સાથે EBD, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર અને બધા યાત્રીકો માટે સીટબેલ્ડ રિમાઇન્ડર જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
ઇથેનોલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ થશે મજબૂત
ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ વાહનેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર પોતાના સ્તર પર મોટી તૈયારી કરી રહી છે. કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ તાજેતરમાં જાણકારી આપતા કહ્યું કે દેશમાં વર્ષ 2026ના અંત સુધી લગભગ 500 ઇથેનોલ ડિસ્પેન્સિંગ સ્ટેશન સ્થાપિત કરવામાં આવશે અને 2027 સુધી તેની સંખ્યા 5000 પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય છે. તેનાથી ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ વાહનોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન મળવાની આશા છે.