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Maruti ની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર WagonR કિંમત થઈ જાહેર, જાણો કેટલા લાખમાં આવશે નવી કાર

દેશની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર WagonR Flex Fuel ની કિંમત જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. કંપનીએ આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8 લાખ રૂપિયાથી ઓછી નક્કી કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:52 PM IST
Maruti ની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર WagonR કિંમત થઈ જાહેર, જાણો કેટલા લાખમાં આવશે નવી કાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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Maruti ની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ કાર WagonR કિંમત થઈ જાહેર, જાણો કેટલા લાખમાં આવશે
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