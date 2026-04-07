Prev
Next
એપ્રિલમાં મારુતિની આ કાર પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ ! એક મોડેલ પર તો રૂપિયા 2 લાખ સુધીનો ફાયદો

જો તમે નવી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો એપ્રિલ તમારા માટે સુવર્ણ તક સાબિત થઈ શકે છે. મારુતિ સુઝુકી નેક્સા તેની કાર પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે, જેનાથી તમે ₹2 લાખ સુધીની બચત કરી શકો છો. આ ડીલ એટલી આકર્ષક છે કે નવી કાર ખરીદતા પહેલા એકવાર ચોક્કસ તપાસવી જોઈએ. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:21 PM IST
  • મારુતિ સુઝુકી તેની કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે
  • ઇન્વિક્ટો પર સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે
  • XL6 MPV પર રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે

Trending Photos

જો તમે એપ્રિલ 2026માં નવી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ તમારા માટે યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. મારુતિ સુઝુકી આ મહિને તેની નેક્સા રેન્જમાં કેટલીક શાનદાર ઓફર્સ આપી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગ્રાહકો કંપનીના પ્રીમિયમ MPV, ઇન્વિક્ટો પર ₹2 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે. વધુમાં ગ્રાન્ડ વિટારા, બલેનો, XL6 અને જિમ્ની જેવા અન્ય મોડેલો પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે આ ડીલ્સને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઇનવિક્ટો પર સૌથી મોટો ફાયદો

નેક્સા લાઇનઅપમાં હાલમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટો પર સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. આ પ્રીમિયમ MPV પર ₹50,000ની ગ્રાહક ઓફરનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ સાથે ₹1,00,000નું એક્સચેન્જ બોનસ અને ₹50,000નું અપગ્રેડ બોનસ પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ સાથે કુલ ₹2,00,000 સુધીની બચત કરી શકો છો.

ગ્રાન્ડ વિટારા હાઇબ્રિડ પર પણ શાનદાર ડીલ

આ મહિને ગ્રાન્ડ વિટારાના સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટ પર સૌથી એક્સક્લુઝિવ ઓફર્સ છે. આમાં ₹1,85,000 સુધીનો રોડ ટેક્સ બેનિફિટ્સ (પસંદગીના રાજ્યોમાં) અને 5 વર્ષની વોરંટીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં ₹50,000ના એક્સચેન્જ બોનસ અને ₹30,000ના અપગ્રેડ બોનસ સાથે કુલ ફાયદો ₹2,65,000 જેટલો થાય છે.

XL6 MPV પર રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ 

મારુતિ સુઝુકી XL6 ખરીદવા માંગતા લોકો માટે પણ આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. આ કાર પર ₹25,000નું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ અને ₹20,000નું એક્સચેન્જ બોનસ છે. આનો અર્થ એ છે કે કુલ ₹45,000 સુધીની બચત શક્ય છે.

જિમ્ની પર ડાયરેક્ટ કેશ ઓફર

જિમ્ની પર ₹50,000નું ડાયરેક્ટ કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમાં કોઈ એક્સચેન્જ કે અપગ્રેડ બોનસ શામેલ નથી, પરંતુ સીધું ડિસ્કાઉન્ટ તેને એક આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.

બલેનો અને ઇગ્નિસ પર ઓફર્સ

બલેનોના પેટ્રોલ વેરિયન્ટ્સ પર ₹15,000નું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ અને CNG વેરિયન્ટ્સ પર ₹10,000નું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. વધુમાં, ₹15,000નું એક્સચેન્જ બોનસ પણ છે. દરમિયાન, ઇગ્નિસ પર ગ્રાહકો ₹35,000 સુધીના કુલ લાભો મેળવી શકે છે, જેમાં ₹20,000નું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ અને ₹15,000નું એક્સચેન્જ બોનસનો સમાવેશ થાય છે.

મહત્વપૂર્ણ બાબતો

આ બધી ઓફર્સ ઉપરાંત, ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં કોર્પોરેટ ડિસ્કાઉન્ટ અને સ્ક્રેપેજ બોનસ પણ મળી શકે છે. જો કે, આ તમારી પાત્રતા અને ડીલરના નિયમો અને શરતો પર આધાર રાખે છે. વધુમાં આ બધી ઓફર્સ શહેર, સ્ટોક ઉપલબ્ધતા અને ચોક્કસ ડીલરના આધારે વિવિધતાને આધીન છે. તેથી ખરીદી કરતા પહેલા તમારા નજીકના નેક્સા શોરૂમમાંથી સંપૂર્ણ વિગતો મેળવી લો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
MARUTI SUZUKImaruti suzuki nexa discountsMaruti Suzuki Nexamaruti nexa offers

Trending news