10 લાખથી ઓછામાં મળી રહી છે મારુતિની આ ગાડીઓ...3.49 લાખની છે સૌથી સસ્તી કાર

જો તમે આ તહેવારોની સિઝનમાં નવી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો અને તમારું બજેટ 10 લાખથી ઓછું છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. GST 2.0 સુધારાને પગલે લગભગ બધી કાર કંપનીઓએ તેમની કારના ભાવ ઘટાડી દીધા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:25 PM IST

જો તમે તહેવારોની સિઝનમાં નવી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો અને તમારું બજેટ 10 લાખથી ઓછું છે, તો અમે તમને મારુતિની એવી 12 કાર વિશે જણાવીશું, જેની કિંમત 10 લાખથી ઓછી છે.  સુઝુકીની સૌથી વધુ વેચાતી હેચબેક, સેડાન, 7-સીટર અને SUV 10 લાખથી ઓછી કિંમતના ગ્રાહકો માટે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. 

S-Presso માત્ર 3.49 લાખમાં મળે છે

મારુતિ સુઝુકીની S-Presso કંપનીની સૌથી સસ્તી કાર બની ગઈ છે. મારુતિ S-Presso 3.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે, જ્યારે મારુતિ Suzuki Alto K10 ભારતીય બજારમાં 3.69 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, મારુતિ સુઝુકી સેલેરિયો ભારતીય બજારમાં 4.69 લાખના એક્સ-શોરૂમ ભાવે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર 4.98 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.

બીજી તરફ, ભારતીય બજારમાં દેશની નંબર-1 7-સીટર વાન, મારુતિ સુઝુકી ઇકો, 5.18 લાખના એક્સ-શોરૂમ ભાવે ઉપલબ્ધ છે. ગ્રાહકો મારુતિ સુઝુકી ઇગ્નિસ પણ 5.35 લાખના એક્સ-શોરૂમ ભાવે ખરીદી શકે છે, જ્યારે મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ 5.78 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. મારુતિ સુઝુકી બલેનો 5.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.

મારુતિ એર્ટિગા પણ 10 લાખથી ઓછી કિંમતે મળશેી

મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર પણ ભારતીય બજારમાં 6.25 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, ગ્રાહકો મારુતિ સુઝુકી ફ્રોન્ક્સ 6.85 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતી કિંમતે ખરીદી શકે છે. મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા 8.25 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતી કિંમતે ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ છે. મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગાની કિંમત હાલમાં ભારતીય બજારમાં 8.80 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

MARUTI SUZUKIMaruti S Presso PriceMaruti Celerio PriceMaruti Swift

