નવા વર્ષની ભેટ ! દેશની નંબર-1 કાર પર 2.67 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ, નહીં આપવો પડે કોઈ ટેક્સ

મારુતિ સુઝુકીએ નવા વર્ષ પહેલા તેના ગ્રાહકોને એક મોટી ભેટ આપી છે. મારુતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ જેણે ઇન્ડિયન કાર ઓફ ધ યર 2026 એવોર્ડ જીત્યો હતો, તે હવે CSD (કેન્ટીન સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ) દ્વારા ખરીદી શકાય છે, જે લાખો રૂપિયા સુધીની સીધી બચત ઓફર કરે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ડિસ્કાઉન્ટમાં ટેક્સ બેનિફિટ પણ શામેલ છે, જે એકંદર કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:20 PM IST

મારુતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસે તાજેતરમાં ઇન્ડિયન કાર ઓફ ધ યર (ICOTY) 2026 એવોર્ડ જીત્યો હતો. તેણે આ પ્રતિષ્ઠિત ટાઇટલની રેસમાં સ્કોડા કોડિયાક જેવી પાવરફુલ SUVને હરાવી હતી. એવોર્ડ બાદ વિક્ટોરિસ માટે માંગ અને વિશ્વાસ બંને ઝડપથી વધ્યા છે.

ડિસેમ્બર 2025થી મારુતિએ CSD નેટવર્કમાં વિક્ટોરિસનો સમાવેશ કર્યો છે. આનો સીધો ફાયદો સૈનિકો અને દેશની સેવા કરતા પૂર્વ સૈનિકોને થશે, જેમને આ SUV એક્સ-શોરૂમ કિંમત કરતાં ઘણી સસ્તી મળશે. આનાથી કેન્ટીન દ્વારા સલામત અને આધુનિક કાર ખરીદવાનું સરળ બને છે.

CSDમાંથી કાર ખરીદવાથી કેમ થાય છે ફાયદો ? 

​​CSDમાંથી કાર ખરીદતી વખતે ટેક્સ માળખું અલગ હોય છે, જેના પરિણામે એક્સ-શોરૂમ કિંમત કરતા ઓછી કિંમત મળે છે. વિક્ટોરિસના કિસ્સામાં આ તફાવત ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર સીધી અસર કરે છે અને એકંદર ખર્ચમાં નોંધપાત્ર બચત પૂરી પાડે છે.

વિક્ટોરિસના બેઝ વેરિયન્ટ્સ, જેમ કે LXI અને VXI, 8.77 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. ZXI (O) અને ZXI પ્લસ (O) જેવા ટોચના વેરિયન્ટ્સની CSD કિંમત 11.75 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. કેટલાક વેરિયન્ટ્સ હાલમાં CSD દ્વારા ઉપલબ્ધ નથી.

એક્સ-શોરૂમ કરતાં કેટલી બચત થશે ?  

CSD દ્વારા મારુતિ વિક્ટોરિસ ખરીદવાથી લગભગ 1.72 લાખથી 2.67 લાખ સુધીની સીધી બચત થઈ શકે છે. આ લાભ વેરિઅન્ટના આધારે બદલાય છે, પરંતુ એક્સ-શોરૂમ કિંમતની તુલનામાં દરેક મોડેલ માટે તફાવત સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.

જો તમે CSD દ્વારા કાર ખરીદવા માટે પાત્ર ન હોવ, તો હાલમાં વિક્ટોરિસ પર કોઈ વધારાની છૂટ નથી. જો કે, એવી અપેક્ષા છે કે 2026માં આ SUV પર તહેવારોની અથવા કંપનીની ઑફર્સ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

