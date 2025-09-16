Prev
Maruti Suzuki Victoris ની કિંમત 10.5 લાખથી 19.9 લાખ રૂપિયા સુધી રાખવામાં આવી છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ, માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ કે સીએનજી - તમારા માટે કયો વેરિઅન્ટ શ્રેષ્ઠ છે? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:35 PM IST

28.65 km માઇલેજ અને પેનોરમિક સનરૂફની સાથે લોન્ચ થઈ Maruti Victoris, જાણો કિંમત અને ખાસિયત

Maruti Suzuki એ Victoris ની કિંમતોની જાહેરાત કરી દીધી છે. SUV  ની શરૂઆતી કિંમત 10.50 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈ 19.99 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. તેમાં પેટ્રોલ, માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ, સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ અને સીએનજી વેરિએન્ટ આપવામાં આવ્યા છે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ કયું વેરિએન્ટ ખરીદવું તમારા માટે સરળ સાબિત થઈ શકે છે.

Victoris નું સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ
જો તમે માઇલેજ અને એડવાન્સ ફીચર્સને પ્રાથમિકતા આપો છો તો Victoris નું સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ સૌથી સારો વિકલ્પ છે. તેની કિંમત 16.3 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને ટોપ-એન્ડ વેરિએન્ટની કિંમત 20 લાખ રૂપિયાથી થોડી ઓછી છે. સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ Victoris નું સૌથી પાવરફુલ વેરિએન્ટ પણ છે. તેને તમે ઈલેક્ટ્રિક મોડ પર ચલાવી શકો છો અને તેની ફ્યુલ એફિશિએન્સી સૌથી વધુ છે. તેથી લાંબા સમય માટે તે વેલ્યુ-ફોર-મની ઓપ્શન સાબિત થાય છે.

 Mild Hybrid Automatic
જો તમારું બજેટ થોડું ઓછું છે, પરંતુ તમે હજુ પણ ફીચરથી ભરપૂર SUV ઇચ્છો છો, તો માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ તમારા માટે વધુ સારું રહેશે. આ વેરિઅન્ટ સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ જેટલું કાર્યક્ષમ નથી, પરંતુ પ્રદર્શન અને કિંમતની દ્રષ્ટિએ વધુ સારું છે. તેની કિંમત 13.3 લાખ રૂપિયાથી 17.7 લાખ રૂપિયા સુધીની છે, જે મધ્યમ શ્રેણીના ખરીદદારો માટે એક સારો વિકલ્પ છે.

સૌથી સસ્તો વિકલ્પ છે CNG વેરિએન્ટ
જે ખરીદદાર ફ્યુલ સેવિંગને સૌથી વધુ મહત્વ આપે છે, તેના માટે સીએનજી વેરિએન્ટ એક સારો વિકલ્પ છે. પરંતુ આ ટોપ-એન્ડ મોડલ્સમાં ઉપલબ્ધ નથી, તેમ છતાં તે સારા ફીચર્સ સાથે આવે છે. CNG Victoris લાંબુ અંતર કાપડા ડ્રાઇવર્સ માટે સસ્તો વિકલ્પ છે, પરંતુ તેમાં ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ મળતું નથી. મારૂતિએ Victoris માં આ વખતે ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ  (AWD) નો વિકલ્પ આપ્યો છે. આ ફીચર ખાસ કરી તેવા લોકો માટે છે જે એડવેન્ચર અને ઓફ-રોડિંગ પસંદ કરે છે. ખાસ વાત છે કે AWD વેરિએન્ટ શરૂઆતથી ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે આવે છે, જેનાથી તેની ડિમાન્ડ વધવાની આશા છે.

કયું વેરિએન્ટ ખરીદવું?
મહત્વનું છે કે જો કિંમત અને માઇલેજને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ Victoris સૌથી સારો વિકલ્પ છે. તેમાં ન માત્ર શાનદાર માઇલેજ મળે છે, પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક મોડ પર ડ્રાઇવ કરવાની મજા આવે છે. માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ તે ગ્રાહકો માટે યોગ્ય રહેશે, જેનું બજેટ સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડથી ઓછું છે. તો CNG વેરિએન્ટ Economical fuel option શોધતા લોકો માટે સારૂ છે. પરંતુ ધ્યાન રાખો કે આ શરૂઆતી કિંમતો છે અને સમયની સાથે કંપની તેમાં વધારો કરી શકે છે.
 

