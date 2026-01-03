34 કિમી માઇલેજ, 4.98 લાખ કિંમત...મારુતિ સુઝુકીની આ કાર બની નંબર-1
મારુતિ સુઝુકીની આ કાર 2025ની નંબર-1 હેચબેક બની છે. કેલેન્ડર વર્ષ 2025માં તેણે 1.94 લાખ યુનિટ વેચ્યા છે. આ કારના CNG વેરિઅન્ટની માઇલેજ 34 કિમી/કિલો છે. તેની કિંમત 4.98 લાખથી શરૂ થાય છે.
Trending Photos
ભારતીય કાર બજારમાં SUVનો ક્રેઝ સતત વધી રહ્યો હોવા છતાં હેચબેક સેગમેન્ટની લોકપ્રિયતા અકબંધ છે. આનો સૌથી મોટો પુરાવો મારુતિ સુઝુકી WagonR છે, જેણે કેલેન્ડર વર્ષ 2025માં 1.94 લાખ યુનિટના વેચાણ સાથે દેશની નંબર વન હેચબેક કારનો ખિતાબ મેળવ્યો છે. વેગનઆરના CNG વેરિઅન્ટની માઇલેજ 34 કિમી/કિલોગ્રામ છે. તેની કિંમત 4.98 લાખથી શરૂ થાય છે.
SUV યુગમાં પણ હેચબેક લોકપ્રિય
2025માં SUV સેગમેન્ટનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટ હતું, જેના વેચાણનો રેકોર્ડ 55.3% સુધી પહોંચ્યો હતો. તેમ છતાં WagonR જેવી સસ્તી અને વિશ્વસનીય હેચબેક દર્શાવે છે કે મધ્યમ વર્ગના પરિવારો અને શહેરી ખરીદદારો માટે હેચબેક પસંદગી છે.
WagonR કેવી રીતે બની લોકોની પસંદગી ?
Maruti WagonRની સફળતા પાછળ ઘણા મજબૂત કારણો છે. તે સસ્તી કિંમત સાથે બજેટ-ફ્રેંડલી ફેમિલી કાર છે. તે બેસ્ટ માઇલેજ આપે છે. તે પેટ્રોલ અને CNG બંને વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. તે ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચ અને વિશ્વસનીય મારુતિ સર્વિસ આપે છે. આ જ કારણ છે કે WagonR નાના શહેરોથી લઈને મેટ્રો શહેરો સુધીના ખરીદદારોને આકર્ષવાનું ચાલુ રાખે છે.
Dzire ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની
જ્યારે WagonR હેચબેક સેગમેન્ટમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે, ત્યારે Maruti Suzuki Dzire એ સમગ્ર ભારતીય કાર બજારમાં નંબર વન કાર બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. CY25માં Dzire ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની.
સેડાન સેગમેન્ટમાં મજબૂત પકડ
સેડાન સેગમેન્ટમાં મારુતિ ડિઝાયર નંબર વન કાર બની. ટેક્સી અને ખાનગી વાહનો બંનેમાં તેની માંગ વધુ છે. જે દર્શાવે છે કે મારુતિ સુઝુકીની હાજરી ફક્ત એક સેગમેન્ટ સુધી મર્યાદિત નથી.
CY25 ચોક્કસપણે ભારતીય ઓટો ઉદ્યોગ માટે SUVનું વર્ષ હતું, પરંતુ WagonR અને Dzireના મજબૂત વેચાણથી સ્પષ્ટ થયું કે હેચબેક અને સેડાન સેગમેન્ટ હજુ પૂરા થયા નથી. આ બે મારુતિ સુઝુકી કાર આવનારા વર્ષોમાં સામાન્ય ભારતીય ખરીદદારોની પહેલી પસંદગી રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે