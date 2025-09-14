અરે વાહ! GSTમાં છૂટથી ₹64000 સુધી સસ્તી થઈ દેશની નંબર-1 કાર, જાણો વેરિએન્ટ પ્રમાણે ઘટાડો
મારૂતિ સુઝુકીએ પોતાની પોપુલર ફેમેલી કાર વેગનઆર પર મોટી રાહત આપી છે. હકીકતમાં જીએસટી રિફોર્મ 2.0 બાદ કંપનીએ વેગનઆરના દરેક વેરિએન્ટ પર કિંમતમાં ઘટાડો કર્યો છે.
Auto News: 22 સપ્ટેમ્બરથી જીએસટીના નવા દરો લાગૂ થયાના છે. તાજેતરમાં જીએસટી કાઉન્સિલે ઘણી વસ્તુઓ પર ટેક્સમાં ફેરફાર કરી લોકોને રાહત આપી હતી. આ વચ્ચે ઘણી કાર પર જીએસટી 28 ટકાથી ઘટાડી 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આ વચ્ચે દરેક કાર કંપનીઓ કિંમતોમાં ઘટાડાની જાહેરાત કરી રહી છે. હવે મારૂતિ સુઝુકીએ પોતાની પોપુલર કાર વેગનઆરની કિંમતોમાં ઘટાડાની જાહેરાત કરી છે.
|વેગનઆર વેરિએન્ટ્સ
|જીએસટી છૂટ રૂપિયામાં
|Tour H3 1L ISS MT
|50,000 ની છૂટ
|Wagon R LXI 1L ISS MT
|50,000 ની છૂટ
|Wagon R VXI 1L ISS MT
|54,000 ની છૂટ
|Wagon R VXI 1L ISS AT
|58,000 ની છૂટ
|Tour H3 CNG 1L MT
|57,000 ની છૂટ
|Wagon R LXI CNG 1L MT
|58,000 ની છૂટ
|Wagon R VXI CNG 1L MT
|60,000 ની છૂટ
|Wagon R ZXI 1.2L ISS MT
|56,000 ની છૂટ
|Wagon R ZXI+ 1.2L ISS MT
|60,000 ની છૂટ
|Wagon R ZXI 1.2L ISS AT
|60,000 ની છૂટ
|Wagon R ZXI+ 1.2L ISS AT
|64,000 ની છૂટ
આટલી છે વેગનઆરની કિંમત
કારમાં ફીચર્સ તરીકે 7-ઇંચની ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ, 4-સ્પીકર મ્યૂઝિક સિસ્ટમ, સ્ટીયરિંગ માઉન્ટેડ ઓડિયો અને ફોન કંટ્રોલ્સની સાથે 14 ઇંચના એલોય વ્હીલ આપવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય સેફ્ટી માટે કારમાં ડુઅલ ફ્રંટ એરબેગની સાથે રિયર પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ પણ આપ્યા છે. મારૂતિ વેગનઆરની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.78 લાખ રૂપિયાથી ટોલ મોડલમાં 7.62 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.
કારનું પાવરટ્રેન
બીજીતરફ પાવર ટ્રેનની વાત કરીએ તો વેગનઆરમાં ગ્રાહકોને 2 એન્જિન ઓપ્શન મળે છે. પ્રથમ 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિનથી લેસ છે, જે 67Bhp વો મહત્તમ પાવર અને 89Nm પીક ટોર્ક જનરેટ કરવામાં સક્ષમ છે. બીજુ 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિનથી લેસ છે, જે 90bhp નો મહત્તમ પાવર અને 113Nm નો પીક ટોર્ક જનરેટ કરવામાં સક્ષમ છે. મહત્વનું છે કે વેગનઆરમાં ગ્રાહકોને સીએનજી પાવરટ્રેન વિકલ્પ પણ મળે છે, જે 34 કિલોમીટરથી વધુની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે.
