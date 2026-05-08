/Maruti Swift Hydrogen: હવે પેટ્રોલ પુરાવવાની જરૂર નથી? પાણીથી બનેલા ફ્યુઅલ પર દોડશે મારૂતિ સ્વિફ્ટ, જાણો શું છે નવી ટેકનોલોજી

Maruti Swift હવે પેટ્રોલ કે CNG નહીં, પરંતુ એક નવી ટેકનોલોજી પર દોડવાની તૈયારીમાં છે. કંપનીએ Vienna Motor Symposium 2026 માં આનું નવું પ્રોટોટાઈપ રજૂ કર્યું છે. જાણો કેવી રીતે કામ કરે છે આ ફ્યુચર કાર અને ભારતમાં ક્યાર સુધી જોવા મળી શકે છે તેની ઝલક....
Maruti Swift Hydrogen: મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટને અત્યાર સુધી તમે પેટ્રોલ, ડીઝલ, CNG અને હાઈબ્રિડ ટેકનોલોજીમાં જોઈ હશે, પરંતુ હવે કંપની તેને બિલકુલ નવી ટેકનોલોજી સાથે રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. વિયના મોટર સિમ્પોઝિયમ 2026 માં કંપનીએ સ્વિફ્ટનું હાઈડ્રોજન એન્જિન વાળું પ્રોટોટાઈપ બતાવીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે આ કાર પેટ્રોલ કે ડીઝલ વગર ચાલશે અને તેનાથી પ્રદૂષણ પણ નહિવત થશે. આવનારા સમયમાં આ ટેકનોલોજી ઓટો સેક્ટરની દિશા બદલી શકે છે.
દુનિયાભરમાં લોકપ્રિય છે Maruti Swift
મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ ભારતની સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવતી હેચબેક કારોમાં સામેલ છે. ફક્ત ભારત જ નહીં, પરંતુ અન્ય ઘણા દેશોમાં પણ આ કારનું વેચાણ ખૂબ સારું થાય છે. ગ્લોબલ માર્કેટમાં સ્વિફ્ટ અલગ-અલગ પાવરટ્રેન ઓપ્શન સાથે આવે છે, જેમાં પેટ્રોલ, ટર્બો પેટ્રોલ, ડીઝલ, માઈલ્ડ હાઈબ્રિડ અને CNG વેરિઅન્ટ સામેલ છે.
હવે હાઈડ્રોજન ટેકનોલોજીમાં દેખાઈ Swift
કંપનીએ હવે આ કારનું હાઈડ્રોજન એન્જિન વાળું નવું વર્ઝન રજૂ કર્યું છે. જેને Vienna Motor Symposium 2026 માં શોકેસ કરવામાં આવ્યું છે. આ એક પ્રોટોટાઈપ મોડલ છે, જેમાં નવી Hydrogen DI Technologyનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટેકનિકને મોબિલિટી ટેકનોલોજી કંપની AVL અને Suzuki Motor Corporation એ મળીને તૈયાર કરી છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે હાઈડ્રોજન કાર?
સામાન્ય રીતે હાઈડ્રોજન કારોમાં 'ફ્યુઅલ સેલ' ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં હાઈડ્રોજન ગેસમાંથી વીજળી બનાવવામાં આવે છે, જે બેટરીને ચાર્જ કરે છે અને પછી ઇલેક્ટ્રિક મોટર કારને ચલાવે છે. આ પ્રક્રિયામાં સાઈલેન્સરમાંથી ધુમાડાને બદલે ફક્ત પાણી નીકળે છે, જેનાથી પ્રદૂષણ થતું નથી.
નવી ટેકનોલોજીમાં સીધો ફ્યુઅલ તરીકે ઉપયોગ
હવે ટેકનોલોજી પહેલા કરતા વધુ એડવાન્સ થઈ ગઈ છે. નવી હાઈડ્રોજન DI ટેકનોલોજીમાં હાઈડ્રોજનનો ઉપયોગ સીધો ઈંધણ (Fuel) તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે કે, વીજળી બનાવવાની જરૂર પડતી નથી. કંપનીએ આ સિસ્ટમને સુઝુકીના 1.4 લિટર ફોર-સિલિન્ડર હાઈડ્રોજન એન્જિન સાથે તૈયાર કરી છે.
ભારતમાં હાલમાં શું સ્થિતિ છે?
હાલમાં ભારતમાં હાઈડ્રોજન કાર વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ નથી. જોકે, ભવિષ્યમાં આ ટેકનોલોજી ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રી નિતિન ગડકરી સતત ગ્રીન ફ્યુઅલ અને કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા પર ભાર મૂકી રહ્યા છે. અત્યારે દેશમાં ઇલેક્ટ્રિક અને હાઈબ્રિડ વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
મોટો વિકલ્પ બની શકે છે હાઈડ્રોજન?
ભારતમાં ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ અને અન્ય ગ્રીન ફ્યુઅલ વિકલ્પો પર પણ કામ ચાલી રહ્યું છે. એવામાં હાઈડ્રોજન ટેકનોલોજી આવનારા સમયમાં મોટો વિકલ્પ બની શકે છે. હાલમાં કોચી એરપોર્ટ પર હાઈડ્રોજન સ્ટેશન સ્થાપવામાં આવ્યું છે, જ્યાં હાઈડ્રોજન બસો અને અન્ય વાહનોનો ઉપયોગ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આવનારા વર્ષોમાં ભારતમાં પણ હાઈડ્રોજન વ્હીકલ્સની એન્ટ્રી ઝડપી બની શકે છે.