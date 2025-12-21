મારુતિ સ્વિફ્ટ ટેક્સ ફ્રી ! અહીંથી ખરીદશો તો થશે 1.89 લાખ રૂપિયાની બચત, જાણો કિંમત
Maruti Swift on CSD : મારુતિ સ્વિફ્ટ S-CNG છ એરબેગ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ અને હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ જેવા ફીચર્સ સાથે આવે છે. ત્યારે આ કારને તમે CSD કેન્ટીનમાંથી ખરીદો છો, તો તેની કિંમત કરતા તમને 1.89 લાખ રૂપિયા સસ્તી પડશે.
Trending Photos
Maruti Swift on CSD : GST ઘટાડા બાદ કાર ખરીદવી પહેલા કરતાં વધુ સરળ બની ગઈ છે. એક્સ-શોરૂમ કિંમતોમાં ઘટાડાથી આર્મી કેન્ટીનમાં ઉપલબ્ધ કાર પર પણ અસર પડી છે. તમને જણાવી દઈએ કે કેન્ટીન સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (CSD) પર 28%ને બદલે 14% GST વસૂલવામાં આવે છે.
એક્સ-શોરૂમ કિંમતોમાં ઘટાડાથી CSD પાસે ઉપલબ્ધ કારની કિંમતોમાં પણ ઘટાડો થયો છે. Cars24 અનુસાર, CSD પર મારુતિ સ્વિફ્ટની શરૂઆતની કિંમત માત્ર 5.07 લાખ છે, જ્યારે તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.49 લાખ છે. વેરિઅન્ટના આધારે, સ્વિફ્ટ 1.89 લાખ સુધીનો ટેક્સ બચાવે છે.
CSDમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?
ભારતમાં અમદાવાદ, બાગડોગરા, દિલ્હી, જયપુર, કોલકાતા અને મુંબઈ જેવા શહેરોમાં 34 CSD ડેપો છે. જે ભારતીય સશસ્ત્ર દળો દ્વારા સંચાલિત છે. CSDમાંથી કાર ખરીદવા માટે લાયક ગ્રાહકોમાં સેવા આપતા અને નિવૃત્ત સશસ્ત્ર દળોના કર્મચારીઓ, લશ્કરી કર્મચારીઓની વિધવાઓ અને સંરક્ષણ નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
મારુતિ સ્વિફ્ટ માઇલેજ
સ્વિફ્ટની માઇલેજ 32.85 કિમી/કિલો છે, જે તેને તેના સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી પ્રીમિયમ હેચબેક બનાવે છે. નવી સ્વિફ્ટમાં બોલ્ડ અને સ્પોર્ટી ડિઝાઇન છે. સ્વિફ્ટ CNG ત્રણ વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે.
નવા મારુતિ સ્વિફ્ટ મોડેલમાં Z-સિરીઝ ડ્યુઅલ VVT એન્જિન છે, જે ઓછા CO2 ઉત્સર્જન સાથે 101.8 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે, જે શહેરમાં ડ્રાઇવિંગમાં સુધારો કરે છે. નવી સ્વિફ્ટ S-CNG ત્રણ વેરિઅન્ટમાં આવે છે: V, V(O), અને Z. બધા વેરિઅન્ટ 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલા છે.
મારુતિ સ્વિફ્ટના ફીચર્સ
નવી મારુતિ સ્વિફ્ટ S-CNG છ એરબેગ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ અને હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ જેવા ફીચર્સસાથે આવે છે. વધુમાં, તેમાં ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, રીઅર એસી વેન્ટ્સ, વાયરલેસ ચાર્જર, સ્પ્લિટ રીઅર સીટ્સ, 7-ઇંચ સ્માર્ટ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને સુઝુકી કનેક્ટ જેવા નવા ફીચર્સ શામેલ છે. આ કાર હ્યુન્ડાઇ ગ્રાન્ડ આઇ10 નિઓસ, ટાટા ટિયાગો, મારુતિ બલેનો, ટોયોટા ગ્લાન્ઝા અને ટાટા પંચ જેવી પ્રીમિયમ અને કોમ્પેક્ટ હેચબેક સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે