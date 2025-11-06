Maruti થી લઈને Renault સુધી, આ છે ભારતની 5 સૌથી સસ્તી કાર, 6 એરબેગ સાથે મળશે એડવાન્સ ફીચર્સ
ભારતમાં 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતની ઘણી ઉત્તમ ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન કાર છે, જેમાં મારુતિ અને રેનોનો સમાવેશ થાય છે, જે છ એરબેગ્સ અને અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે આવે છે. ચાલો નજીકથી નજર કરીએ.
GST ઘટાડા બાદ ભારતીય ઓટોમોબાઇલ બજારમાં ઘણી બજેટ કાર વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે. જો તમારૂ બજેટ 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું છે અને તમે એવી કાર ઈચ્છો છો, જે માઇલેજ, ફીચર્સ અને સેફ્ટી ત્રણેયમાં શાનદાર હોય તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આવો ભારતની પાંચ સૌથી સસ્તી અને શાનદાર કાર વિશે જાણીએ.
Maruti Suzuki S-Presso
Maruti Suzuki S-Presso ભારતની સૌથી સસ્તી અને પોપુલર માઇક્રો SUVs માંથી એક છે. 2019મા લોન્ચ થયેલી આ કાર હવે અપડેટેડ ફીચર્સની સાથે આવે છે. જીએસટી ઘટાડા બાદ તેની શરૂઆતી કિંમત માત્ર 3.49 લાખ રૂપિયા રહી ગઈ છે. SUV- સ્ટાઇલ ડિઝાઇન, બોક્સી લુક અને 180 મિમી ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ તેને નાના સેગમેન્ટમાં અલગ ઓળખ આપે છે. તેમાં 1.0 લીટર K10C પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 66 PS નો પાવર અને 89 Nm ટોર્ક આપે છે. તેનું સીએનજી વર્ઝન 33 km/kg સુધીની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. ઈન્ટીરિયરમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ્સ અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર્સ જેવા ફીચર્સ આવે છે.
Maruti Suzuki Alto K10
ભારતની સૌથી લોકપ્રિય નાની કારોમાંની એક, અલ્ટો K10, હવે વધુ સસ્તી બની ગઈ છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹3.69 લાખ (આશરે $3.69 લાખ) છે. નવી પેઢીની આ કાર હવે આધુનિક દેખાવ અને સુધારેલી ઇંધણ કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે. 1.0-લિટર K10B એન્જિન 67 પીએસ પાવર ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેનું CNG વેરિઅન્ટ 33.85 કિમી/કિલોગ્રામ સુધીની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. તેમાં પાવર વિન્ડોઝ, ડિજિટલ ક્લસ્ટર અને ઉચ્ચ વેરિઅન્ટમાં છ એરબેગ્સ પણ છે.
Renault Kwid
જો તમે એસયુવી જેવી દેખાતી નાની કાર ઈચ્છો છો તો Renault Kwid સૌથી સારો વિકલ્પ છે. તેની કિંમત 4.29 લાખથી શરૂ થાય છે. એસયુવી-ઇન્સપાયર્ડ ડિઝાઇન અને 184 મિમી ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ તેને યુઝ ફેવરેટ બનાવે છે. ક્વિડમાં 1.0 લીટર SCe એન્જિન (68 PS, 91 Nm) મળે છે, જે 22 kmpl સુધી માઇલેજ આપે છે. તેમાં 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, રિયર કેમેરા અને ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ છે.
Tata Tiago
ટાટા ટિયાગો બજેટ કાર સેગમેન્ટમાં સૌથી સુરક્ષિત અને સૌથી વિશ્વસનીય કારોમાંની એક છે. GST ઘટાડા પછી, તેની કિંમત ઘટીને ₹4.57 લાખ થઈ ગઈ છે. તે પેટ્રોલ અને CNG બંને વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ 1.2-લિટર રેવોટ્રોન એન્જિન (86 PS, 113 Nm) દ્વારા સંચાલિત છે. તેની માઈલેજ 23 થી 26 કિમી/લીટર સુધીની છે. 7-ઇંચની ટચસ્ક્રીન, હરમન કાર્ડન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ESP અને 4-સ્ટાર ગ્લોબલ NCAP રેટિંગ જેવી સુવિધાઓ ટિયાગોને સંપૂર્ણ પેકેજ બનાવે છે.
Maruti Suzuki Celerio
Maruti Celerio ભાતની સૌથી ફ્યૂલ-એફિશિએન્ટ કારમાં ગણવામાં આવે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 4.69 લાખ છે. 1.0 લીટર K10B એન્જિન (67 PS, 89 Nm) ની સાથે આ કાર સ્મૂધ ડ્રાઈવ આવે છે. તેનું સીએનજી વેરિએન્ટ આશરે 34 km/kg માઇલેજ આપે છે, જે તેને માઇલેજ ક્વીન બનાવે છે. ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, 313 લીટર બૂટ સ્પેસ અને ડુઅલ એરબેગ જેવી સુવિધાઓ આ કારને પ્રીમિયમ ફીલ આપે છે.
