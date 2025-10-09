34 KM માઇલેજ, 6 એરબેગ, દેશની 5 સૌથી સસ્તી CNG કાર, જાણો ફીચર્સ
જો તમે આ દિવાળી પર નવી અને સસ્તી કાર ખરીદવા માંગતા હો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. ચાલો ભારતની પાંચ સૌથી સસ્તી અને શ્રેષ્ઠ CNG કાર શોધીએ, જેની કિંમત ₹4.61 લાખથી શરૂ થાય છે.
CNG Cars; પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાને કારણે લોકો વધુ માઇલેજ અને ઓછા ખર્ચવાળી ગાડીઓ શોધી રહ્યાં છે. તેવામાં CNG કાર સૌથી સારો વિકલ્પ બની ચૂકી છે. જીએસટીમાં ઘટાડો અને લો મેન્ટેનન્સ કોસ્ટને કારણે આ ગાડીઓ વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે. જો તમે પણ દિવાળી પર 6-7 લાખના બજેટમાં નવી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આવો દેશની 5 સૌથી સસ્તી CNG કાર વિશે જાણીએ, જે માઇલેજમાં દમદાર અને ફીચર્સમાં શાનદાર છે.
Maruti S-Presso CNG
Maruti S-Presso CNG ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.62 લાખથી શરૂ થાય છે. તેમાં 1.0L K-Series પેટ્રોલ-સીએનજી એન્જિન છે, જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક આપે છે. તેની માઇલેજ 32.73 km/kg છે, જે તેને પોતાના સેગમેન્ટમાં સસ્તી બનાવે છે. કારમાં ડુઅલ એરબેગ, ABS ની સાથે EBD, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, ESP, 7 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, એન્ડ્રોયડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે જેવા ફીચર આપવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય પાવર વિન્ડો, મેનુઅલ એસી અને 240 લીટર બૂટ સ્પેસ જેવી સુવિધાઓ પણ છે. તેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન અને આરામદાયક કેબિન શહેરમાં ડ્રાઇવિંગ માટે એકદમ યોગ્ય છે.
Maruti Suzuki Alto K10 CNG
Maruti Alto K10 CNG ની કિંમત 4.82 લાખથી શરૂ થાય છે. તેમાં 998cc K10C એન્જિન છે, જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક આપે છે. તેની માઇલેજ 33.85 km/kg (ARAI) છે, જે તેને માઇલેજ ક્વીન બનાવે છે. આ કાર 4 એરબેગ, ABS, EBD, ESP, રિયર સેન્સર અને હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ જેવા ફીચર્સની સાથે આવે છે. 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, બ્લૂટુથ કનેક્ટિવિટી અને 214 લીટર બૂટ સ્પેસની સાથે આ કાર નાના પરિવારો અને શહેરમાં ચલાવવા માટે એક સારો વિકલ્પ છે.
Tata Tiago CNG
ટાટા ટિયાગો સીએનજીની કિંમત ₹5.49 લાખ (આશરે $1,000 USD) થી શરૂ થાય છે. તે 1.2-લિટર રેવોટ્રોન એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 72 પીએસ પાવર અને 95 એનએમ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા 26.49 કિમી/કિલોગ્રામ (મેન્યુઅલ) અને 28.06 કિમી/કિલોગ્રામ (AMT) છે. આ કારને 4-સ્ટાર GNCAP સેફ્ટી રેટિંગ પણ મળે છે, જે તેને સૌથી સુરક્ષિત બજેટ કારમાંની એક બનાવે છે. 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો, ક્રુઝ કંટ્રોલ, ઓટો એસી અને કીલેસ એન્ટ્રી જેવી સુવિધાઓ તેને સુવિધાઓથી ભરપૂર બનાવે છે.
Maruti Wagon R CNG
Maruti Wagon R CNG ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.89 લાખથી શરૂ થાય છે. તેમાં 998cc K10C એન્જિન છે, જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક આપે છે. તેની માઇલેજ 34.05 km/kg (ARAI) છે. આ કાર 6 એરબેગ, ABS, ESP, રિયર સેન્સર અને હિલ હોલ્ડ જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ સાથે આવે છે. 7- ઇંચ ટચસ્ક્રીન, સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ, પાવર વિન્ડો અને 341 લીટર બૂટ સ્પેસની સાથે આ કાર એક પરફેક્ટ ફેમેલી પેકેજ છે.
Maruti Celerio CNG
Maruti Celerio CNG ની કિંમત 5.98 લાખથી શરૂ થાય છે. તેમાં 998cc K10C એન્જિન છે, જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક આપે છે. તેની માઇલેજ 34.43 km/kg છે, જે તેને ભારતની સૌથી ફ્યૂલ એફિશિએન્ટ સીએનજી કાર બનાવે છે. સેલેરિયોમાં 6 એરબેગ, ABS, EBD, ESP, રિયર સેન્સર્સ, 7 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, કીલેસ એન્ટ્રી અને ઓટો એસી જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. 313 લીટર બૂટ સ્પેસ સાથે આ કાર ઓછા ખર્ચમાં સૌથી સારી માઇલેજ ઈચ્છનાર માટે એક પરફેક્ટ વિકલ્પ છે.
