આ છે દેશની 5 બેસ્ટ માઇલેજ કાર, 1 લીટર પેટ્રોલમાં ચાલે છે 28KM, કિંમત 4.99 લાખથી શરૂ
ભારતીય માર્કેટમાં કેટલીક એવી કાર ઉપલબ્ધ છે જે સસ્તી હોવાની સાથે માઇલેજમાં શાનદાર છે. આ કારોમાં ગ્રાહકોને 28 કિમીથી વધુની માઇલેજ મળે છે.
Trending Photos
આજકાલ પેટ્રોલની કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે. તેવામાં દરેક એવી કાર શોધે છે જે ઓછા ઈંધણમાં લાંબુ અંતર કાપે. મિડલ ક્લાસ પરિવારો માટે માઇલેજ હંમેશા કાર ખરીદવાનો મોટો માપદંડ રહી છે. પરંતુ ભારતીય માર્કેટમાં ઘણી એવી કારો છે જે સસ્તી હોવાની સાથે-સાથે માઇલેજમાં પણ શાનદાર છે. આ કારોમાં ગ્રાહકોને 28 કિમી સુધીની માઇલેજ મળે છે. આવો જાણીએ ભારતની પાંચ સૌથી ફ્યુલ એફિશિએન્ટ કારો વિશે...
મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ
મારૂતિની આ મિડ સાઇઝ SUV માઇલેજના મામલામાં આ સમયે દેશની નંબર-1 કાર બનેલી છે. તેનું પેટ્રોલ-હાઇબ્રિડ એન્જિન 28.65 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપે છે. આ હાઇબ્રિડ તકનીકનો કમાલ છે કે આટલી મોટી ગાડી હોવા છતાં તે ઈંધણનો ઓછો વપરાશ કરે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 18.89 લાખ રૂપિયા છે.
ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર હાઇરાઇડર
ટોયોટાની આ હાઇબ્રિડ એસયુવી માઇલેજના લિસ્ટમાં બીજા સ્થાને આવે છે. તેનું સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ 37.97 કિલોમીટરની શાનદાર એવરેજ આપે છે. તેમાં 1.5- લીટરનું એટકિન્સન-સાયકલ પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે, જે એક ઈલેક્ટ્રિક મોટરની સાથે મળી કામ કરે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.14 લાખ રૂપિયા છે.
હોન્ડા સિટી હાઇબ્રિડ
પ્રીમિયમ સેડાન પસંદ કરનાર માટે હોન્ડા સિટી હાઇબ્રિડ ખાસ છે. આ કાર 27.26 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપે છે. તેનું e-CVT ટ્રાન્સમિશન અને સ્માર્ટ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન ખુદ નક્કી કરે છે કે ગાડી ક્યારે બેટરી પર ચાલશે અને ક્યારે એન્જિન પર. તેની શરૂઆતી કિંમત 19.04 લાખ રૂપિયા છે.
મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો
જો તમે નાની અને બજેટ ફ્રેન્ડલી કાર શોધી રહ્યાં છો તો સેલેરિયો સૌથી સારી છે. મારૂતિનો દાવો છે કે આ ભારતની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી પેટ્રોલ હેચબેક છે. તે 26 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપે છે. તેનું 1.0-લીટર કે-સિરીઝ એન્જિન પોતાની એફિશિએન્સી માટે જાણીતું છે. ઓછી કિંમત અને ઓછા મેન્ટેનેન્સવાળી આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.99 લાખ રૂપિયા છે.
નવી મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ
ભારતની સૌથી પોપુલર હેચબેક સ્વિફ્ટ હવે નવા અવતાર અને નવા એન્જિન સાથે વધુ માઇલેજ આપી રહી છે. તેનું 1.2 લીટર Z સિરીઝ એન્જિન 25.75 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપવામાં સક્ષમ છે. સ્વિફ્ટની સૌથી મોટી ખુબી છે કે તે માઇલેજની સાથે સ્પોર્ટી લુક અને સારૂ પરફોર્મંસ આપે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.49 લાખ રૂપિયા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે