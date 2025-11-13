5-સ્ટાર રેટિંગવાળી SUVએ મચાવી ધમાલ ! લોન્ચ થયાના પહેલા મહિનામાં જ બની નંબર-1
મારુતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસે માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી દીધી છે. લોન્ચ થયાના પહેલા મહિનામાં જ તે દેશની નંબર વન મિડસાઇઝ એસયુવી બની ગઈ. ત્યારે આ લેખમાં તેની કિંમત અને ફીચર્સ સહિતની વિગતો જાણીશું.
મારુતિ સુઝુકીની નવી મિડસાઇઝ SUV Victoris ભારતીય બજારમાં લોન્ચ થયા પછી રેકોર્ડબ્રેક પરફોર્મન્સ હાંસલ કર્યું છે. ઓક્ટોબર 2025માં SUVએ તેના પહેલા મહિનામાં 13,496 યુનિટનું વેચાણ નોંધાવ્યું છે, જે કોઈપણ નવી મિડસાઇઝ SUV માટે અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ વેચાણ છે.
વિક્ટોરિસ અને ગ્રાન્ડ વિટારાના વેચાણમાં ધમાકો
વિક્ટોરિસ અને ગ્રાન્ડ વિટારાનું સંયુક્ત વેચાણ 23,900 યુનિટ સુધી પહોંચ્યું, જે મારુતિની SUV લાઇનઅપને નવી ઊંચાઈએ લઈ ગયું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, વિક્ટોરિસે ગ્રાન્ડ વિટારાને પણ પાછળ છોડી દીધી. ગ્રાન્ડ વિટારા નેક્સા શોરૂમ દ્વારા વેચાય છે, તો વિક્ટોરિસ એરેના નેટવર્ક દ્વારા વેચાય છે, જે તેને વધુ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડે છે.
લોન્ચ થતા જ જોરદાર માંગ
સપ્ટેમ્બર 2025ના મધ્યમાં લોન્ચ થયેલી વિક્ટોરિસને થોડા અઠવાડિયામાં જ 25,000થી વધુ બુકિંગ મળ્યા. નવરાત્રી દરમિયાન ડિલિવરી શરૂ થઈ હતી અને ત્યારથી માંગ સતત વધી રહી છે.
એન્જિન વિકલ્પો - પેટ્રોલ, CNG અને હાઇબ્રિડ
મારુતિ વિક્ટોરિસ ત્રણ પાવરટ્રેન વિકલ્પોમાં ઓફર કરવામાં આવે છે. તે 1.5-લિટર K-સિરીઝ પેટ્રોલ એન્જિન (103 પીએસ પાવર અને 139 Nm ટોર્ક), 1.5-લિટર સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ એન્જિન (92 પીએસ પાવર અને 122 Nm ટોર્ક) અને CNG વર્ઝન સાથે પણ આવે છે. મારુતિ દાવો કરે છે કે, પેટ્રોલ વર્ઝન 21 કિમી/કલાક અને હાઇબ્રિડ વર્ઝન માટે 28.65 કિમી/કલાકની માઈલેજ આપે છે.
હાઈ લેવલ સેફ્ટી ફીચર્સ
વિક્ટોરિસે સેફ્ટી ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ પરફોર્મમન્સ કર્યું છે. તેને ભારત NCAP અને ગ્લોબલ NCAP બંને તરફથી 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે, જેનો અર્થ એ છે કે તે ફક્ત સ્ટાઇલિશ જ નહીં પણ પરિવારો માટે સલામત પણ છે.
મારુતિએ વિક્ટોરિસને પ્રીમિયમ ટચ આપ્યો છે. તેમાં 10.1-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે. તે વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે, ફ્રન્ટ વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, પાવર્ડ ટેલગેટ, 8-સ્પીકર ઓડિયો સિસ્ટમ, 8-વે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવર સીટ, લેવલ-2 ADAS ટેકનોલોજી અને ડ્યુઅલ-ટોન ઇન્ટિરિયર પણ છે. વિક્ટોરિસ 2WD અને AWD બંને વિકલ્પોમાં ખરીદી શકાય છે, જે તેને દરેક પ્રકારના ડ્રાઇવર માટે યોગ્ય બનાવે છે.
કિંમત અને વેરિયન્ટ્સ
વિક્ટોરિસની કિંમતની વાત કરીએ તો, 10.49 લાખથી શરૂ થાય છે અને 20 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. તે 6 વેરિયન્ટ્સમાં ઉપલબ્ધ છે, જે દરેક બજેટ અને જરૂરિયાતને અનુરૂપ વિકલ્પ પૂરો પાડે છે.
