આ છે દેશની 3 સૌથી સસ્તી હાઇબ્રિડ SUV, જાણો ફીચર્સ અને કિંમત
Cheapest Hybrid SUV : મારુતિ વિક્ટોરિસ દેશની સૌથી સસ્તી હાઇબ્રિડ SUV બની ગઈ છે. 28.65 કિમી પ્રતિ લિટર માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS જેવી સુવિધાઓ સાથે આ હાઇબ્રિડ કાર ટોયોટા હાઇરાઇડર અને ગ્રાન્ડ વિટારા સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
Cheapest Hybrid SUV : ભારતનું ઓટોમોબાઈલ બજાર ઝડપથી હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. 2025માં હાઇબ્રિડ સેગમેન્ટનો વિસ્તાર થતાં ગ્રાહકો EV અને પરંપરાગત પેટ્રોલ કાર વચ્ચે સંતુલન તરીકે હાઇબ્રિડ SUVને વધુને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. જો તમે આ તહેવારોની સિઝનમાં સસ્તી અને રાઈ-માઇલેજવાળી હાઇબ્રિડ SUV ખરીદવા માંગતા હો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે.
મારુતિ વિક્ટોરિસ
મારુતિ વિક્ટોરિસ 10.49 લાખની શરૂઆતની કિંમત સાથે દેશની સૌથી સસ્તી હાઇબ્રિડ SUV બની ગઈ છે. વિક્ટોરિસ 1.5-લિટર K-સિરીઝ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જેમાં પ્રોગ્રેસિવ સ્માર્ટ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ છે. આ એન્જિન ઓછી ઝડપે ઇલેક્ટ્રિક મોટર દ્વારા સંચાલિત છે, જે ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડે છે અને માઇલેજ વધારે છે. તેનું માઇલેજ 28.65 kmpl છે, જે તેને ભારતની સૌથી વધુ માઈલેજ આપતી હાઇબ્રિડ SUV બનાવે છે.
ટોયોટા અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઇડર
ટોયોટા હાઇરાઇડર ભારતની સૌથી વિશ્વસનીય હાઇબ્રિડ SUVમાંની એક છે. તે મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા પર આધારિત છે, પરંતુ ટોયોટાની ગુણવત્તા અને વિશ્વસનીય એન્જિનિયરિંગ તેને વધુ ખાસ બનાવે છે. તેમાં 1.5-લિટર, 3-સિલિન્ડર એટકિન્સન પેટ્રોલ એન્જિન અને 79 bhp ઇલેક્ટ્રિક મોટર છે, જે e-CVT ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે. તેનું કુલ પાવર આઉટપુટ 116 bhp છે, અને SUV લગભગ 27.97 kmpl માઇલેજ આપે છે.
મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા
મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા ભારતીય બજારમાં સૌથી વધુ વેચાતી હાઇબ્રિડ SUV બની ગઈ છે. 10.77 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતની કિંમત સાથે, આ SUV બેસ્ટ ફીચર્સ અને પ્રીમિયમ અનુભવ આપે છે. તેમાં 1.5-લિટર એટકિન્સન પેટ્રોલ એન્જિન અને 79 bhp ઇલેક્ટ્રિક મોટરનું સંયોજન છે, જે e-CVT ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડાયેલ છે. તેની માઇલેજ 27.97 kmpl સુધી છે. આ SUVના કેબિનમાં 9-ઇંચની સ્માર્ટપ્લે પ્રો+ સ્ક્રીન, પેનોરેમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ સીટો, 8-વે ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ, PM 2.5 એર પ્યુરિફાયર અને ક્લેરિયન સાઉન્ડ સિસ્ટમ જેવી સુવિધાઓ છે.
