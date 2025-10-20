દુનિયાભરમાં મોટું ટેક્નિકલ સંકટ ! Amazon, Prime Video, Snapchat ઠપ...જાણો શું છે કારણ
Amazon.com, Prime Video, Robinhood, Alexa, Snapchat, Venmo અને Perplexity સહિતની ઘણી સેવાઓ અચાનક બંધ થઈ ગઈ. AWS એ તેના US-EAST-1 ડેટા સેન્ટરમાં ટેકનિકલ સમસ્યાની જાણ કરી છે, જેના કારણે યુઝર્સ માટે અસંખ્ય સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે.
દિવાળીના ખાસ પ્રસંગે ઘણા જાણીતા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અચાનક ડાઉન થઈ ગયા, જેના કારણે યુઝર્સને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. આ આઉટેજ એમેઝોન વેબ સર્વિસીસ (AWS) US-EAST-1 ક્ષેત્રમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે થયું હતું, જેના કારણે Amazon.com, Prime Video, Snapchat, Alexa, Robinhood, Venmo અને Perplexity સહિતની સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ હતી.
એમેઝોનની પેટાકંપની, Amazon Web Services (AWS) ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ સેવાઓ અને API પ્રદાન કરે છે. AWS એ જણાવ્યું હતું કે તેના ડેટા સેન્ટરોમાં નોંધપાત્ર એરર અને વિલંબને કારણે સેવામાં વિક્ષેપ પડ્યો હતો. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેની ટીમ શક્ય તેટલી વહેલી તકે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે કામ કરી રહી છે.
Reddit પર યુઝર્સનો વિરોધ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ Reddit પર હજારો યુઝર્સે ફરિયાદ કરી છે કે તેમના Alexa સ્માર્ટ આસિસ્ટન્ટ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. એલેક્સા તેના કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકતી નથી કે રિક્વેસ્ટ પૂર્ણ કરી શકતી નથી. આ આઉટેજને કારણે એમેઝોન વેબ સર્વિસીસ (AWS) પર હોસ્ટ કરાયેલી ઘણી એપ્સ પણ ડાઉન થઈ ગઈ છે. યુઝર રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પર્પ્લેક્સિટી, કેનવા, એરટેબલ અને મેકડોનાલ્ડ્સ એપ જેવી સેવાઓ પણ ક્રેશ થઈ ગઈ છે.
સોમવારે, એમેઝોન વેબ સર્વિસીસને યુએસ-ઇસ્ટ-૧ વિસ્તારમાં ટેકનિકલ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે એમેઝોન, ચેટજીપીટી, એલેક્સા, પરપ્લેક્સિટી અને ઘણી એપ્સ સહિત ઘણી લોકપ્રિય સેવાઓ ડાઉન થઈ ગઈ અને કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. ઇન્ટરનેટ આઉટેજ સવારે 3:11 વાગ્યે ET પર શરૂ થયું.
સેવાઓ કેમ ખોરવાઈ ?
આઉટેજનું કારણ હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે પુષ્ટિ મળી નથી. પરપ્લેક્સિટીના સીઈઓ અરવિંદ શ્રીનિવાસએ જણાવ્યું હતું કે આ સમસ્યા AWS ને કારણે થઈ હતી અને ટીમ તેને ઝડપથી ઉકેલવા માટે કામ કરી રહી છે. એમેઝોને જણાવ્યું હતું કે તેઓ સમસ્યાને ઉકેલવા અને કારણ સમજવા માટે સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે. 5:27 AM ET સુધી, ઘણી સેવાઓમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે, અને મોટાભાગની વિનંતીઓ હવે સફળ થઈ રહી છે.
શું આ પહેલા પણ આવું બન્યું છે ?
યુએસ-ઇસ્ટ-1 ક્ષેત્રમાં AWS આઉટેજ અગાઉ 2020, 2021 અને 2023માં થયા છે, જેના કારણે ઘણી વેબસાઇટ્સ અને એપ્સ લાંબા સમય સુધી ડાઉન રહી હતી. આ વખતે આ સમસ્યાની નોંધપાત્ર અસર પડી હતી, પરંતુ ટીમ તેને શક્ય તેટલી ઝડપથી ઉકેલવા માટે કામ કરી રહી છે.
