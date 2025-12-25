Merry Christmas WhatsApp Scam: એક ક્લિક અને મિનિટોમાં ખાલી થઈ શકે છે બેંક એકાઉન્ટ
Merry Christmas WhatsApp Scam: ક્રિસમસ અને નવા વર્ષના આગમન સાથે જ ઓનલાઈન સ્કેમ (છેતરપિંડી) વધી જાય છે. અત્યારે WhatsApp પર નકલી ગિફ્ટ અને બોનસ લિંક્સ ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે. આ લિંક્સ પર ક્લિક કરતાની સાથે જ મોટી છેતરપિંડી થઈ શકે છે અને તમારું એકાઉન્ટ ખાલી થઈ શકે છે. અહીં જાણો આનાથી કેવી રીતે સાવધ રહેવું.
Merry Christmas 2025 WhatsApp Scam: ક્રિસમસ અને નવા વર્ષની ખુશીઓ વચ્ચે એક મોટું ડિજિટલ જોખમ પણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. દેશભરમાં WhatsApp પર એવા નકલી મેસેજ અને 'ગિફ્ટ લિંક' વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેના પર એકવાર ક્લિક કરવું લોકોને ભારે નુકસાનમાં મૂકી શકે છે. સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ્સે ચેતવણી આપી છે કે આ સ્કેમ મિનિટોમાં બેંક એકાઉન્ટ ખાલી કરી શકે છે અને મોટાભાગના લોકો તહેવારની ખુશીમાં તેને વિચાર્યા વગર ખોલી લે છે.
તહેવારોમાં કેમ વધી જાય છે WhatsApp સ્કેમ?
સાયબર એક્સપર્ટ્સના મતે, ક્રિસમસ જેવા તહેવારો સ્કેમર્સ માટે સૌથી સરળ તક હોય છે. આ સમયે લોકો વધુ રિલેક્સ હોય છે અને મેસેજની ગંભીરતાથી તપાસ કર્યા વગર તેને ખોલી નાખે છે. ઠગ આ ભાવનાત્મક માહોલનો ફાયદો ઉઠાવીને નકલી ઓફર્સ મોકલે છે અને ઉતાવળ કરવાનું દબાણ કરે છે.
કેવી રીતે થાય છે ક્રિસમસ WhatsApp સ્કેમ?
આ છેતરપિંડી સામાન્ય રીતે “Merry Christmas! You’ve received a gift” અથવા “Christmas bonus waiting for you” જેવા મેસેજથી શરૂ થાય છે. મેસેજમાં એક નાની અથવા છુપાયેલી લિંક હોય છે, જેમાં કેશબેક, ગિફ્ટ વાઉચર, શોપિંગ કૂપન કે કેશ રિવોર્ડનો દાવો કરવામાં આવે છે. લિંક પર ક્લિક કર્યા પછી, યુઝરને એક નકલી વેબસાઇટ પર લઈ જવામાં આવે છે, જે કોઈ મોટી બ્રાન્ડ, બેંક અથવા પેમેન્ટ એપ જેવી દેખાય છે. અહીં મોબાઈલ નંબર, પર્સનલ વિગતો, બેંકની માહિતી ભરવાનું કહેવામાં આવે છે અથવા કોઈ એપ ડાઉનલોડ કરીને પરમિશન આપવાનું કહેવામાં આવે છે.
માલવેરથી કેવી રીતે ખાલી થાય છે એકાઉન્ટ?
ઘણા કિસ્સાઓમાં લિંક ખોલતાની સાથે જ ફોનમાં માલવેર (Malware) ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય છે. આનાથી મહાઠગ ફોનને રિમોટલી કંટ્રોલ કરી શકે છે, OTP વાંચી શકે છે, બેંકિંગ એપ્સ સુધી પહોંચ બનાવી શકે છે અને તમારી પરવાનગી વગર ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે છે.
WhatsApp સ્કેમના સામાન્ય સંકેતો
જો કોઈ મેસેજ કોઈપણ શરત વગર મફત પૈસા, ગિફ્ટ કે વાઉચર આપવાનો દાવો કરે, તો સાવધાન થઈ જાવ. OTP, કાર્ડ વિગતો અથવા એપ ડાઉનલોડ કરવાનું કહેતી લિંક્સ સૌથી મોટું જોખમ છે. સ્પેલિંગની ભૂલો, વિચિત્ર URL અને લિંકને આગળ મોકલવાનું દબાણ પણ સ્કેમની ઓળખ છે.
આ રીતે સુરક્ષિત રહો!
કોઈપણ અજાણી અથવા શંકાસ્પદ લિંક પર ક્લિક કરશો નહીં, ભલે તે કોઈ ઓળખીતાના નંબર પરથી આવી હોય. પહેલા તે વ્યક્તિ સાથે સીધી વાત કરીને પુષ્ટિ કરો. કોઈપણ વેબસાઇટ પર બેંક વિગતો, CVV અથવા OTP ક્યારેય ન નાખો. WhatsAppમાં ટૂ-સ્ટેપ વેરિફિકેશન ઓન રાખો અને લિંક્ડ ડિવાઈસ સમયાંતરે ચેક કરતા રહો.
ભૂલથી નકલી એપ ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય તો શું કરવું?
જો કોઈ શંકાસ્પદ એપ ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય, તો તરત જ ઇન્ટરનેટ બંધ કરો, એપને ડિલીટ કરો અને તમારી બેંકનો સંપર્ક કરીને ટ્રાન્ઝેક્શન બ્લોક કરાવો. જેટલી ઝડપથી એક્શન લેવામાં આવશે, નુકસાન એટલું ઓછું થશે.
છેતરપિંડી થાય તો ક્યાં કરશો ફરિયાદ?
જો તમને છેતરપિંડીની આશંકા હોય, તો તરત જ તમારી બેંકને જાણ કરો અને રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર કોલ કરો. આ ઉપરાંત, cybercrime.gov.in પર ઓનલાઈન ફરિયાદ પણ નોંધાવી શકાય છે. સાયબર પોલીસનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે તહેવારોના સમયે થોડી સાવધાની મોટા નુકસાનથી બચાવી શકે છે. ક્રિસમસની એક ખુશી ભરેલી શુભેચ્છા જો તપાસ્યા વગર ખોલવામાં આવે, તો તે જ મેસેજ ભારે નુકસાનનું કારણ બની શકે છે.
