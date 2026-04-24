સ્ક્રીન પર ફ્લોટ થશે મેસેજ! WhatsAppનું નવું ફીચર બદલી નાંખશે ચેટની ગેમ, આવી રહ્યું છે આ નવું ફીચર
WhatsApp ટૂંક સમયમાં એક એવું ફીચર લાવવા જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે તમારે વારંવાર એપ ખોલવાની જરૂર નહીં પડે. 'નોટિફિકેશન બબલ' નામનું આ નવું ફીચર સીધું સ્ક્રીન પર મેસેજ દેખાડશે અને ત્યાંથી જ રિપ્લાય કરવાનો ઓપ્શન પણ આપશે.
- શું છે નોટિફિકેશન બબલ ફીચર?
- WABetaInfo એ આપી અપડેટની જાણકારી
- મેસેજિંગ એક્સપિરિયન્સ બનશે સરસ
- કેવી રીતે કામ કરશે આ ફીચર?
WhatsApp Notification Bubble Feature: હવે વોટ્સએપ વાપરવું પહેલા કરતા પણ વધુ સરળ બનવાનું છે. વારંવાર એપ ખોલીને મેસેજ ચેક કરવાની ઝંઝટ ખતમ કરવા માટે કંપની એક નવું ફીચર લાવી રહી છે, જેનું નામ છે “નોટિફિકેશન બબલ”. આ ફીચર ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ફાયદાકારક રહેશે જેઓ મલ્ટિટાસ્કિંગ કરતી વખતે પણ પોતાના જરૂરી મેસેજ મિસ કરવા માંગતા નથી.
શું છે નોટિફિકેશન બબલ ફીચર?
વોટ્સએપનું આ નવું ફીચર યુઝર્સને એપ ખોલ્યા વગર જ મેસેજ જોવા અને જવાબ આપવાની સુવિધા આપશે. એટલે કે, હવે દરેક વખતે ચેટ વાંચવા માટે એપ ઓપન કરવાની જરૂર નહીં પડે, જેનાથી સમય પણ બચશે અને તમારું કામ પણ સરળતાથી ચાલતું રહેશે.
WABetaInfo એ આપી અપડેટની જાણકારી
આ નવા ફીચરની માહિતી WABetaInfo ના રિપોર્ટમાં સામે આવી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, હાલમાં આ ફીચર ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે અને તેનું ટેસ્ટિંગ બીટા વર્ઝનમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે કે અત્યારે તે તમામ યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં તેને રોલઆઉટ કરવામાં આવી શકે છે.
WhatsApp beta is testing notification bubbles on Android!
WhatsApp is working on notification bubbles to improve how conversations appear on Android in the future.https://t.co/dh5sRjcBVO pic.twitter.com/l95N3rV8j0
— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 23, 2026
મેસેજિંગ એક્સપિરિયન્સ બનશે સરસ
વોટ્સએપ પોતાની ડિઝાઇન અને યુઝર એક્સપિરિયન્સને સુધારવા માટે સતત ફેરફારો કરી રહ્યું છે. નોટિફિકેશન બબલ પણ આ દિશામાં એક નવું પગલું છે, જેનાથી યુઝર્સ કોઈપણ અવરોધ વગર ઝડપથી મેસેજ વાંચી શકશે અને તરત જ રિપ્લાય કરી શકશે.
કેવી રીતે કામ કરશે આ ફીચર?
જ્યારે પણ કોઈ નવો મેસેજ આવશે, ત્યારે તમારા ફોનની સ્ક્રીન પર વોટ્સએપનો એક નાનો બબલ ફ્લોટ (તરતો) કરતો દેખાશે. આ બબલ પર ટેપ કરીને તમે સીધી ચેટ ખોલી શકો છો અને ત્યાંથી જ રિપ્લાય પણ આપી શકો છો. આ ઇન્ટરફેસ સ્ક્રીન પર ફ્લોટ કરતું રહેશે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરવો સરળ બનશે.
જરૂરી મેસેજ હવે નહીં થાય મિસ
આ ફીચરની મદદથી તમે કોઈપણ જરૂરી મેસેજને નજરઅંદાજ નહીં કરો. ખાસ વાત એ છે કે બબલ ઇન્ટરફેસ હાલની ચેટિંગને સપોર્ટ કરે છે, એટલે કે જે ચેટ પર તમે કામ કરી રહ્યા છો, તેના પર તમે તરત જ એક્શન લઈ શકો છો.
ઉદાહરણથી સમજો તેની ઉપયોગિતા
ધારો કે તમે કોઈ બીજી એપ પર કામ કરી રહ્યા છો અને તે જ સમયે વોટ્સએપ પર કોઈ મહત્વનો મેસેજ આવે છે. આવા સમયે તમારે તે એપ બંધ કરવાની જરૂર નહીં પડે. નોટિફિકેશન બબલ પર ક્લિક કરીને તમે મેસેજ વાંચી શકશો અને જવાબ પણ આપી શકશો.
ક્યારે મળશે આ ફીચર?
હાલમાં આ ફીચર ટેસ્ટિંગ ફેઝમાં છે અને બીટા યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. આગામી સમયમાં તેને તમામ યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવી શકે છે, જેનાથી ચેટિંગનો અનુભવ વધુ સરળ અને સ્માર્ટ બની જશે.
