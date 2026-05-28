/Metaની મોટી જાહેરાત, હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપ વાપરવા માટે ચૂકવવા પડશે પૈસા !

Meta : મેટાએ આખરે એક મોટી જાહેરાત કરી છે, જેમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને વોટ્સએપ માટે નવા પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. યુઝર્સે હવે પ્લસ વર્ઝન માટે મહિને ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. આ વિગતો કંપની દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ પ્લસ પ્લાન હેઠળ યુઝર્સને નવા અને ખાસ ફીચર્સ મળશે.
Meta : મેટાએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે જેની સીધી અસર સોશિયલ મીડિયા અને મેસેજિંગ એપ્સના ઉપયોગ પર પડશે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને વોટ્સએપ માટે હવે નવા પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. કંપનીનો આ પ્લાન વિશ્વભરના યુઝર્સ માટે છે, જેમાં ભારતનો પણ સમાવેશ થાય છે.
મેટા હવે તેની એપ્સના પ્લસ વર્ઝન લોન્ચ કરી રહી છે, જે પેઇડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સને વિશિષ્ટ ટૂલ્સ અને કસ્ટમાઇઝેશન ફીચર્સ આપશે, જે ફ્રી વર્ઝનમાં મળશે નહીં.
કમાણી વધારવાનો મેટાનો પ્લાન
મેટાની વ્યૂહરચનાનો હેતુ તેની કમાણી વધારવાનો છે. આ યોજના એ સ્પષ્ટ કરે છે કે કંપની હવે ફક્ત આવક માટે જાહેરાત પર આધાર રાખવા માંગતી નથી. તેણે હવે આવક માટે એક નવો માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે. યુઝર્સને હવે પ્રીમિયમ ફીચર્સ, સારા એક્સપેરિયન્સ અને વ્યાપક ઓડિયન્સ સુધી પહોંચવા માટે તમારે મહિને ચાર્જ ચુકવવો પડશે.
ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપ પ્લાન માટેની કિંમત
ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ અને ફેસબુક પ્લસ માટે માસિક સબ્સ્ક્રિપ્શન ફી 3.99 ડોલર એટલે કે લગભગ 387 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. તો વોટ્સએપ પ્લસ માટે માસિક ફી 2.99 ડોલર એટલે કે લગભગ 290 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. મેટાએ હજુ સુધી ભારત માટે ચોક્કસ કિંમતની જાહેરાત કરી નથી.
વોટ્સએપમાં અનેક પાવરફુલ ફીચર્સ આવશે
TechCrunchના અહેવાલ મુજબ, વોટ્સએપ પ્લસમાં મેસેજિંગ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઘણા વિશિષ્ટ ફીચર્સ આપવામાં આવશે. વોટ્સએપ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ કસ્ટમ થીમ્સ, રિંગટોન, પ્રીમિયમ સ્ટીકર અને વધુ ચેટ્સ પિન કરવાની સુવિધા મળશે.
ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ હશે ખાસ ફીચર્સ
અહેવાલ મુજબ ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ અને ફેસબુક પ્લસના સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ઘણા ખાસ ફીચર્સ મેળવશે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ પર યુઝર્સ સરળતાથી ટ્રેક કરી શકશે કે તેમની સ્ટોરી કેટલી વાર ફરીથી જોવામાં આવી છે. વધુમાં યુઝર્સ તેમની સ્ટોરી માટે અમર્યાદિત કસ્ટમ ઓડિયન્સના લિસ્ટ બનાવવા માટે ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ ફીચર્સથી આગળ ઓડિયન્સની લિસ્ટમાં દેખાયા વિના સ્ટોરી પ્રીવ્યુ પણ કરી શકશે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ હેઠળ યુઝર્સ પાસે તેમની સ્ટોરીને 24 કલાક કરતાં વધુ સમય માટે રાખવાનો વિકલ્પ હશે. વધુમાં તેના સીન વધારવા માટે દર અઠવાડિયે એક સ્ટોરી સ્પોટલાઇટ કરી શકાશે. બીજી એક ખાસ સુવિધા યુઝર્સને તેમની સ્ટોરીની વ્યૂઅર લિસ્ટમાં તેમનું કન્ટેન્ટ કોણે જોયું છે તે જાણી શકાશે. આ સિવાય પણ અનેક ફીચર્સ મળશે.
આ પ્લાન મેટા વેરિફાઇડથી અલગ છે
મેટાનો નવો સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન મેટા વેરિફાઇડથી અલગ છે. હકીકતમાં મેટા વેરિફાઇડ કંપનીની હાલની પેઇડ સર્વિસ છે. મેટાની આ પહેલ ફક્ત તેના સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશનો સુધી મર્યાદિત નથી. કંપનીએ AI, કન્ટેન્ટ ક્રીએટર્સ અને બિઝનેસ પર પણ પ્લાન લોન્ચ કર્યા છે, જેને સામૂહિક રીતે મેટા વન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.