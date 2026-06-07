/Instagram યુઝર્સ માટે Meta એ લોન્ચ કર્યો 299 રૂપિયાનો પ્રી-પેડ પ્લાન, જાણો કયા-કયા ફીચર્સ મળશે?

Meta એ ભારતમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસનો 299 રૂપિયાનો પેઇડ સબસ્ક્રિપ્શન પ્લાન રજૂ કર્યો છે. આ પ્લાન હેઠળ ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝર્સને અનેક નવા ફીચર્સ મળશે. જેમાં અન્ય યુઝર્સની સ્ટોરીઝ જોવાનું સિક્રેટ ફીચર પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત નવા ફોન્ટ્સ અને પોસ્ટ પિન જેવા ફીચર્સ પણ આ પેઇડ પ્લાનમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝન પહેલાની જેમ ફ્રી રહેશે
Meta ના આદેશ મુજબ, ઇન્સ્ટાગ્રામનું સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝન યુઝર્સ પહેલાની જેમ જ મફતમાં વાપરી શકશે. પરંતુ જો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામના એક્સ્ટ્રા અને એડવાન્સ્ડ ફીચર્સનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોવ, તો તમારે દર મહિને ₹299 ચૂકવવા પડશે. આ સિસ્ટમ બિલકુલ Jio Cinema, Hotstar કે Sony LIV ના સબસ્ક્રિપ્શન જેવી જ હશે.
299 રૂપિયાના પ્લાનમાં ઉપલબ્ધ હશે આ 3 ફીચર
ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસના 299 રૂપિયાના પ્લાનમાં, યૂઝર્સને અન્ય યૂઝર્સની સ્ટોરીના સીક્રેટ પ્રીવ્યૂ જોવાની ક્ષમતા મળશે. સબ્સ્ક્રાઇબર્સ એ પણ જોઈ શકશે કે કેટલા લોકોએ તેમની વાર્તાઓ ફરીથી જોઈ છે અને કઈ સામગ્રી જોવામાં આવી રહી છે. આ માટે, વાર્તાનો સમયગાળો 24 કલાકથી વધારીને 48 કલાક કરવામાં આવશે. યૂઝર્સ વધારાની દૃશ્યતા માટે અઠવાડિયામાં તેમની સ્ટોરીઓમાંથી એકને પણ સ્પોટલાઇટ કરી શકશે.
સ્પેશિયલ ઇમોજી અને ફોન્ટ્સ
ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસના પ્લાનમાં યુઝર્સને એનિમેટેડ સુપર સ્પેશિયલ ઇમોજી અને હાર્ટ રિએક્શન મળશે. વાતચીત દરમિયાન યુઝર્સ રંગબેરંગી એનિમેટેડ ઇમોજીનો ઉપયોગ કરી શકશે. આ સાથે જ ડિઝાઇનર કસ્ટમ એપ આઇકોન અને બાયોડેટા માટે ખાસ ફોન્ટ્સનું એક્સેસ પણ મળશે. પ્રોફાઇલ પિન ફીચર દ્વારા યુઝર્સ પોતાની પ્રોફાઇલ પર મહત્તમ **6 પોસ્ટ પિન** કરી શકશે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ હેઠળ ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ
સ્ટોરી રિવોચ ગણતરી કરે છે કે કેટલા લોકોએ સ્ટોરી ફરીથી જોઈ. અનલિમિટેડ સ્ટોરી પ્રેક્ષકોની યાદીઓ તમે વિવિધ શ્રેણીઓમાં કસ્ટમ પ્રેક્ષકોની યાદીઓ બનાવી શકો છો, જેમ કે ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ. સિક્રેટ સ્ટોરી પ્રિવ્યૂ: જો તમે કોઈની વાર્તા જુઓ છો, તો તમારું નામ દર્શકોની યાદીમાં દેખાશે નહીં. સ્ટોરીઓ 24 કલાકને બદલે 48 કલાક ચાલશે. તમે વધારાની દૃશ્યતા સાથે અઠવાડિયામાં એક સ્ટોરીનો પ્રચાર કરી શકો છો. તમે સ્ટોરી જોનારા લોકોની યાદીમાં કોઈપણ યૂઝર્સને શોધી શકો છો.
મેટાનો હેતુ: જાહેરાતો પર નિર્ભરતા ઘટાડવી
ખરેખર, મેટા કંપનીએ પોતાની રેવન્યુ સ્ટેટજી (આવકની રણનીતિ) બદલી છે. કંપની હવે માત્ર જાહેરાતો પર નિર્ભર રહેવાને બદલે સબસ્ક્રિપ્શન મોડલ દ્વારા આવક મેળવવા માંગે છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ લોન્ચ કરવાથી કંપનીને કમાણીના નવા વિકલ્પો મળશે. કંપનીનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં પ્લસ સબસ્ક્રાઇબર્સ માટે વધુ નવા ફીચર્સ પણ ઉમેરવામાં આવશે.