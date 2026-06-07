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Instagram યુઝર્સ માટે Meta એ લોન્ચ કર્યો 299 રૂપિયાનો પ્રી-પેડ પ્લાન, જાણો કયા-કયા ફીચર્સ મળશે?

Meta કંપનીએ ઇન્સ્ટાગ્રામના ભારતીય યુઝર્સને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. મેટાએ તાજેતરમાં WhatsApp, Instagram અને Facebook ને પેઇડ સર્વિસ બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી. હવે કંપનીએ 'ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ' પ્લાન પણ લોન્ચ કરી દીધો છે, જે આજથી એટલે કે 7 જૂનથી અમલમાં આવી ગયો છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 07, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:29 AM IST
Instagram યુઝર્સ માટે Meta એ લોન્ચ કર્યો 299 રૂપિયાનો પ્રી-પેડ પ્લાન, જાણો કયા-કયા ફીચર્સ મળશે?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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