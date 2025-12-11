MG કાર પર મેગા સેલ, ગ્લોસ્ટરથી કોમેટ EV સુધી... મળી રહ્યું છે 4 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ
ડિસેમ્બર 2025માં JSW MG મોટર ઇન્ડિયાએ તેની ઘણી જાણીતી કાર પર વર્ષના અંતમાં નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. કંપની હાલમાં વાહનો પર 4 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે. જો તમે નવી MG કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ મહિનાની ઓફર તમારા માટે શ્રેષ્ઠ તક બની શકે છે.
વર્ષનો છેલ્લો મહિનો હંમેશા ઓટોમોબાઈલ બજાર માટે ખાસ માનવામાં આવે છે, કારણ કે કંપનીઓ વર્ષના અંતમાં ઓફર દ્વારા નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. આ વર્ષે પણ આ વલણ સ્પષ્ટ છે, JSW MG મોટર ઈન્ડિયાએ ડિસેમ્બરમાં તેની ઘણી કાર પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક કાર અને મોટા SUV મોડેલો પર 50,000થી 4 લાખ સુધીના ફાયદા ઉપલબ્ધ છે. જો તમે વિન્ડસર EV, કોમેટ EV, ZS EV, હેક્ટર, એસ્ટર અથવા ગ્લોસ્ટર જેવી MG કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ ઓફર્સ ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
MG વિન્ડસર EV પર 50,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ
MG વિન્ડસર EV દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી ઇલેક્ટ્રિક કારમાંની એક છે. આ મહિને આ મોડેલ ડીલરશીપ સ્તરે 50,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેની વર્તમાન એક્સ-શોરૂમ કિંમત 12.65 લાખથી શરૂ થાય છે અને 18.39 લાખ સુધી જાય છે.
MG એસ્ટર પર 50,000નું ડિસ્કાઉન્ટ
એમજી એસ્ટરને કોમ્પેક્ટ SUV સેગમેન્ટમાં ફીચરથી ભરપૂર અને સસ્તું વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આ કાર ડિસેમ્બર 2025માં 50,000 સુધીના ફાયદા પણ આપી રહી છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 9.65 લાખ થી 16.24 લાખ સુધીની છે. તો MG Hector અને Hector Plus પર 90,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે.
MG Comet EV પર 1 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ
ભારતની સૌથી સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક કાર MG Comet EV આ મહિને 1 લાખ સુધીના ફાયદા ઓફર કરી રહી છે. આ નાની અને સસ્તી EV રોજિંદા શહેરી ઉપયોગ માટે લોકપ્રિય બની રહી છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.50 લાખથી 9.56 લાખ સુધીની છે.
MG Gloster પર સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ
કંપની આ મહિને ફુલ-સાઇઝ SUV MG Gloster પર સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. વર્ષના અંતની ઓફર હેઠળ ગ્રાહકો Gloster પર 4 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે. Glosterની કિંમત 38.33 લાખથી શરૂ થાય છે અને 43.16 લાખ સુધી જાય છે. ભારતીય બજારમાં તે Toyota Fortuner અને Skoda Kodiaq જેવી મોટી SUV સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
