/ભારતની સૌથી સસ્તી EV ખરીદવાનો છે પ્લાન? જાણો 5 મોટી વાતો, રેન્જ 230 કિમી

MG Comet EV ભારતની સૌથી સસ્તી કોમ્પેક્ટ ઈલેક્ટ્રિક કારમાં સામેલ છે, જે ખાસ કરી શહેરના ટ્રાફિકથી ભરેલા રસ્તા માટે બનાવવામાં આવી છે. તેની કિંમત 7.62 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈ 9.99 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. BaaS પ્લાન દ્વારા તેની શરૂઆતી કિંમત ઘટાડી શકાય છે.
જો તમે શહેરમાં દરરોજ ટ્રાફિક અને મોંઘા પેટ્રોલથી પરેશાન છો, તો MG Comet EV તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ ભારતની સૌથી નાની ઈલેક્ટ્રિક કારોમાંથી એક છે. નાની સાઇઝ હોવાને કારણે તેને ટ્રાફિક વચ્ચે પણ સરળતાથી ચલાવી સકાય છે. પરંતુ ખરીદી પહેલા તેની કિંમત, રેન્જ અને ફીચર્સ વિશે કેટલીક જરૂરી વાતો જાણી લેવી જરૂરી છે.
1. MG Comet EV ની કિંમત
MG Comet EV ની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.62 લાખ રૂપિયા છે, જ્યારે તેના ટોપ વેરિએન્ટની કિંમત 9.99 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. કંપની Battery-as-a-Service (BaaS) નો વિકલ્પ પણ આપે છે. આ પ્લાનમાં કારની શરૂઆતી કિંમત ઘટી 4.99 લાખ રૂપિયા થઈ જાય છે, પરંતુ બેટરી માટે 3.20 રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટરનું ભાડું આપવું પડે છે.
2. બેટરી અને ડ્રાઇવિંગ રેન્જ
આ ઈલેક્ટ્રિક કારમાં 17.3kWh બેટરી પેક મળે છે. તેમાં લાગેલી ઈલેક્ટ્રિક મોટર 41.43 bhp નો પાવર અને 110 Nm નો ટોર્ક આપે છે. કંપનીનો દાવો છે કે MG Comet EV એકવાર ફુલ ચાર્જ થવા પર આશરે 230 કિલોમીટરની રેન્જ આપી શકે છે.
3. નાની કાર, સરળ ડ્રાઇવિંગ
MG Comet EV ની લંબાઈ 2,974 mm, પહોળાઈ 1,505 mm અને ઊંચાઈ 1,640 mm છે. તેનો વ્હીલબેસ 2,010 mm છે. ખાસ વાત છે કે તેનું ટર્નિંગ રેડિયસ માત્ર 4.2 મીટર છે, જેનાથી સાંકડા રસ્તા પર પણ કાર ચલાવવી સરળ થઈ જાય છે.
4. કેવી છે ડિઝાઇન?
MG Comet EV ની ડિઝાઇન બોક્સી અને અલગ લુકવાળી છે. સામેની તરફ ફુલ-વિડ્થ LED લાઇટબાર આપવામાં આવી છે, જેને કંપની “Extended Horizon” કહે છે. ચાર્જિંગ પોર્ટ આગળ એમજી લોકોને નીચે આપવામાં આવ્યો છે. કારમાં 12 ઇંચની અલોય વ્હીલ અને પાછળ પણ કનેક્ટેડ LED લાઇટબાર મળે છે.
5. અંદર મળે છે ઘણા સ્માર્ટ ફીચર્સ
કારની અંદર વ્હાઇટ અને ગ્રે થીમવાળી કેબિન આપવામાં આવી છે. તેમાં 10.24-ઇંચ ડિજિટલ ઈન્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને 10.24 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ મળે છે. આ સિવાય વાયરલેસ Android Auto અને Apple CarPlay, કીલેસ એન્ટ્રી, રિયર પાર્કિંગ કેમેરા, સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ, ફોર-સ્પીકર ઓડિયો સિસ્ટમ અને લેધરેટ સીટ્સ જેવા ફીચર્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે.