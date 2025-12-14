આતુરતાનો અંત ! આવતીકાલે નવા અવતારમાં લોન્ચ થશે આ પાવરફુલ MG SUV
MG મોટર તેની ફેમસ SUV Hectorનું નવું વર્ઝન લોન્ચ કરી રહી છે. કંપની 15 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ભારતમાં MG Hector ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે.
એમજી મોટર તેની ફેમસ એસયુવી હેક્ટરને નવા અવતારમાં લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. કંપની 15 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ભારતમાં એમજી હેક્ટર ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ ફેસલિફ્ટ સાથે એમજીનું ધ્યાન હેક્ટરને પહેલા કરતા વધુ પ્રીમિયમ બનાવવા અને બજારમાં ગ્રાહકોના ઇન્ટરેસ્ટને પુનર્જીવિત કરવાનો છે. હેક્ટર પહેલાથી જ તેના સાઈઝ, ફીચર્સ માટે જાણીતી છે. હવે નવા અપડેટ્સ સાથે તેને વધુ સારો લૂક આપવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
એક્સટેરિયર બદલાઈ શકે છે
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ 2026 MG The Hectorના સૌથી મોટા ફેરફારો તેના એક્સટેરિયર ભાગમાં જોવા મળશે. SUVને આગળના ભાગમાં મોટી, બોલ્ડ ગ્રિલ મળવાની અપેક્ષા છે. આગળ અને પાછળના બમ્પર્સને પણ નવી ડિઝાઇન મળશે. MGનું સિગ્નેચર ક્રોમ ફિનિશ ડિઝાઇનનું મુખ્ય તત્વ રહેશે, જે SUVના પ્રીમિયમ દેખાવને જાળવી રાખશે. વધુમાં નવા એલોય વ્હીલ્સ ઓફર કરવામાં આવી શકે છે.
ઇન્ટિરિયર પણ અપડેટ કરવામાં આવશે
ઇન્ટિરિયર વિશે વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. જો કે, ફેસલિફ્ટેડ મોડેલમાં કેબિનને ફ્રેશ લૂક આપવા માટે નવા અપહોલ્સ્ટરી વિકલ્પો અને નવી રંગ થીમ્સ હોવાની અપેક્ષા છે. હેક્ટરનું મોટું વર્ટિકલ ટચસ્ક્રીન યથાવત રહેશે. તેના યુઝર ઇન્ટરફેસને વધુ આધુનિક અને સરળ બનાવી શકાય છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો MG પણ કોઈ કસર છોડી રહ્યું નથી. હાલની બધા ફીચર્સ યથાવત રહેશે.
પાવરટ્રેન યથાવત રહેશે
સુરક્ષા અને એન્જિનની દ્રષ્ટિએ નવી હેક્ટર યથાવત રહેશે. છ એરબેગ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, પાર્કિંગ સેન્સર, હિલ આસિસ્ટ અને ઓટો હોલ્ડ સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક જેવી સુવિધાઓ યથાવત રહેશે. એન્જિન વિકલ્પોમાં 1.5-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ અને 2.0-લિટર ટર્બો ડીઝલ યુનિટનો સમાવેશ યથાવત રહેશે.
