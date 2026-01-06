MG મોટર્સની આ ઇલેક્ટ્રિક કારે રચ્યો ઇતિહાસ ! 2025માં બની ભારતની નંબર-1 કાર
46,000થી વધુ યુનિટના વેચાણ સાથે MG વિન્ડસરે ભારતીય EV બજારમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેની શાનદાર રેન્જ, ફેમિલી ફ્રેન્ડલી સ્પેસ અને પાવરફુલ ફીચર્સ સાથે તે 2025ની સૌથી વધુ વેચાતી ઇલેક્ટ્રિક કાર બની ગઈ છે.
ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની વધતી માંગ વચ્ચે MG વિન્ડસરે ઇતિહાસ રચ્યો છે. JSW MG મોટર ઇન્ડિયાની આ ઇલેક્ટ્રિક કાર 2025માં ભારતની નંબર વન વેચાતી EV બની ગઈ છે. તેની શાનદાર સ્પેસ, પ્રીમિયમ કન્ફર્ટ અને મજબૂત વેલ્યૂ ફોર મની ઓફર સાથે MG વિન્ડસરે માત્ર ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જ જીત્યો નથી પરંતુ સમગ્ર ઇલેક્ટ્રિક ફોર વ્હીલર બજારમાં પોતાને સ્થાપિત પણ કરી છે.
MG વિન્ડસર બની ભારતની નંબર-1 EV
JSW MG મોટર ઇન્ડિયા અનુસાર, MG વિન્ડસરે 2025માં કુલ 46,735 યુનિટ વેચ્યા હતા. આ આંકડો ભારતીય ફોર-વ્હીલર EV સેગમેન્ટમાં કોઈપણ કંપની દ્વારા ક્યારેય પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો નથી. આ મજબૂત પ્રદર્શને MG વિન્ડસરને ભારતની નંબર-1 વેચાતી ઇલેક્ટ્રિક કાર તરીકે સ્થાપિત કરી છે.
કેવી રીતે બની લોકોની પહેલી પસંદ
MG વિન્ડસર ખાસ કરીને ફેમિલી કાર તરીકે ફેમસ છે. તેમાં ભરપૂર કેબિન સ્પેસ, આરામદાયક સીટ અને ફીચર-લોડેડ ઇન્ટિરિયર આવે છે. વધુમાં કારનો ડ્રાઇવિંગ અનુભવ સરળ અને વિશ્વસનીય છે. આ ફીચર્સે MG વિન્ડસરને ભારતની સૌથી વધુ ડિમાન્ડવાલી અને સૌથી વધુ એવોર્ડ વિજેતા EVમાંથી એક બનાવી છે.
કંપની માટે 2025નું વર્ષ સફળ રહ્યું છે. એમજી મોટર ઇન્ડિયાએ 2025ના કેલેન્ડર વર્ષ દરમિયાન કુલ 19 ટકાનો વિકાસ નોંધાવ્યો હતો. દરમિયાન, ઇલેક્ટ્રિક વાહન સેગમેન્ટમાં કંપનીના વેચાણમાં 2024ની સરખામણીમાં 111 ટકાનો જંગી વધારો થયો છે. આ સ્પષ્ટપણે ભારતીય ગ્રાહકો દ્વારા ઇવીનો ઝડપી સ્વીકાર દર્શાવે છે.
મેટ્રોથી લઈને નાના શહેરો સુધી માંગમાં વધારો
એમજીની ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ ફક્ત મુખ્ય શહેરો સુધી મર્યાદિત નથી. એમજી ઇવીએ ટિયર-1 શહેરો, નોન-મેટ્રો અને ઉભરતા બજારોમાં પણ મજબૂત આકર્ષણ જોયું છે. આ વલણ સૂચવે છે કે ભારત હવે ટકાઉ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ગતિશીલતા ઉકેલો માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
એમજી વિન્ડસર ભારતની પ્રથમ ઈન્ટેલિજન્ટ CUV તરીકે સ્થાન ધરાવે છે. તે સેડાન જેવી લંબાઈ અને SUV જેવા પાવરનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ આપે છે. આ કાર BaaS મોડેલ હેઠળ 9.99 લાખની શરૂઆતની કિંમતે ઉપલબ્ધ છે, જેમાં પ્રતિ કિલોમીટર 3.9 ચાર્જનો સમાવેશ થાય છે. પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ, તે 100 kW (136 PS) પાવર અને 200 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
બેટરી વિકલ્પો અને બેસ્ટ રેન્જ
MG વિન્ડસર બે બેટરી પેક વિકલ્પો સાથે આવે છે. તેનું 38 kWh બેટરી પેક 332 કિમીની રેન્જ આપે છે, જ્યારે તેનું PRO વેરિઅન્ટ 52.9 kWh બેટરી સાથે આવે છે, જે 449 કિમી સુધીની રેન્જ આપે છે. જે ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાતોના આધારે વિકલ્પ પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે.
ડિઝાઇન અને ઇન્ટિરિયર પ્રીમિયમ ફીલ
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, MG વિન્ડસરની 'એરોગ્લાઇડ' ડિઝાઇન તેને અન્ય કારથી અલગ પાડે છે. ઇન્ટિરિયર બિઝનેસ-ક્લાસ જેવો અનુભવ કરાવે છે. 'એરો લાઉન્જ' સીટો 135 ડિગ્રી સુધી રિક્લાઈન થઈ શકે છે, જે લાંબી મુસાફરીને પણ અત્યંત આરામદાયક બનાવે છે.
મોટી ટચસ્ક્રીન અને સ્માર્ટ ફીચર્સ
કારના સેન્ટર કન્સોલમાં 15.6-ઇંચનો મોટી GRANDVIEW ટચ ડિસ્પ્લે છે, જે ડ્રાઇવિંગને સરળ અને સ્માર્ટ બનાવે છે. તેનું યુઝર-ફ્રેન્ડલી ઇન્ટરફેસ અને એડવાન્સ ફીચર્સ MG વિન્ડસરને ભવિષ્ય માટે એક ફ્યુચર-રેડી ઇલેક્ટ્રિક કાર બનાવે છે.
