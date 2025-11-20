Prev
દેશમાં સૌથી ઝડપથી વેચાતી EV! દરરોજ ખરીદી રહ્યાં છે 125 લોકો, ટાટા-મહિન્દ્રાને આપી ટક્કર

વિન્ડસર EV પ્રો ચાર્જિંગની દ્રષ્ટિએ ખૂબ કાર્યક્ષમ છે. 7.4kW AC ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને બેટરી લગભગ 9.5 કલાકમાં પૂર્ણ ચાર્જ થાય છે. MG એ કારના બાહ્ય ભાગમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કર્યા નથી, પરંતુ નવા 18-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ તેને વધુ પ્રીમિયમ દેખાવ આપે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:38 PM IST

દેશમાં સૌથી ઝડપથી વેચાતી EV! દરરોજ ખરીદી રહ્યાં છે 125 લોકો, ટાટા-મહિન્દ્રાને આપી ટક્કર

JSW MG મોટર ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં એક સિદ્ધિ મેળવી છે. કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે તેની લોકપ્રિય ઈલેક્ટ્રિક કાર એમજી વિંડસરે લોન્ચના લગભગ 400 દિવસની અંદર 50,000 યુનિટ્સના વેચાણના આંકડાને પાર કરી લીધો છે. ઓક્ટોબર 2024મા પ્રોડક્શન શરૂ થયા બાદ આ આંકડો હાસિલ થવો જણાવે છે કે ભારતીય ગ્રાહકો આ ઈલેક્ટ્રિક કારને કેટલી ઝડપી અપનાવી રહ્યાં છે. સરેરાશ દરરોજ 125 લોકો વિંડસર ઈવીને ખરીદી રહ્યાં છે, જેનાથી આ કાર દેશની સૌથી ઝડપથી વેચાતી ફોર-વ્હીલર ઈવી બની ગઈ છે.

શાનદાર રેન્જ અને પાવરનો કોમ્બો
એમજીએ તાજેતરમાં વિંડસર ઈવીના પ્રો વેરિએન્ટને માર્કેટમાં ઉતાર્યું છે, જેને ખાસ કરી લાંબી રેન્જ અને સારા બેટરી પરફોર્મંસ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. તેમાં 52.9kWh નું LFP બેટરી પેક મળે છે, જેની ARAI- સર્ટિફાઇડ રેન્જ 449 કિલોમીટર છે. આ રેન્જ સ્ટાન્ડર્ડ વેરિએન્ટ 38kWh બેટરીના મુકાબલે વધુ છે, જેની રેન્જ 332 કિલોમીટર છે.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, વધેલી રેન્જ હોવા છતાં, કારનું 136hp પાવર આઉટપુટ અને 200Nm ટોર્ક યથાવત રહે છે, જે સુખદ ડ્રાઇવિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે. આ મોડેલ ફ્રન્ટ-વ્હીલ ડ્રાઇવ લેઆઉટ પર આધારિત છે.

ચાર્જિંગ ટેકનોલોજી અને સુવિધા
વિન્ડસર EV પ્રો ચાર્જિંગની દ્રષ્ટિએ ખૂબ કાર્યક્ષમ છે. 7.4kW AC ચાર્જર બેટરીને લગભગ 9.5 કલાકમાં સંપૂર્ણપણે ચાર્જ કરી શકે છે. 60kW DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગ પણ સપોર્ટેડ છે, જે બેટરીને 20% થી 80% સુધી ચાર્જ કરવામાં માત્ર 50 મિનિટ લે છે.

સ્ટાઇલિંગ અને ડિઝાઇનમાં અપડેટ
MG એ કારની બહારની ડિઝાઇનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર કર્યો નથી, પરંતુ 18-ઇંચના અલોય વ્હીલ્સની નવી ડિઝાઇન તેને પ્રીમિયમ લુક આપે છે. કારમાં આગળ અને પાછળ કનેક્ટેડ LED લાઇટબાર, સ્પ્લિટ હેડલાઇટ સેટઅપ, ફ્લશ ડોર હેન્ડલ અને MPV-હેચબેક જેવા હાઇબ્રિડ ફોર્મ ફેક્ટર આપવામાં આવ્યા છે.

વિંડસર EV પ્રો ત્રણ નવા કલર સેલાડોન બ્લૂય, ગ્લેઝ રેડ અને ઓરોરા સિલ્વરમાં આવે છે. બૂટ સ્પેસ 579 લીટર છે, જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ મોડલમાં 604 લીટર મળે છે.

ઈન્ટીરિયર અને ફીચર્સમાં અપગ્રેડ
કારના ઈન્ટીરિયરમાં બેઝ થીમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે તેને સ્ટાન્ડર્ડ મોડલના બ્લેક ઈન્ટીરિયરથી અલગ બનાવે છે. V2V (વ્હીકલ ટૂ વ્હીકલ) V2L (વ્હીકલ ટૂ લો) આ ટેક્નોલોજીના માધ્યમથી કાર બીજી EVs અને બહારની ડિવાઇસથી ચાર્જ કરવામાં સક્ષમ છ. આ સિવાય તેમાં લેવલ 2 ADAS, પાવર્ડ ટેલગેટ અને શાનદાર કમ્ફર્ટ ફીચર્સ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

