Tata Nexon EV નો દબદબો તૂટી ગયો, આ કંપનીએ મચાવી ધમાલ, બની ભારતની નંબર-1 ઈલેક્ટ્રિક કાર
MG Windsor EV એ 2025મા ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી ઈલેક્ટ્રિક કાર બનીને Tata Nexon EV ને પાછળ છોડી છે. આવો તેની ડિઝાઇન, ફીચર્સ અને રેન્જ વિશે જાણીએ.
MG Windsor EV એ વર્ષ 2025મા ભારતીય ઈલેક્ટ્રિક કાર બજારમાં મોટો ઈતિહાસ બનાવી દીધો છે. તે દેશની સૌથી વધુ વેચાનારી ઈલેક્ટ્રિક કાર બની ગઈ છે અને તેણે Tata Nexon EV ને વેચાણના મામલામાં પાછળ છોડી દીધી છે. MG Windsor EV નું કુલ વેચાણ 46735 યુનિટ્સ રહ્યું, જે ટાટા નેક્સોન ઈવીનું વેચામ આશરે 22થી 23 હજાર યુનિટ્સ વચ્ચે રહ્યું. આ પ્રથમવાર છે જ્યારે કોઈ નોન-ટાટા ઈલેક્ટ્રિક કાર વર્ષમાં સૌથી વધુ વેચાણી છે.
કેમ લોકોને પસંદ આવી રહી છે MG Windsor EV?
MG Windsor EV ની સફળતા પાછળ ઘણા કારણો છે. તેની ડિઝાઇન મોડર્સન છે, કેબિન મોટી અને આરામદાયક છે. આ કારમાં અનેક નવા જમાનાના ફીચર્સ સિવાય એમજીની બેટરી એઝ સર્વિસ એટલે કે BaaS ઓપ્શન પણ ગ્રાહકોને પસંદ આવી રહ્યો છે. આ વિકલ્પને કારણે કારની શરૂઆતી કિંમત ઘટી જાય છે, જેનાથી લોકો તેને વધુ ખરીદી રહ્યાં છે.
પ્રથમ નજરમાં પસંદ આવી જાય છે ડિઝાઇન
MG Windsor EV નો લુક ફ્યૂચરિસ્ટિક છે. તે CUV સ્ટાઇલ કાર છે, જેમાં સેડાન જેવી સ્મૂથ ડ્રાઇવ અને SUV જેવી મજબૂતી જોવા મળે છે. તેના ફ્રંટમાં કનેક્ટેડ LED હેન્ડલેમ્પ, ચમકતો MG લોગો અને ફ્લશ ડોર હેન્ડલ આપવામાં આવ્યા છે. પાછળની તરફ કનેક્ટેડ LED ટેલલેમ્પ અને સિંપલ બમ્પર મળે છે. 18 ઇંચના અલોય વ્હીલ્સ તેને પ્રીમિયમ લુક આપે છે.
ઈન્ટીરિયરમાં મળે છે લક્ઝરી ફીલ
Windsor EV ની કેબિન લક્ઝરી ફીલ આપે છે. ડેશબોર્ડ પર મોટી 15.6 ઇંચની ટચસ્ક્રીન આપવામાં આવી છે. ડુઅલ ટોન ઈન્ટીરિયર, એમ્બિએન્ટ લાઇટિંગ અને પેનોરમિક ગ્લાસ રૂફ કેબિનને ખુલ્લી અને હવાઉજાશવાળી બનાવે છે. પાછળની સીટો 135 ડિગ્રી સુધી ઝૂકી શકે છે, જેનાથી લાંબી યાત્રા આરામદાયક થઈ જાય છે. બૂટ સ્પેસ પણ 604 લીટરની છે.
બેટરી, રેન્જ અને ફીચર્સ
MG Windsor EV માં બે બેટરી વિકલ્પ મળે છે. સ્ટાન્ડર્ડ મોડલમાં 38 kWh બેટરી છે, જે 332 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે. પ્રો વેરિએન્ટમાં 52.9 kWh બેટરી મળે છે, જેની રેન્જ 449 કિલોમીટર સુધી છે. તેમાં ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે. શાનદાર સ્પેસ, આરામ અને વેલ્યુને કારણે MG Windsor EV એ નેક્સોન ઈવીને પાછળ છોડી દીધી છે. MG Windsor EV નું રેકોર્ડ વેચાણ તે સાબિત કરે છે કે ભારતીય ગ્રાહક હવે વધુ સ્પેસ, આરામ અને ફીચર્સવાળી ઇલેક્ટ્રિક કાર પસંદ કરી રહ્યાં છે. આવનાર સમયમાં તે ઈવી માર્કેટને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે.
