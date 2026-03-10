સિલિન્ડરના 900 ખર્ચવાનું ભૂલી જાઓ! હવે 5000 રૂપિયાના વન-ટાઇમ રોકાણ સાથે રસોડું બનશે સ્માર્ટ અને Gas-Free, જાણો કેવી રીતે
Gas-Free Kitchen: દેશભરમાં LPGને લઈને પેનિકની સ્થિતિ બની રહી છે. મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને તેનું કારણ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે અને ઘણા રાજ્યોમાં સિલિન્ડર કાળા બજારમાં બમણા ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તમે GAS Free Cooking પસંદ કરી શકો છો. તે એક સસ્તું ઉકેલ છે. ચાલો જોઈએ કે તમારા રસોડાને ગેસ-ફ્રી કેવી રીતે બનાવવું.
- મોંઘા ગેસ સિલિન્ડર અને કાળાબજારીનો કાયમી ઉકેલ
- જાણો કેવી રીતે 5000 રૂપિયામાં રસોડું બનશે 'ગેસ-ફ્રી'
- આ 3 ગેજેટ્સ લાવશે તમારા રસોડામાં ક્રાંતિ
Gas-Free Kitchen: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધની અસર હવે ભારતીય રસોડામાં પણ જોવા મળી રહી છે. ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસની સપ્લાઈ પર અસર પડવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી છે, જેની અસર LPGના ભાવ પર પણ પડી છે.
ભારત તેની જરૂરિયાતોનો મોટો ભાગ આયાત કરે છે, એટલા માટે ગ્લોબલ પરિસ્થિતિની અસર ઘરેલુ ગેસના ભાવ પર ખૂબ જ ઝડપથી જોવા મળી રહી છે. હાલમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં લગભગ 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારબાદ ઘણા શહેરોમાં 14.2 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરની કિંમત લગભગ 900 રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે.
કાળા બજારમાં બમણા ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે ગેસ સિલિન્ડર
ભાવ વધવાની સાથે જ ઘણા વિસ્તારોમાં ગેસના કાળાબજારી અને કોમર્શિયલ ઉપયોગની ફરિયાદો સામે આવવા લાગી છે. દેશભરના અનેક રાજ્યોમાં ગેસ સિલિન્ડરનો આઉટ ઓફ સ્ટોક થઈ ગયો છે અને કાળાબજારની પ્રવૃત્તિઓ વધવા લાગી છે.
ઘણી જગ્યાએ સિલિન્ડર કાળા બજારમાં બમણા ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ લોકડાઉન અથવા મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થાય છે, ત્યારે કાળાબજારી કરનારા સિલિન્ડરનો સ્ટોક એકઠો કરે છે અને તેને ઊંચા ભાવે વેચે છે.
ગેસ વગર ખોરાક કેવી રીતે બનાવી શકાય?
આવી સ્થિતિમાં ઘણા લોકો હવે એવું વિચારવા લાગ્યા છે કે, શું ગેસ સિલિન્ડર વગર પણ રસોડું ચલાવી શકાય? ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડર ઘણીવાર રસોડાના બજેટમાં સૌથી મોટો ખર્ચ હોય છે. જો કોઈ પરિવાર દર મહિને એક સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરે છે, તો ફક્ત રસોઈ પર વાર્ષિક 10,000 રૂપિયાથી 11,000 રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા લોકો હવે ગેસ પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ટેકનોલોજીના કારણે હવે આ કરવું પહેલા કરતાં વધુ સરળ બન્યું છે. બજારમાં ઘણા એવા ઇલેક્ટ્રિક કિચન ગેજેટ્સ ઉપલબ્ધ છે, જેની મદદથી રોજિંદા ભોજન ગેસનો ઉપયોગ કર્યા વિના પણ બનાવી શકાય છે.
થોડી સ્માર્ટ શોપિંગ સાથે લગભગ 5,000 રૂપિયાના બજેટમાં એક નાનું Gas-Free Kitchen બનાવી શકાય છે. જો કે, તમે થોડો વધારે ખર્ચ કરો છો તો 10,000 રૂપિયાથી 20,000 રૂપિયાના બજેટમાં તમે હાઇ-ટેક ઉપકરણોથી સજ્જ સંપૂર્ણપણે ગેસ-ફ્રી કિચન બનાવી શકો છો, જેનાથી LPG સિલિન્ડરો પરની તમારી નિર્ભરતા સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જશે.
કેમ વધી રહી છે Gas-Free Kitchenની ચર્ચા
ભારતમાં LPGના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય તેલ અને ગેસ બજાર પર નિર્ભર કરે છે. એટલા માટે ગ્લોબલ તણાવ અથવા સપ્લાઈની સમસ્યાની સીધી અસર ઘરેલું ગેસના ભાવ પર પડે છે. આ જ કારણ છે કે, હાલના વર્ષોમાં LPGના ભાવમાં અનેક વખત વધઘટ જોવા મળી છે.
દરમિયાન નિષ્ણાતો પણ હવે ઇલેક્ટ્રિક કુકિંગ તરફ વળવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. ઘણા એનર્જી રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઘણા શહેરોમાં વીજળીથી રસોઈ બનાવી LPG કરતા સસ્તી સાબિત થઈ શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે વીજળીના દર ઓછા હોય અને ગેસ સબસિડી મર્યાદિત હોય. એટલે કે આવનારા સમયમાં રસોડામાં ગેસની સાથે-સાથે ઇલેક્ટ્રિક કુકિંગનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી શકે છે.
5,000 રૂપિયામાં કેવી રીતે તૈયાર થઈ શકે છે Gas-Free Kitchen
જો કોઈ ઘરમાં ગેસ સિલિન્ડરની જગ્યાએ ટેક ગેજેટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ત્રણ નાના ઉપકરણો ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.
ઇન્ડક્શન કુકટોપ: 1,500-2,000 રૂપિયા
સૌથી પહેલું ગેજેટ ઇન્ડક્શન કુકટોપ છે. આજે તે શહેરી વિસ્તારોમાં LPGના સૌથી મોટું વિકલ્પ બની રહ્યું છે. તેમાં વીજળીથી સીધા વાસણો ગરમ થાય છે, એટલા માટે હીટનું નુકસાન ઓછા થાય છે અને રસોઈ ખૂબ જ ઝડપથી બને છે. બજારમાં સારી ગુણવત્તાવાળા ઇન્ડક્શન કુકટોપ લગભગ 1,500થી 2,500 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે. માર્કેટમાં મોંઘા ઓપ્શન પણ છે, પરંતુ અહીં અમે સૌથી ઓછી કિંમત પર બેસ્ટ ઓપ્શન જણાવી રહ્યા છે.
ઇલેક્ટ્રિક રાઇસ કુકર અથવા મલ્ટી-કૂકર: 1,200-1,800 રૂપિયા
બીજું ડિવાઈસ ઇલેક્ટ્રિક રાઇસ કુકર અથવા મલ્ટી-કૂકર છે. તેમાં ચોખા, દાળ, ખીચડી અને વિવિધ પ્રકારના શાકભાજી સરળતાથી બની જાય છે. તેની કિંમત સામાન્ય રીતે 1,200થી 1,800 રૂપિયાની વચ્ચે હોય છે અને આ નાના પરિવારો અથવા એકલા રહેતા વ્યક્તિઓ માટે ખૂબ ઉપયોગી ઉપકરણ છે.
ઇલેક્ટ્રિક કેટલ: 500-800 રૂપિયા
ત્રીજું ઉપકરણ ઇલેક્ટ્રિક કેટલ અથવા નાની હોટ પ્લેટ છે. તે પાણી ઉકાળવા, ચા બનાવવા અથવા તાત્કાલિક ભોજન બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. તેની કિંમત સામાન્ય રીતે 500થી 800 રૂપિયાની વચ્ચે હોય છે.
ત્રણેય વસ્તુઓનો કુલ ખર્ચ લગભગ 3,500થી 5,000 રૂપિયાની આસપાસ થાય છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, એક વખત નાનું રોકાણ કરીને ગેસ સિલિન્ડર પરની નિર્ભરતા નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે.
વીજળીથી રસોઈ કેટલી મોંઘી છે?
ઘણા લોકોને મનમાં પ્રશ્ન થતો હશે કે, જો તેઓ વીજળીથી રસોઈ બનાવે છે તો તેમને વીજળીનો ખર્ચ કેટલો વધશે. ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ઘરેલુ વીજળીનો દર લગભગ 4 થી 8 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ સુધીનો હોય છે.
જો એક 2000 વોટના ઇન્ડક્શન કુકટોપનો ઉપયોગ દરરોજ લગભગ બે કલાક માટે કરવામાં આવે છે, તો તે દર મહિને લગભગ 100થી 120 યુનિટ વીજળીનો વપરાશ કરી શકે છે. પરિણામે, વીજળીનું બિલ 600થી 900 સુધીનું હોઈ શકે છે.
સરખામણીમાં ઘણા શહેરોમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિંમત લગભગ 900 રૂપિયા છે. આનો અર્થ એ છે કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં વીજળીથી રસોઈ ગેસના ઉપયોગ કરતા સમાન અથવા થોડી ઓછી કિંમતે થઈ શકે છે. જો કે, આ સંપૂર્ણપણે ઘરે કેટલી રસોઈ કરવામાં આવે છે અને વીજળીના દર પર આધાર રાખે છે.
શું ભવિષ્યમાં ગેસ-ફ્રી કિચન સામાન્ય બની શકે છે?
હાલમાં ભારતના મોટાભાગના ઘરોમાં LPG જ મુખ્ય કુકિંગ ફ્યૂલ છે. પરંતુ શહેરોમાં ધીમે-ધીમે ઇલેક્ટ્રિક કુકિંગ ગેજેટ્સનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. ઇન્ડક્શન કૂકર, એર ફ્રાયર્સ, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર અને માઇક્રોવેવ જેવા ઉપકરણો હવે સામાન્ય બની રહ્યા છે.
એનર્જી નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જો વીજળીના ભાવ સ્થિર રહે અને ઉપકરણો સસ્તા થાય છે, તો આગામી વર્ષોમાં Gas-Free Kitchen એક નવો ટ્રેન્ડ બની શકે છે, જેનાથી રસોડામાં ગેસ પરની નિર્ભરતા ઓછી થઈ શકે છે.
