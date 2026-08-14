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મારુતિ જેવી માઇલેજ, મહિન્દ્રા જેવો પાવર, આ કંપની લાવી રહી છે ખાસ 7-સીટર SUV

Upcoming New Car: ભારતીય બજારમાં એક નવી SUV લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. આ SUV બ્રાન્ડની પહેલી પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ હશે, જે શક્તિશાળી સુવિધાઓથી સજ્જ હશે. આવનારી MGની SUV હાલની હેક્ટર કરતાં લાંબી હોવાની ધારણા છે, એટલે કે તેમાં સાત લોકો બેસી શકશે. આ કારમાં પેટ્રોલ એન્જિન અને બેટરી સેટઅપ બંને હશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 14, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:41 PM IST
મારુતિ જેવી માઇલેજ, મહિન્દ્રા જેવો પાવર, આ કંપની લાવી રહી છે ખાસ 7-સીટર SUV

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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મારુતિ જેવી માઇલેજ, મહિન્દ્રા જેવો પાવર, આ કંપની લાવી રહી છે ખાસ 7-સીટર SUV
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