/મારુતિ જેવી માઇલેજ, મહિન્દ્રા જેવો પાવર, આ કંપની લાવી રહી છે ખાસ 7-સીટર SUV

Upcoming New Car: JSW MG મોટર ટૂંક સમયમાં ભારતીય બજારમાં એક નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. કંપની લાંબા સમયથી ભારતમાં આ પ્રોડક્ટનું પરીક્ષણ કરી રહી છે. અમે MG Hector Hawk વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે આ મહિનાના અંતમાં લોન્ચ થવાની ધારણા છે. કંપની 26 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ આ પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ કાર લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
ભારતીય બજારમાં આ પહેલી માસ-માર્કેટ બજેટ પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ કાર હશે. જો કે, કારનું છેલ્લુ નામ અને સ્પષ્ટીકરણો જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. અહેવાલો સૂચવે છે કે કંપની આ કાર માટે હેક્ટર નેમપ્લેટનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેને હેક્ટર હોક કહી શકાય.
આ MG કાર આધુનિક વીજળીકરણ સાથે મજબૂત SUVની અપીલને જોડશે. આનો અર્થ એ છે કે તે SUV અપીલ અને હેચબેક જેવી માઇલેજ આપશે. MGએ ગયા મહિને આ કાર માટે પ્લેટફોર્મ જાહેર કર્યું હતું. આગામી SUV MGના ADAPT પ્લેટફોર્મ પર આધારિત હશે. ચાલો તેની મુખ્ય સુવિધાઓ વિશે જાણીએ.
એન્જિન, પાવર અને રેન્જ
MGની આવનારી SUV Wuling Starlight 560 પર આધારિત હશે, જે વૈશ્વિક બજારમાં લોન્ચ થનારી પ્રથમ કાર છે. આ MGના ADAPT પ્લેટફોર્મ પર આધારિત પ્રથમ કાર હશે. આ ફ્લેક્સિબલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ EV, સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ, પ્લગઇન હાઇબ્રિડ અને રેન્જ એક્સટેન્ડર સહિત કોઈપણ પાવરટ્રેન સાથે કરી શકાય છે.
હાલ માટે, આ કાર પ્લગઇન હાઇબ્રિડ અવતારમાં આવશે. તેમાં 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને 20.5 kWh બેટરી પેક સાથે જોડાયેલ હોવાની અપેક્ષા છે. વૈશ્વિક બજારમાં, આ કાર 197 hp પાવર અને 230 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
કિંમત શું હોઈ શકે છે?
આ કાર ઇલેક્ટ્રિક મોડમાં 125 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે. પેટ્રોલ અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર બંનેનો ઉપયોગ કરીને, આ કાર 1,100 કિલોમીટર સુધી મુસાફરી કરી શકે છે. કંપની 20થી 27 લાખ રૂપિયાના એક્સ-શોરૂમ ભાવે MG હેક્ટર હોક લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
ભારતમાં, આ કાર ઇલેક્ટ્રિક અને ICE બંને વાહનો સાથે રેસ કરશે. તેની લંબાઈ 4,745 mm, પહોળાઈ 1,850 mm, ઊંચાઈ 1,770 mm અને વ્હીલબેઝ 2,810 mm હશે. આ કાર હેક્ટર પ્લસ કરતા લાંબી હશે. આનાથી SUV ત્રણ-પંક્તિ ગોઠવણી કરી શકે છે. આનો અર્થ એ કે 7-સીટર વર્ઝન ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.