કરોડો એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ પર હેકિંગનો ખતરો, સરકારે જાહેર કરી ચેતવણી, તાત્કાલિક કરો આ કામ
Android Hacking: CERT.in એ લાખો Android વપરાશકર્તાઓને ચેતવણી આપી છે. આ ચેતવણીને અવગણવી એ ગંભીર ખતરો બની શકે છે, કારણ કે લાખો Android વપરાશકર્તાઓ હેકિંગના જોખમમાં છે.
Android Hacking: જો તમે Android સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરો છો, તો ભારતીય સરકારી એજન્સી તરફથી તમારા માટે ચેતવણી છે. કમ્પ્યુટર ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ (CERT-in) દ્વારા ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. જેના માટે ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે તે ભારતમાં લાખો લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે.
એજન્સીએ અહેવાલ મુજબ Android ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં કેટલીક ખામીઓ શોધી કાઢી છે. હુમલાખોરો આ ખામીઓનો ઉપયોગ કરીને મોબાઈલ પર કંટ્રોલ કરી શકે છે, જે સંભવિત રીતે સ્માર્ટફોન માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે.
Android 16 એ લેટેસ્ટ અપડેટ
CERT.in અનુસાર, આ બગ Android 13, 14, 15 અને 16 ને અસર કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે લાખો સ્માર્ટફોન જોખમમાં છે, કારણ કે Android 16 એ લેટેસ્ટ અપડેટ છે. જો કે, મોટાભાગના લોકો પાસે Android 14 અને 15 ચલાવતા સ્માર્ટફોન છે.
Android સિસ્ટમ ચલાવે
જો તમારી પાસે Pixel, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Motorola, OnePlus અથવા Samsung સ્માર્ટફોન છે જે આ Android સિસ્ટમ ચલાવે છે, તો સાવચેત રહો.
એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, આ નબળાઈઓ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર વિક્રેતાઓ તરફથી છે. આમાં Qualcomm, NVIDIA, Broadcom અને Unisocના પાર્ટનો સમાવેશ થાય છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે આ પાર્ટનો ઉપયોગ મોટાભાગના Android સ્માર્ટફોનમાં થાય છે.
ભારત સરકારી એજન્સીએ આ નબળાઈને ઉચ્ચ-જોખમ તરીકે વર્ગીકૃત કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે હેકર્સ તમારા ફોનમાંથી નાણાકીય વિગતો ચોરી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેઓ તમારા એકાઉન્ટને ડેબિટ પણ કરી શકે છે.
સારા સમાચાર એ છે કે Google પણ આ નબળાઈથી વાકેફ છે અને નવેમ્બરના સુરક્ષા અપડેટમાં તેને સુધારી દીધી છે. જો કે, જો તમે સુરક્ષિત રહેવા માંગતા હો, તો તમારે તાત્કાલિક તમારા ફોન પર લેટેસ્ટ સિક્યોરીટી પેચ ઇન્સ્ટોલ કરવું આવશ્યક છે, નહીં તો તમારો ફોન જોખમી રહેશે.
CERT કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેવું તે સમજાવે છે:
- તમારા ફોનના સોફ્ટવેરને તાત્કાલિક અપડેટ કરો. કોઈપણ સુરક્ષા પેચ છોડશો નહીં.
- સેટિંગ્સમાં જાઓ અને ઓટો-અપડેટ્સ ચાલુ કરો જેથી અપડેટ્સ આવતાની સાથે જ તમારો ફોન અપડેટ થઈ જાય.
- Google Play Store પર Play Protect નો ઉપયોગ કરો.
- જોડાણો ધરાવતી શંકાસ્પદ લિંક્સને અનુસરો નહીં.
- થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું ટાળો
