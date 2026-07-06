/કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સને લાગશે ઝટકો! 15% સુધી વધી શકે છે તમારું મોબાઇલ બિલ; જાણો શું છે કારણ?

Airtel Reliance Jio Mobile Bill: મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો આજે સામાન્ય બની ગયો છે. તેના વિના તમે તમારા કામકાજની કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. પરંતુ હવે દેશના કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સના ખિસ્સા પર ફરી એકવાર બોજ વધવાનો છે. આગામી ત્રણથી ચાર મહિના દરમિયાન દેશનું ટેલિકોમ સેક્ટર મોબાઇલ ટેરિફમાં 12થી 15 ટકા સુધીનો વધારો કરી શકે છે. સેન્ટ્રમ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રિસર્ચ (CIR)ના રિપોર્ટ અનુસાર, બજારમાં ઓછી કંપનીઓ અને અનુકૂળ બિઝનેસ વાતાવરણને કારણે કંપનીઓ મોબાઇલ ટેરિફના ભાવમાં વધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. હાલમાં બજારમાં ત્રણ મોટી પ્રાઇવેટ અને એક સરકારી કંપની જ રેસમાં સામેલ છે.
આના કારણે ટેલિકોમ કંપનીઓ માટે કિંમતોમાં વધારો કરવો સરળ બની ગયો છે. ટેલિકોમ સેક્ટરના ફાયનાન્સિયલ પરફોર્મન્સ પર નજર કરીએ તો, ગ્રાહકો ઝડપથી 2Gથી 4G અને 5G નેટવર્ક પર શિફ્ટ થયા છે અને પોસ્ટપેડ ગ્રાહકોની સંખ્યા પણ વધી છે. ચાલુ ક્વાર્ટરમાં દિવસોની સંખ્યા વધુ હોવાને કારણે પણ પ્રાઇવેટ ઓપરેટર્સના પ્રતિ યુઝર સરેરાશ રેવન્યુ (ARPU)માં જૂન ક્વાર્ટર દરમિયાન લગભગ 1 થી 1.5 ટકાનો વધારો થવાની આશા છે. બજાર હિસ્સેદારીમાં પણ મોટા બદલાવ જોવા મળી રહ્યા છે.
એરટેલ સાથે 50 લાખ નવા કસ્ટમર જોડાવાની આશા
રિપોર્ટમાં આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે, ભારતી એરટેલ અને રિલાયન્સ જિયો જેવી મોટી કંપનીઓ પોતાની મજબૂત સ્થિતિના જોરે માર્કેટમાં હિસ્સેદારી વધારવાનું ચાલુ રાખશે, જ્યારે વોડાફોન આઇડિયા (VIL)ને નુકસાન સહન કરવું પડી શકે છે. આ ક્વાર્ટર દરમિયાન રિલાયન્સ જિયો સાથે લગભગ 70 લાખ નવા કસ્ટમર અને ભારતી એરટેલ સાથે 50 લાખ નવા કસ્ટમર જોડાવાની આશા છે. તેની સરખામણીમાં વોડાફોન આઇડિયાના નેટવર્ક સાથે માત્ર 2 લાખ નવા કસ્ટમર જ જોડાઈ શકે છે.
ડેટાનો વપરાશ મજબૂત રહેવાનું અનુમાન
દેશભરમાં 4G અને 5G નેટવર્કની પહોંચ સતત વધવાને કારણે પ્રતિ ગ્રાહક ડેટાનો વપરાશ મજબૂત રહેવાનું અનુમાન છે. રિલાયન્સ જિયો અને ભારતી એરટેલે દેશના 90 ટકાથી વધુ જિલ્લાઓમાં પોતાની 5G સર્વિસ પહોંચાડી દીધી છે અને હવે તેમનું પૂરું ધ્યાન નેટવર્ક પર વધુમાં વધુ 5G ડિવાઇસને જોડવા પર છે. આ સાથે જ બન્ને કંપનીઓ 5G ફિક્સ્ડ વાયરલેસ એક્સેસ (FWA) અને ફિક્સ્ડ બ્રોડબેન્ડ સેગમેન્ટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે, કારણ કે તેમાં વિકાસની અપાર સંભાવનાઓ રહેલી છે.
5G સર્વિસનું ઝડપથી થઈ રહ્યું છે એક્સપેન્શન
સંકટમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી વોડાફોન આઇડિયા (Vodafone Idea) પણ દેશમાં પોતાની 5G સર્વિસનું ઝડપથી વિસ્તરણ કરી રહી છે. હાલના સમયમાં વોડાફોન આઇડિયાનું 5G નેટવર્ક લગભગ 100 શહેરોમાં એક્ટિવ છે અને કંપની આ કવરેજને સતત વધારી રહી છે. કંપની માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે, તેના એડજસ્ટેડ ગ્રોસ રેવન્યુ (AGR)નો બાકી બોજ પણ ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે. ભવિષ્યની AGR ચૂકવણીની જવાબદારીઓના વર્તમાન મૂલ્ય પ્રમાણે વોડાફોન આઇડિયાનું દેવું ઘટીને આશરે 25 હજાર કરોડ રૂપિયા રહી ગયું છે. કંપની માટે નાણાકીય મોરચે આ એક મોટી રાહત છે.