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કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સને લાગશે ઝટકો! 15% સુધી વધી શકે છે તમારું મોબાઇલ બિલ; જાણો શું છે કારણ?

Airtel Data Hike: એક રિપોર્ટ અનુસાર, માર્કેટમાં ઓછી કંપનીઓ અને અનુકૂળ બિઝનેસ વાતાવરણને કારણે ટેલિકોમ કંપનીઓ મોબાઇલ ટેરિફના ભાવમાં વધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. હાલમાં બજારમાં ત્રણ મોટી પ્રાઇવેટ અને એક સરકારી કંપની જ રેસમાં સામેલ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:56 PM IST
કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સને લાગશે ઝટકો! 15% સુધી વધી શકે છે તમારું મોબાઇલ બિલ; જાણો શું છે કારણ?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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