કેવી રીતે કામ કરે છે ઈન્ટરનેટ? વાયર વગર મોબાઈલ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે ઈન્ટરનેટ સ્પીડ, જાણો
Mobile Internet: આપણે બધા આપણા રોજિંદા જીવનમાં ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ જરૂર કરીએ છીએ. પરંતુ આખરે તે આપણા ફોન સુધી કેવી રીતે પહોંચી રહ્યું છે? ચાલો જાણીએ.
Mobile Internet: જ્યારે પણ આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ક્રોલ કરીએ છીએ, યુટ્યુબ જોઈએ છીએ અથવા વોટ્સએપ મેસેજ મોકલીએ છીએ ત્યારે ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ આ ઈન્ટરનેટ આપણા ફોન સુધી કેવી રીતે પહોંચી રહ્યું છે? વાસ્તવમાં તેની પાછળ એક ઘણું મોટું ગ્લોબલ સિસ્ટમ છે. ચાલો જાણીએ કે, કોઈપણ વાયર વગર ઈન્ટરનેટ આખરે કામ કેવી રીતે કરે છે.
દરિયાની અંદર બિછાવેલા કેબલ્સ
લગભગ 99% ઈન્ટરનેટ હવામાં નહીં પરંતુ ફિઝિકલ કેબલ્સ દ્વારા ટ્રાવેલ કરે છે. આ હાઈ-સ્પીડ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ્સ હોય છે, જે જમીનની નીચે અને સમુદ્રના પેટાળમાં બિછાવવામાં આવે છે. આ કેબલ્સ ડેટાને 'લાઇટ સિગ્નલ' સ્વરૂપે લગભગ લાઈટની સ્પીડથી લઈ જાય છે.
જ્યારે તમે બીજા દેશમાં હોસ્ટ કરેલી કોઈ વેબસાઇટ ખોલો છો, ત્યારે તમારો ડેટા સમુદ્રના તળિયે બિછાવેલા સબમરીન ફાઈબર ઓપ્ટિકલ કેબલ્સ દ્વારા ટ્રાવેલ કરે છે. આ કેબલ્સની મદદથી જ વીડિયો, ઈમેલ અને ક્લાઉડ સેવાઓની સાથે-સાથે ઈન્ટરનેશનલ ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે.
મોબાઈલ ટાવરની ભૂમિકા
એકવાર ડેટા ફાઈબર કેબલ્સ દ્વારા તમારા દેશ અને શહેર સુધી પહોંચી જાય છે, તો તેને સૌથી નજીકના મોબાઈલ ટાવર પર રૂટ કરવામાં આવે છે. મોડર્ન ટાવર્સ સીધા ફાઈબર નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા હોય છે, જેનાથી ડેટા વાયરલેસ થતા પહેલા ઓછામાં ઓછા વિલંબ સાથે હાઈ-સ્પીડમાં ડિલીવરી શક્ય બને છે.
વાયરલેસ કનેક્શન
અસલી વાયરલેસ ઈન્ટરનેટ માત્ર મોબાઈલ ટાવર અને તમારા ફોન વચ્ચે જ હોય છે. ટાવર ડેટાને રેડિયો તરંગોમાં બદલી નાખે છે. ત્યારબાદ તમારો ફોન તે તરંગોને રિસીવ કરે છે અને તેને ફરીથી ટેક્સ્ટ, ઈમેજ કે વીડિયોમાં ડીકોડ કરે છે.
સ્પીડ અને ટેકનોલોજી
ઈન્ટરનેટ સ્પીડ કયા ફ્રીક્વન્સી બેન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેના પર નિર્ભર કરે છે. 4G, 5G અને શરૂઆતી 6G જેવી ટેકનોલોજી અલગ-અલગ ફ્રીક્વન્સીનો ઉપયોગ કરે છે. જેટલી વધારે ફ્રીક્વન્સી, એટલો વધારે ડેટા અને તેટલી જ ઝડપી સ્પીડ આપે છે.
Wi-Fi કેવી રીતે કામ કરે છે?
વાઈ-ફાઈ પણ સંપૂર્ણપણે વાયરલેસ નથી. ઈન્ટરનેટ તમારા ઘરના રાઉટર સુધી ફિઝિકલ બ્રોડબેન્ડ અથવા ફાઈબર કેબલ દ્વારા પહોંચે છે. ત્યારબાદ રાઉટર તે સિગ્નલને રેડિયો તરંગોમાં બદલે છે, જેથી ફોન અને લેપટોપ ઘર કે રૂમ જેવા મર્યાદિત વિસ્તારમાં વાયરલેસ રીતે કનેક્ટ થઈ શકે છે.
