2026માં લાગશે વધુ એક મોંઘવારીનો માર ! જૂના રિચાર્જ થશે બંધ, નવા પ્લાનમાં કરવામાં આવશે આટલો વધારો
New Recharge Plan: 2026નું વર્ષ શરૂ થતાની સાથે જ સામાન્ય લોકોના ખિચ્ચા પર ભાર વધવા જઈ રહ્યો છે, એક રિપોર્ટ મુજબ 2026માં દરેક કંપની પોતાના રિચાર્જ પ્લાનમાં વધારો કરવા જઈ રહી છે.
New Recharge Plan: ભારતની મુખ્ય ટેલિકોમ કંપનીઓ, જિયો, એરટેલ અને વોડાફોન આઈડિયા, આગામી વર્ષે તેમના પ્રીપેડ અને પોસ્ટપેઇડ પ્લાનના ભાવમાં 20% સુધીનો વધારો કરી શકે છે. આ નિયમિત ટેરિફ રિવિઝનનો એક ભાગ છે અને તેમની કમાણીમાં વધારો કરશે.
મોર્ગન સ્ટેનલી રિપોર્ટ
2026માં 4G અને 5G પ્લાનના ભાવમાં 16-20%નો વધારો થઈ શકે છે. આનાથી 2027માં કંપનીઓની આવક અને સરેરાશ પ્રતિ વપરાશકર્તા (ARPU) પર અસર પડશે. કંપનીઓ સસ્તા પ્લાન બંધ કરી રહી છે અને વધુ કિંમતના પ્લાનમાં OTT લાભ ઉમેરી રહી છે, જેના કારણે ગ્રાહકો વધુ કિંમતના પ્લાન પર સ્વિચ કરવા મજબૂર થઈ રહ્યા છે.
પાછલો વધારો:
2019: 15-50%
2021: 20-25%
2024: 10-20%
2025: આશરે 15% અપેક્ષિત હતો, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ વધારો થયો નથી.
જ્યારે ભારતમાં 5G પ્લાન પહેલાથી જ મોંઘા હોવાનું લોકો કહી રહ્યા છે, ત્યારે જો નવા વર્ષમાં વધુ વધારો કરવામાં આવશે તો, સામાન્ય માણસ પર તેની સૌથી વધારે અસર પડશે.
