Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

2026માં લાગશે વધુ એક મોંઘવારીનો માર ! જૂના રિચાર્જ થશે બંધ, નવા પ્લાનમાં કરવામાં આવશે આટલો વધારો

New Recharge Plan: 2026નું વર્ષ શરૂ થતાની સાથે જ સામાન્ય લોકોના ખિચ્ચા પર ભાર વધવા જઈ રહ્યો છે, એક રિપોર્ટ મુજબ 2026માં દરેક કંપની પોતાના રિચાર્જ પ્લાનમાં વધારો કરવા જઈ રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:37 PM IST

Trending Photos

2026માં લાગશે વધુ એક મોંઘવારીનો માર ! જૂના રિચાર્જ થશે બંધ, નવા પ્લાનમાં કરવામાં આવશે આટલો વધારો

New Recharge Plan: ભારતની મુખ્ય ટેલિકોમ કંપનીઓ, જિયો, એરટેલ અને વોડાફોન આઈડિયા, આગામી વર્ષે તેમના પ્રીપેડ અને પોસ્ટપેઇડ પ્લાનના ભાવમાં 20% સુધીનો વધારો કરી શકે છે. આ નિયમિત ટેરિફ રિવિઝનનો એક ભાગ છે અને તેમની કમાણીમાં વધારો કરશે.

મોર્ગન સ્ટેનલી રિપોર્ટ

Add Zee News as a Preferred Source

2026માં 4G અને 5G પ્લાનના ભાવમાં 16-20%નો વધારો થઈ શકે છે. આનાથી 2027માં કંપનીઓની આવક અને સરેરાશ પ્રતિ વપરાશકર્તા (ARPU) પર અસર પડશે. કંપનીઓ સસ્તા પ્લાન બંધ કરી રહી છે અને વધુ કિંમતના પ્લાનમાં OTT લાભ ઉમેરી રહી છે, જેના કારણે ગ્રાહકો વધુ કિંમતના પ્લાન પર સ્વિચ કરવા મજબૂર થઈ રહ્યા છે.

પાછલો વધારો:

2019: 15-50%

2021: 20-25%

2024: 10-20%

2025: આશરે 15% અપેક્ષિત હતો, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ વધારો થયો નથી.

જ્યારે ભારતમાં 5G પ્લાન પહેલાથી જ મોંઘા હોવાનું લોકો કહી રહ્યા છે, ત્યારે જો નવા વર્ષમાં વધુ વધારો કરવામાં આવશે તો, સામાન્ય માણસ પર તેની સૌથી વધારે અસર પડશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
cheap recharge plansMobile Recharge Hiketelecom newsJioAirtelVodafone IdeaMobile PlansGujarati NewsTech NewsBusiness News

Trending news