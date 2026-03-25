હવે મોબાઈલ રિચાર્જમાં 28 નહીં મળશે 30 દિવસની વેલિડિટી! સરકાર સક્રિય, કંપનીઓમાં હલચલ

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyહવે મોબાઈલ રિચાર્જમાં 28 નહીં મળશે 30 દિવસની વેલિડિટી! સરકાર સક્રિય, કંપનીઓમાં હલચલ

Mobile Recharge: દેશમાં મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાનને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ચર્ચા હવે સરકારના સ્તર સુધી પહોંચી ગઈ છે. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:55 PM IST
  • ટેલીકોમ કંપનીઓની મનમાની પર લાગશે લગામ
  • મોબાઇલ રિચાર્જમાં મળી શકે છે 30 દિવસની વેલિડિટી
  • આ નિયમ બાદ ગ્રાહકોને થશે મોટી બચત

Mobile Recharge: દેશમાં મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાનને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ચર્ચા હવે સરકાર સુધી પહોંચી ગઈ છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કેન્દ્ર સરકાર ટેલીકોમ કંપનીઓને 30 દિવસની વેલિડિટીવાળા પ્લાન વધુ પ્રમુખતાથી રજૂ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે. આ પગલું યુઝર્સની વધતી ફરિયાદ બાદ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેને 28 દિવસના પ્લાનથી મુશ્કેલી થઈ રહી છે.

સંસદમાં ઉઠ્યો હતો મુદ્દો
તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં રાઘવ ચડ્ઢાએ આ મુદ્દાને ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન પ્લાન્સમાં યુઝર્સને દરરોજ મળનાર ડેટાનો જો ઉપયોગ થતો નથી તો તે ખતમ થઈ જાય છે.

આપ સાંસદે કહ્યુ હતુ કે જો કોઈને 2GB ડેટા મળે છે અને તે 1.5જીબી ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે તો બાકીનો ડેટા કોઈ રિફંડ કે રોલઓવર વગર ખતમ થઈ જાય છે. તેમણે માંગ કરી કે યુઝર્સને બાકીનો ડેટા બીજા દિવસે કે આગામી સાયકલમાં ઉપયોગ કરવાની સુવિધા મળવી જોઈએ.

28 દિવસના પ્લાન ખતમ કરવાની માંગ
રાઘવ ચડ્ઢાએ 28 દિવસના રિચાર્જ પ્લાનને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવાનું સૂચન પણ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યુ કે તેનાથી યુઝર્સે વર્ષમાં 12ની જગ્યાએ 13 રિચાર્જ કરાવવા પડે છે, જેનાથી ખર્ચ વધી જાય છે. આ સાથે તેમણે કહ્યુ કે રિચાર્જ ખતમ થયા બાદ પણ SMS અને ઇનકમિંગ કોલ જેવી બેઝિક સેવાઓ ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ સુધી ચાલું રહેવી જોઈએ.

સરકાર અને TRAI નું શું કહેવું છે?
કેન્દ્રીય સંચાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ આ મુદ્દે ધ્યાન આપ્યું છે અને ટેલીકોમ કંપનીઓને 30 દિવસના પ્લાનને વધુ મહત્વ આપવાનું કહ્યું છે. તો  Telecom Regulatory Authority of India પહેલા જ આ નિયમ બનાવી ચુકી છે કે કંપનીઓએ પોતાના પ્લાન્સમાં 30 દિવસની વેલિડિટીવાળા વિકલ્પ આપવા જરૂરી છે. પરંતુ કંપનીઓને પોતાના પ્રમાણે કિંમત અને અન્ય શરતો નક્કી કરવાની આઝાદી પણ આપવામાં આવી છે.

આવનાર સમયમાં ક્યો ફેરફાર થઈ શકે છે?
જો સરકાર આ મુદ્દે આગળ વધે છે તો યુઝર્સને જલ્દી વધુ પારદર્શી અને સુવિધાજનક રિચાર્જ પ્લાન મળી શકે છે. 30 દિવસની વેલિડિટીવાળા પ્લાનથી લોકોને દર મહિને એક જ તારીખ પર રિચાર્જ કરાવવાની સુવિધા મળશે. 

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

